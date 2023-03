Kringkastingssjefen om Sophie Elise-podkasten: – Vi gjorde en feil

– NRK kommer ikke til å inngå denne typen avtaler igjen, sa kringkastingssjefen da K-rådet diskuterte vinterens store mediesak torsdag. NRKs øverste sjef tok selvkritikk, men påpekte også at tonen i debatten knyttet til Sophie Elise-podkasten hadde vært uvanlig krass, og bød på en kjønnsdimensjon.

Rekordmange Sophie Elise-klager

I forkant at møtet hadde flere rådsmedlemmer forsøkt å lese gjennom de nær 4.300 klagene på NRKs samarbeid med influenser Sophie Elise har fått fra publikum – over 1.000 sider med klager. Sophie Elise-samarbeidet er den nest største klagesaken i Kringkastingsrådets 90-årige historie.

Debatten og kritikken som har rast de siste ukene førte til det mest omfattende innlegget en kringkastingssjef har holdt i et med kringkastingsrådet på lange tider.

En uke etter at Sophie Elise Isachsen sa opp avtalen om podkastsamarbeid med NRK er vinterens store mediesak tema i NRKs kringkastingsråd. (Terje Pedersen/NTB)

– En vanskelig sak for oss

NRK hadde inngått en avtale som tillot Sophie Elise å drive sine kommersielle virksomhet i større grad enn med andre samarbeidspartnere av NRK har hatt mulighet til, og kommer ikke til å inngå lignende avtaler igjen, uttalte Fürst Haugen.

Det var det kommersielle aspektet ved influensersamarbeidet NRK skulle snakke med Sophie Elise Isachsen om, da influenseren sist torsdag kveld slapp pressemeldingen om at podkastsamarbeidet var over.

– Dette har vært en vanskelig sak for oss, sa kringkastingssjefen.

Møte i Kringkastningsrådet i NRK Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen og sjef for NRK Underholdningsavdelingen Charlo Jørgen Halvorsen var på plass under kringkastingsrådets møte om Sophie Elise-kontroversen. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Omfanget av reaksjoner mot NRK medførte at K-rådet brukte god tid på podkast-kontroversen. Rådsmedlem Jan Bøhler konstaterte at dette har vært en trist sak for NRK, og påpekte at podkasten hadde vært tema i K-rådet allerede i november. Da gikk debatten på at NRK hadde inngått samarbeid med en av landets mest kjente influensere.

– Dette har vært en belastning for NRKs omdømme og hvordan folk ser på NRK, sa Bøhler, og konstaterte at kringkastingssjefen og NRK burde vært tidligere på banen med redegjørelsen hun la fram i K-rådet.

– Ikke det NRK vi forventer

– Et springende punkt er at NRK har ansvar for å svare når folk lurer på ting, å vise åpenhet og delta i en debatt. Når NRK lar seg binde av Sophie Elise som nektet å si noe om denne saken blir folk sittende og lure på hvorfor. Dette er ikke sånn vi forventer at NRK skal opptre, sa Bøhler.

NRK kommer ikke til å inngå lignende avtaler med kommersielle aktører som influenserkjendis Sophie Elise Isachsen, uttalte kringkastingssjef Vikebe Fürst Haugen i den halvannen time lange debatten om Sophie Elise-saken i K-rådet. (Vidar Ruud/NTB)

Vinterens debatt knyttet til podkasten «Sophie & » startet etter at Sophie Elise la ut et bilde på Instagram hvor hun står ved siden av en kvinne som holder en liten plastpose med hvitt pulver. NRK gjorde en feil ved ikke være tydeligere på dette bildet, sa NRK-sjef Fürst Haugen.

Hun synes også tonen i denne debatten har vært uvanlig krass, og at det har ligget en kjønnsdimensjon i den. Men beklaget at NRK ikke hadde sagt noe tidligere, om det omstridte bildet på Instagram.

– Klagebunken viser et enormt engasjement for NRK. Derfor er vi glad for å få redegjøre og gå gjennom hele saken. Det er en stor forventning om hva NRK skal være. D det skal stilles krav til NRK. Det er jeg helt enig. At folk har blitt skuffa tar vi virkelig innover oss.

NRK tar avstand fra narkotika

Kringkastingssjefen brukte møtet i K-rådet til å understreke at NRK tar avstand for alle former for forherligelse av narkotika. Ambisjonen med podkastsamarbeidet med Sophie Elise og Fetisha var å gi et tilbud til unge jenter.

Leder Snorre Valen (til høyre) i Kringkastingsrådet mente at den omstridte podkasten var solgt inn som noe den i realiteten ikke var. Her med kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen, og sjefen i NRK Underholdningsavdelingen Charlo Halvorsen. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Ikke det podkasten ble framstilt som

Flere rådsmedlemmer påpekte at det ikke var samsvar med NRKs innsalg av podkasten, og hva den i praksis bød på. Dette skulle være en podkast med to unge samfunnsengasjerte kvinner, som var opptatt av dyrevelferd, rasisme og andre samfunnsspørsmål. Men den bød på mye festprat, fokus på utseende og rus og alkohol.

– Den er blant annet markedsført som storesøstera du ikke visste at du trengte. Om det aldri var meningen at den skulle være det, burde man vært tydeligere på det, sa rådsleder Snorre Valen.

Ifølge rådsleder Snorre Valen hadde K-rådet mottatt uvanlig mange klager fra unge i Sophie Elise-saken, som gjerne handler om NRKS valg av forbilde for en ung målgruppe.

– Sophie Elise er en maktperson, med veldig mye makt over unge kvinners liv. Det har vært fraværende i NRKs egen analyse av hva denne saken har vært for noe, sa rådsleder Snorre Valen.

