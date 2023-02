Svensk politi: Kun Koranen er ulovlig å brenne

Det fins egentlig ingen lover mot koranbrenning i Sverige. Der, som i Norge, blir brenning av flagg eller religiøse skrifter regnet som ytringer som har sterkt vern i det grunnlovsfestede prinsippet om ytringsfrihet.

Men nå har den svenske avisa Dagens Nyheter (DN), fått tilgang til et brev som viser at det svenske sikkerhetspolitiet, Säpo, gjør unntak for brenning av Koranen.

Personer eller organisasjoner som søker om tillatelse for demonstrasjoner der koranbrenning inngår, skal nå få avslag. DN har flere eksempler på at dette har skjedd.

Kun Koranen

Avslaget gjelder ikke demonstranter som planlegger å brenne andre hellige skrifter, som Bibelen eller Toraen, flagg eller andre hellige gjenstander.

«I dokumentet, der to linjer er streket over, konstateres at opplevd krenking av muslimer og islam de siste ti åra har vært et motiv for attentat mot mål i Sverige og svenske interesser utenlands», skriver DN.

I det svenske sikkerhetspolitiet Säpos brev står det videre at Rasmus Paludans tillatte koranbrenning utenfor Tyrkias ambassade var «trusseldrivende», og påvirker det generelle bildet av Sverige som nasjon. «Sverige er blitt et prioritert mål for attentat», skriver Säpo ifølge DN.

Rasmus Paludan

Bakgrunnen for at Säpos brev, er den svenskdanske høyreekstremisten Rasmus Paludans kampanje med koranbrenning tidligere i vinter. Den har utløst en utenrikspolitisk krise for Sverige.

Rasmus Paludan Rasmus Paludan besøker Selvstendighetspartiets valgbod på Karl Johans gate i Oslo i 2019. Nå har han erta på seg store deler av den muslimske verden, og bidratt til å gjøre Sveriges vei mot Nato-medlemsskap mer komplisert. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Rasmus Paludans politiske mål er å gjøre Skandinavia fritt for muslimer. Han har prøvd seg som politiker, uten å bli valgt inn i det danske Folketinget. Men han er mest kjent som demonstrant. Som svenske DN skriver, er favoritt-virkemiddelet hans å brenne Koranen, gjerne inntullet i bacon (siden svin er urent for muslimer), og aller helst med noen karikaturer av Muhammed som «pynt».

Den 21. januar i år brente Rasmus Paludan Koranen foran Tyrkias ambassade i Stockholm, for å «markere litt ytringsfrihet». Han hadde fått tillatelse til å demonstrere fra svenske myndigheter.

Det fikk Tyrkias president Erdogan til å reagere. Sverige kan ikke regne med Nato-landet Tyrkias støtte i deres søknad om Nato-medlemskap, uttalte Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu.

Sterke reaksjoner

Et par dager etter, den 25. januar, oppfordret Sunnimuslimenes fremste utdanningsanstalt, al-Azhar-universitetet i Kairo, til global boikott av Sverige. Lederne i flere arabiske land fordømmer også koranbrenningen.

Demonstranter i Kandahar i Afghanistan brenner et svensk flagg 25. januar i år. Dette for å vise sin avsky over at den svensk-danske høyreekstremisten Rasmus Paludan fikk svenske myndigheters tillatelse til å brenne Koranen foran Tyrkias ambassade. (SANAULLAH SEIAM/AFP)

Det har vært demonstrasjoner mot Sverige i flere land, inkludert Tyrkia, Irak, Jordan, Jemen, Afghanistan og Pakistan.

Slik demonstrantene ser det, er Paludans koranbrenning uttrykk for offisielt svensk syn på islam, siden han hadde fått tillatelse til å demonstrere.

Ifølge svenske DN er også EU kritisk, og påpeker at hat mot religioner er imot EUs grunnregler.

Svensk jurist kritisk

Svenske jurister Dagens Nyheter har snakket med, er imidlertid sterkt kritiske til Säpos brev med koranbrenningsforbud.

Professor i offentlig rett ved Lunds universitet, Henrik Wenander, sier at han tror at svenske domstoler kommer til å slå ned på politiets framferd, fordi den er i strid med loven.

Norsk forbud

Også i Norge har demonstranter som ønsker å brenne Koranen fått avslag den siste tida.

I februar fikk Stopp islamiseringen av Norge, Sian, avslag på sin søknad om å brenne Koranen foran den tyrkiske ambassaden i Oslo. Årsaken politiet her hjemme oppga da, var at de ikke ville kunne ivareta sikkerheten.

– Bakgrunnen for vår vurdering er etterretningsinformasjon vi besitter, sa politiinspektør Martin Strand i Oslo politidistrikt i en pressemelding da.

Politiet understreket da imidlertid at å brenne Koranen fortsatt er en lovlig politisk ytring i Norge.

