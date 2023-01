Tyrkias utenriksminister: – Meningsløst å ha møte med Sverige og Finland nå

Cavusoglu sier også at det ikke har blitt lagt fram et en formell forespørsel om å skille Sverige og Finlands Nato-søknader fra hverandre, melder Reuters.

Tidligere denne uken sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at Sverige ikke lenger kunne vente seg tyrkisk støtte til sin søknad om Nato-medlemskap.

Erdogan viste til Sveriges beslutning om å gi den høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan tillatelse til å demonstrere utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm lørdag, der han satte fyr på en koran.

I etterkant åpnet Finlands utenriksminister Pekka Haavisto døren på gløtt for at landet kan bli medlem av Nato uten Sverige, men understreket at samkjøringen mellom de to landene vil fortsette.

