Syreskader på tennene øker blant unge: Verstingene kan overraske

Ved Det Ontologiske fakultet på Universitetet i Oslo har de funnet ut at stadig flere barn og unge kommer til tannlegestolen med syreskader på tennene.

Det er også erfaringene til Stine Magnussen, som er tannlege med praksis i Fredrikstad.

– Blant unge er det syreskader man ser mest, sier hun.

Flere verstinger enn antatt

Den økende trenden har vært på radaren i flere år, og som Magnussen nevner tannlegene energidridrikker, de unges favoritt, som en mulig årsak.

Stine Magnussen har vært tannlege i åtte år, og driver Stines tannklinikk i Fredrikstad. (Fototeket)

– Men det er litt vanskelig å si. Ironisk nok er også det at vi er litt sunnere og spiser mye frukt trolig også en grunn. Også sure drikker, juice, og mye energidrikk blant de unge.

Det som imidlertid kanskje ikke er kjent for alle, er at også sukkerfrie drikker kan gi like mye syreskader.

– Jeg ble selv litt overraska over at fun light, som man ser på som sunt, også skader. Da jeg så på tenna til barna mine, så jeg at de har fått syreskader fordi de har fått det på flaske, sier Magnussen.

For det er ph-verdien i det vi spiser og drikker som avgjør om tennene utsettes for såkalt syreangrep. Er verdien under 7, er det syrlig. Over 7, er basisk.

Hun nevner også pastiller og tyggegummi med fruktsmak, som ofte går under radaren. Her kan pH-verdien være helt nede i 2,5, som er svært lavt.

---

Dette er noen av verstingene

Pepsi 2,40

Coca-cola 2,50

Battery 2,60

Pepsi max 2,90

Coca Cola Zero 2,90

Husholdningssaft 3,10

Fun light 3,30

Bonaqua Silver Lemon 3,30

Nora Eplejuice 3,70

Biola, smakstilsatt 4,2

Kilde: Jordan

---

Dropp smådrikking

Syreskader er vanskeligere å reparere enn hull, forteller Magnussen.

– Da blir det sånn at man limer på fylling der det har blitt for store syreskader, men det er vanskelig å lime til noe er helt glatt. Da kan det fort dette av. Og om man fortsetter å spise eller drikke sure ting, kan man få syreskader rundt fyllingen.

Hun tipser derfor sine pasienter om å holde seg unna brus og energidrikker, og som hun selv har fått erfare: fun light på flaske til små barn.

– Man kan ikke kutte ut alt som er surt, men man kan passe at man har en fluorskyller etterpå. Og så må man ikke pusse tennene rett etterpå, da skader man mer. Man kan også skylle munnen med vann, om man ikke har fluorskyll.

Og dersom man skal drikke sure drikker, er det bedre å drikke alt på en gang, heller enn å nyte colaen over lang tid. Da får nemlig syren mindre tid til å gjøre skade.

– Jeg anbefaler cola-avhengige å ta et stort glass med cola, og skylle etterpå. Ikke skrukork, og ikke smådrikking!

Slik forebygger du

Syreskader på tennene er irreversible. Når emaljen forsvinner, kommer den ikke tilbake.

– Emaljen dekker den synlige delen av tennene og er det hardeste vevet vi har i kroppen, men det kan likevel etses bort av syrene, skriver Oslo Tannlegesenter på sine nettsider.

De har følgende tips hvordan du kan forebygge syreskader. De innebærer at du:

Reduserer inntak av syreholdige drikker.

Dropper/reduserer spising mellom måltidene.

Drikker rent vann jevnlig og spesielt i forbindelse med måltider.

Skyller munnen/drikker rent vann etter inntak av syreholdig drikke.

Bruker myk tannbørste og tannkrem med lite slipemidler.

Utsetter tannpuss minst 30 minutter etter inntak av syreholdig mat/drikke.

