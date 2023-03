Seks-åring skjøt sin egen lærer – foreldrene risikerer straff

En seks år gammel skolegutt har skrevet seg inn USAs dystre våpen-statikk ved å skyte sin egen lærer i klasserommet. Retten til å bære våpen står sterkt i USA. Og de brukes, noe statistikken viser. I 2022 ble hele 47.000 mennesker skutt og drept i USA. Det er så mange som 129 personer hver eneste dag. Året rundt.

Grovt sette er det 4.000 millioner våpen i omløp i USA. Noe som skulle tilsi at hver eneste amerikaner hadde tilgang til våpen. Men disse våpnene eies av 30 prosent av amerikanerne.

Tredoblet

Antallet som er drept av skytevåpen, er tredoblet siden 2010, viser en rapport publisert i JAMA Network Open.

Det var sjette januar i år at seksåringen pakket revolveren, som tilhørte hans mor og angivelig var lovlig kjøpt, ned i skolesekken, og dro på skolen, Richneck Elementary, som ligger i delstaten Virginia øst i USA.

Der skal han ha kranglet med læreren, Abigail Zwerner, før han skjøt henne i hånden og i brystet.

Den 25 år gamle læreren overlevde, og er nå utskrevet fra sykehuset.

Abby Zwerner, læreren som ble skutt og såret av en førsteklassing, har fått mange støtteerklæringer etter hendelsen sjette januar. (John C. Clark/AP)

Nå fortsetter saken i rettssystemet.

Onsdag sa Newport News Commonwealths advokat Howard Gwynn til NBC News at kontoret hans ikke ville søke anklager mot gutten. Han sa at utsiktene til at en seksåring kan stå for retten er problematisk fordi barnet er for ungt til å forstå rettssystemet.

– Målet vårt er ikke bare å gjøre noe så raskt som mulig, la Gwynn til.

– Når vi har analysert alle fakta, vil vi sikte den eller de personene som vi mener vi kan bevise hinsides enhver rimelig tvil har begått en forbrytelse, sier han til BBC.

Noe som kan bety foreldrene til seksåringen.

Men myndighetene i byen Newport News har ennå ikke bestemt seg for om noen voksne vil bli siktet i saken.

I et eget intervju med en lokal ABC News-kanal sa Gwynn at den generelle enigheten blant amerikanske juridiske eksperter er at en seksåring ikke kan ha den nødvendige kriminelle hensikten for å være skyldig i et grovt overfall.

Familien til gutten har gitt ut en uttalelse som sier at pistolen var sikret og at barnet har en funksjonshemming som betyr at en av foreldrene hans vanligvis sammen med ham i klasserommet.

Saksøker

Nå saksøker Abigail Zwerner, skoledistriktet etter at hun ble skutt etter det politiet beskrev som en krangel med førsteklassingen.

Skytevåpenet ble lovlig kjøpt og tilhørte barnets mor, har politiet sagt.

Den dagen seksåringen skjøt og såret læreren sin i den amerikanske delstaten Virginia, ble skoleledere advart tre ganger om at gutten kunne ha en pistol, sa en advokat for læreren.

Dette inkluderte en forespørsel om å ransake gutten og en rapport fra et annet barn som sa at gutten hadde vist ham en pistol.

Etter skyteepisoden ble skolens inspektør sagt opp.

