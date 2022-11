6 millioner amerikanere bærer våpen hver dag

Folketallet i USA er nå på cirka 331,5 millioner mennesker. Over 100 millioner, eller rundt en av tre amerikaner, eier et skytevåpen.

Det viser en studie publisert i forskningsmagasinet American Journal of Public Health, sitert i The Guardian.

Ifølge studien svarer rundt 16 millioner amerikanere at de pleier å gå med et ladet håndvåpen på kroppen minst en gang i måneden.

Rundt 6 millioner amerikanere går rundt med ladet våpen hver dag.

Alle tallene er fra 2019, som var da forskerne samlet inn dataene. Ifølge professor Ali Rowhani-Ranbar ved University of Washington, som er hovedforskeren bak studien, viser tallene at stadig flere amerikanere går med ladet våpen ute i det offentlige rom, og at de gjør det stadig oftere.

I 2015 brukte de samme forskerne samme metode, og kom til at ni millioner amerikanere bar ladet våpen månedlig da, og rundt tre millioner daglig. Det betyr at antallet amerikanere som bærer ladde våpen i offentligheten hver dag, har doblet seg.

I en viktig dom i sommer avgjorde amerikanske høyesterett at statene ikke kan begrense borgernes rett til å gå bevæpnet utenfor hjemmet, slik staten New York inntil da hadde gjort. Ifølge det konservative flertallet av dommerne, sikrer USAs andre grunnlovstillegg dette.

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.

— US Constitution; 2nd Amendment