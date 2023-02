Medietopp: – Hun er blitt en hærfører for TikTok

Stavrum var hentet inn til å kommentere TikTok-saken rundt justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i Dagsnytt18 på NRK onsdag.

Der tok den tidligere generalsekretæren i presseforbundet, nå daglig leder i medieeier Tinius-stiftelsen, tak i hva som er kjernen i kritikken mot statsråden – fra alle som ikke er i politisk opposisjon.

– Dette handler jo ikke om hva som er lov for henne å gjøre, men om hva som er lurt. Nå har de fleste land i den vestlige verden lenge diskutert sikkerhetsutfordringene ved TikTok. I USA er det flere stater som forbyr den, og FBI har advart. I Sverige er det ikke lov for departementsansatte å laste ned appen. Mens vi har en justis- og beredskapsminister, som oppfordrer alle andre til også å være der hvor ungdom er, sa Stavrum under direktesendingen, og slo fast om Mehl:

– Hun er blitt en hærfører for TikTok.

Kjersti Løken Stavrum Medietopp og daglig leder i Stiftelsen Tinius, Kjersti Løken Stavrum er svært kritisk til at justis- og beredskapsministeren hadde TikTok-appen på sin tjenestetelefon. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Hun kunne ikke love at norske data ikke forsvinner til Kina. — Kjersti Løken Stavrum, daglig leder i Tinius-stiftelsen, om en TikTok-representant på et møte med sitatforbud

Har merket seg Nato-sjefens advarsler

Etter fire måneders taushet fra statsråden, også på offisielle spørsmål fra Stortinget, forklarte hun seg og svarte på spørsmål om saken i Stortingets spørretime onsdag.

Frp-leder Sylvi Listhaug spurte Mehl om hun mener å ha overholdt informasjonsplikten.

– Målet har vært å svare åpent hele veien. Jeg ser at jeg har vært for varsom, hvor denne forsiktigheten har skapt usikkerhet. Jeg er lei meg for hvordan saken har utviklet seg. Jeg kunne gjort dette annerledes, og vært mer åpen tidligere, svarte Mehl.

Landets justis- og beredskapsminister innrømmet omsider i forrige uke at hun har hatt den kinesiske videoappen på en ugradert tjenestetelefon i en måneds tid mens hun har vært statsråd. Det har hun ikke beklaget, men hun har innrømmet at hun burde vært ærlig tidligere.

Stavrum mener først og fremst at Mehl aldri burde hatt TikTok i utgangspunktet.

– Alle andre lurer nå på, i hvor stor grad lekker informasjon, biometriske data for våre ungdommer og for vår justis- og – da vil jeg understreke – beredskapsminister, til Kina. For det er ikke maktpåliggende for henne å være der hvor ungdom er. Det er maktpåliggende for henne å være beredskapsminister. I det store bildet handler det om hvor sikkerhetsutfordrende TikTok er, sa Stavrum på Dagsnytt18, og poengterte:

– TikTok er en kinesisk app, og jeg har merket meg at Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, ved de to siste besøkene i Norge, har brukt mye tid og alvorlig stemme til å minne oss om at Kina – det er et samfunn vi ikke deler samfunnssyn med.

– Alle rister på hodet

Medietoppen mener at de fleste burde være veldig varsomme med å ha og bruke TikTok-appen, fordi vi vet for lite om risikoen det utgjør.

– Jeg var i et møte i Bergen før jul, hvor vi var så heldige at det var en representant for TikTok til stede. Da måtte man skru av kameraene, slik at møtet ikke lenger ble strømmet, og vi fikk ikke lov til å sitere. Hun kunne ikke love at norske data ikke forsvinner til Kina, sa Stavrum til samme kilde, og avsluttet:

– Alle som vet noe om TikTok rister på hodet over at vi har en beredskapsminister som er med begeistring på TikTok.

Dagsavisen-kommentator Jo Moen Bredeveien deler Stavrums standpunkt og skepsis til TikTok.

«Vi vet ikke hvor mye informasjon som lekker fra TikTok til kinesiske myndigheter, men ekspertene sier det er snakk om store mengder. TikTok må regnes som en sikkerhetsrisiko. Det burde selvsagt være nok til at den ansvarlige statsråden for rikets beredskap ikke velger å installere appen på en tjenestetelefon, uansett hvor lyst hun har til å kommunisere med yngre velgere», skriver Bredeveien i sin kommentar etter onsdagens spørretime.

