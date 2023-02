Vestre er klar for å ta partnerskapet med EU til neste nivå

Av Marie De Rosa/NTB

Både EU og Norge jobber for tiden på spreng for å beholde tilgangen til det amerikanske markedet.

Bakteppet er Biden-administrasjonens gigantiske skattepakke (IRA), hvor 3.700 milliarder kroner skal brukes på å subsidiere grønn industriutvikling i USA.

Dersom EU lykkes med sin innsats, håper Norge å få henge med på lasset.

Men EØS-avtalen er ingen garanti for at Norge blir inkludert, har næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) advart.

Ny type handelsavtaler

Han mener løsningen er å inngå såkalte industripartnerskap, eller handelsavtaler 2.0 som han døper det i et intervju med E24.

Nå er Vestre klar for å ta partnerskapet med EU til neste nivå gjennom en formalisert avtaletekst.

– Det er for tidlig å si når det skjer, men vi håper i løpet av første halvår i år, sier næringsministeren.

Vestre mener industriavtalen vil gjøre at Norge unngår en ny batteritoll-sak, der Norge ble regnet som tredjeland i Storbritannias frihandelsavtale med EU.

– Jeg opplever at det er stor forståelse for det i EU-kommisjonen og blant sentrale medlemsland i EU, sier Vestre.

Forhandlinger i stampe

Teksten i industriavtalen vil bygge på en felles uttalelse fra Vestre og EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic fra i fjor.

Der heter det at Norge og EU skal samarbeide tettere om batterier og mineraler, blant annet ved at Norge får innpass i EUs batteriallianse.

– Vi har avtalt at Sefcovic enten kommer til oss, eller at jeg kommer til ham, for å legge fram selve partnerskapsteksten, forhåpentligvis innen rimelig tid, sier Vestre.

Industripartnerskapet er del av en større industriavtale mellom Norge og EU som ifølge DN står i stampe fordi Norge vil ha inn en formulering om olje og gass.

Deltok på EU-møte

Nylig ble det også kjent at Norge er invitert inn i en europeisk batterisatsing.

– Det er veldig viktig at Norge er aktiv i diskusjonene i Europa om hvordan vi skal akselerere det grønne skiftet, sier Vestre.

Han deltok denne uken på et uformelt møte mellom EUs konkurranseministre i Stockholm, hvor nettopp Europas konkurranseevne sto på agendaen.

Diskusjonene fortsetter på et ekstraordinært EU-toppmøte i Brussel torsdag og fredag, hvor Norge ikke er invitert.

På toppmøtet skal EU-landene ta stilling til forslaget fra EU-kommisjonen om å styrke investeringene i grønn industri gjennom økt statlig subsidiering og etableringen av et eget investeringsfond.

Advarer mot subsidiekappløp

– Vi må koble oss tett på EU også her, sier Vestre.

– Vi gjør en selvstendig vurdering av EUs virkemidler, men når vi er opptatt av å leve opp til samme ambisjoner gjennom et grønt industripartnerskap, så forplikter det oss, legger han til.

Mens land som Tyskland og Frankrike presser på for at EU skal åpne for å gi mer statsstøtte, frykter land som Nederland, Sverige og Danmark at det vil forstyrre EUs indre marked.

Også Vestre advarer mot for rause statsstøtteordninger.

– Europa er ikke tjent med et subsidiekappløp eller mindre frihandel. Det er først og fremst privat kapital som skal utløse det grønne skiftet, sier Vestre.

