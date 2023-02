Politiet forbyr Sian å brenne koranen i Oslo: – Lovstridig, mener Sian

– ­Politiet mener at de ikke kan ivareta sikkerheten på en tilfredsstillende måte ved dette arrangementet, sier politiinspektør Martin Strand i Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Kan ikke gjennomføres

– Vi har i dag gitt tilbakemelding til Sian om at markeringen ikke kan gjennomføres på bakgrunn av sikkerheten og ivaretakelse av denne, sier han videre.

Det var Document som først meldte om saken.

– Bakgrunnen for vår vurdering er etterretningsinformasjon vi besitter, sier Strand.

Politiet understreker at det å brenne Koranen fortsatt er en lovlig politisk ytring i Norge, men at dette arrangementet ikke kan gjennomføres av sikkerhetshensyn.

Nylig brente den høyreradikale politikeren Rasmus Paludan en koran utenfor den tyrkiske ambassaden i Stockholm, med godkjenning fra svenske myndigheter. Dette har vekket sterke reaksjoner fra tyrkisk hold. Også andre land i den muslimske verden har reagert.

Lovstridig

– Dette er igjen et eksempel på at politiet setter foten ned for en lovlig markering. Dette er et farlig mønster fra deres side, og ikke første gang, sier Sian-leder Lars Thorsen til Dagsavisen.

– Staten har en tilretteleggelsesplikt for slike markeringer. Nå opplever vi at de gjør det motsatte, sier han.

Hva som skjer med den planlagte markeringen i morgen har han ennå ikke tatt stiling til.

– Erfaringsmessig har jeg grunn til å tro at politiet vil fysisk hindre oss i å nærmes oss ambassaden, sier han.

– Blir det noen markering i morgen?

– Det er ikke endelig bestemt. Vi skal nok ut i morgen, men hvor, når og hva er ikke noe jeg sier til deg, sier Thorsen.

Han sier til Dagsavisen at markeringen er ment som en protest mot det han mener er Tyrkias forsøk på å innføre sharialover i Europa.

Tyrkia reagerer

Det norske utenriksdepartementet har bekreftet at Norges ambassadør er blitt kalt inn til en samtale i det tyrkiske utenriksdepartementet.

– Vår ambassadør viste til at ytringsfriheten er grunnlovsfestet i Norge, og at norske myndigheter verken støtter eller står bak den varslede demonstrasjonen, sier pressevakt Mathias Rongved til NTB.

