Skal selge modifisert AR-15 som er skreddersydd for barn

Under en messe i Las Vegas i fjor presenterte den amerikanske våpenprodusenten WEE1 Tactical et våpen kalt JR-15. Den halvautomatiske riflen er basert på «storebror» AR-15, men er 20 prosent mindre og veier under én kilo – omtrent det samme som en barnehagesekk. Halvautomatiske AR-15 har blitt brukt i en rekke masseskytinger i USA.

Da Eric Schmid, eieren av WEE1 Tactical, viste fram JR-15 under våpenmessa skrøt han av hvor godt tilpasset riflen er for små hender.

– Størrelsen passer barn veldig godt. Det vil gi dem selvtillit til å holde dette våpenet på riktig måte, sa han i et videointervju lagt ut på YouTube.

Fjernet barnehodeskalle

Våpenprodusenten har forklart at de utviklet våpenet for å hjelpe voksne med å introdusere barn til skytesporten på en trygg måte. Det har en rekke sikkerhetsfunksjoner for å hindre vådeskudd, skriver New York Magazine.

Under lanseringen var våpenet påført en logo som viste en barnehodeskalle med smokk på toppen av to bein, omtrent som et piratsymbol.

Symbolet fikk en rekke personer til å reagere i sosiale medier, deriblant California-guvernør Gavin Newsom.

– Dette er avskyelig, skrev han til sine følgere på Twitter.

I etterkant av kritikken valgte våpenprodusenten å fjerne babyhodeskallene fra både våpenet og markedsføringen. De endret også salgspitsjen fra «Get em one like yours» («Skaff dem en som din») til «A small piece of American freedom» («En liten bit av amerikansk frihet»).

Mener det kunne reddet liv under skoleskyting

De første utgavene av JR-15 skal sendes ut til salgssteder i løpet av denne måneden. I første omgang planlegges det å produsere 1.000 eksemplarer.

En rekke demokrater i USA har uttrykt avsky mot våpenet. Forrige måned holdt flere senatorer fra partiet en pressekonferanse der de fordømte våpenet og krevde at Federal Trade Commission (FTC), forvaltningsorganet med ansvar for forbrukervern og konkurranseregulering i USA, skulle starte en gransking av selskapets praksis med å markedsføre skytevåpen til barn.

I juli i fjor, da markedsføringen av JR-15 var et tema i Representantenes hus, mente republikaneren Marjorie Taylor Greene at barna som døde under skoleskytingen i Uvalde i Texas burde ha vært bevæpnet med JR-15.

– I det minste kunne de ha forsvart seg selv, siden ingen andre gjorde det, mens foreldrene deres ble holdt tilbake av politiet, skrev hun på Twitter.

Den demokratiske senatoren Tammy Duckworth fra Illinois under pressekonferansen i kongressbygningen der JR-15 var tema. (Win McNamee / Getty Images / AFP / NTB/AFP)

Skal fremme våpensikkerhet – ekspert tviler på nytten

Våpen skreddersydd barn har blitt produsert flere ganger tidligere, men dette skal være første gang en barneversjon av den halvautomatiske riflen AR-15 har blitt laget. AR-15 har blitt brukt i en rekke masseskytinger i USA, inkludert skolemassakrene på Sandy Hook hvor 20 skolebarn og seks ansatte ved skolen ble drept.

Våpenprodusenten WEE1 Tactical er basert i Illinois, en stat som også har hatt en rekke masseskytinger i moderne tid, blant annet under fjorårets 4. juli-markering i Chicago-forstaden Highland Park. Da ble sju personer drept, inkludert et foreldrepar i 30-årene. Deres to år gamle sønn ble senere funnet i live, vandrende rundt på åstedet.

WEE1 har argumentert for at å lære barn korrekt våpenbruk, vil gjøre det mindre sannsynlig at de bruker skytevåpen på feil måte. Ikke alle er like overbeviste om at en slik opplæring vil være nyttig for våpensikkerheten.

– Våpenprodusenter lager en AR-15 for voksne, men det har ikke forhindret at voksne som eier disse riflene lovlig i noen tilfeller bruker dem uansvarlig, eller at de blir brukt i massevoldshandlinger, sier Dr. Sonali Rajan, ekspert på voldsforebygging ved Columbia University, til New York Magazine.

– Hvis AR-15 ikke fremmer sikker praksis blant voksne, er jeg ikke sikker på at jeg følger logikken som får oss til å tro at JR-15 vil fremme sikker praksis blant barn, legger han til.

