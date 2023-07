Frivillige hjelper syke måker i Tromsø – får beskjed om å holde seg unna

– Vi har fått streng beskjed fra Mattilsynet om å la syke fugler være i fred. Det er en oppfordring vi gir til publikum. Når vi kommer over fugler som fortsatt er i live, men som er syke, så skal vi ikke røre av dem, sier sektorleder for sikkerhet og beredskap i Tromsø kommune Ole Gunnar Håland til NRK.

NRK har snakket med en frivillig i Tromsø som har opprettet en Facebook-gruppe for å hjelpe skadde eller syke fugler. Hun forteller at hun ved én anledning har tatt med seg en influensasyk fugl til avlivning – etter avklaring med dyreklinikken.

– Det var så opplagt at den hadde det så vondt, sier hun.

Styreleder i dyrebeskyttelsen i Tromsø, Therese Simonsen Rye, vil ikke at frivillige skal frakte rundt syke fugler. Men hun mener kommunen må ta mer ansvar.

– Det er det offentlige som må gå inn og ta ansvar her. Man er nødt til å få inn fagfolk, som har ressurser og kompetanse og smittevernutstyr, slik at man får minst mulig av disse fuglene inn på veterinærklinikken, for det er jo ikke ønskelig, sier hun.

Over 12.000 døde i Vadsø

Også i Vadsø, som er hardest rammet av fugleinfluensaen til nå, har det vært et tema om hvorvidt frivillige kan bidra i arbeidet med å samle inn døde fugler.

Kommunen har forespurt nasjonale myndigheter om dette, men har fått beskjed om at arbeidet må gjøres av profesjonelle.

Totalt har kommunens ansatte samlet inn over 12.000 døde fugler siden 14. juli, hovedsakelig måker av den truede arten krykkje.

Fugleinfluensaen har spredt seg over store deler av landet, men det er først og fremst i Vadsø at man har sett store opphopninger av døde og syke fugler.

Meld fra om funn til Mattilsynet

Mattilsynet skriver i sine råd at folk som finner døde ender, havsuler, måker, vader, rovfugler, kråker og småfugl (sistnevnte kun ved mange døde fugler på et lite område) bør melde fra til dem.

– Ikke ta på fuglen eller andre dyr som er døde. Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet vurdere om fuglen du har meldt inn skal testes for fugleinfluensa.

Det understrekes at faren for at fugleinfluensa skal smitte til mennesker er svært liten. Det samme gjelder for katter og hunder, men folk oppfordres til å holde dyrene sine unna døde og tydelig syke fugler.

