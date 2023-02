Joe Bidens tale oppsummert: 4 punkter

Joe Bidens tale til nasjonen – den såkalte «the State of the Union»-talen – var hans andre til nasjonen så langt i hans presidentperiode. Talen kom før det er ventet at Biden om noen uker trolig kunngjør at han stiller igjen ved neste presidentvalg. Biden har imidlertid ikke gode tall på målingene, selv om det har tatt seg opp noe. En måling fra Morning Consult nylig viste at 55 prosent mener Biden gjør en dårlig jobb, mens 43 prosent mener han gjør en god jobb.

Her er noe av innholdet fra nattens tale, oppsummert:

1. Maner til samarbeid

Biden ba det republikanske flertallet i Representantenes hus om å samarbeide med ham om å «fullføre jobben» med å reparere økonomien og demokratiet.

– Folket har sendt oss en klar melding. Å kjempe for kampens skyld, makten for maktens skyld, konflikten for konfliktens skyld, tar oss ingen vei, sa Biden, og ble møtt med applaus.

– Og det har alltid vært min visjon for landet: Å gjenopprette nasjonens sjel, å gjenoppbygge ryggraden i Amerika – middelklassen – for å forene landet.

2. Parerte tilrop

Men Biden kritiserte samtidig republikanerne på en rekke punkter, det var ikke samling og samarbeid som preget stemningen i salen ved en del øyeblikk under talen. Flere ganger ble Biden avbrutt med tilrop fra enkelte republikanere i salen. Det gjaldt poenger rundt alt fra fentanylkrisen til USAs gjeld.

Da Biden snakket om at noen forslag som støttes av enkelte republikanere kunne føre til mulige kutt i sosialstønader og den offentlige helseforsikringsordningen Medicare, kom det reaksjoner.

– Løgner, ropte republikanske Marjorie Taylor Greene.

Flere andre ropte også ut.

– Jeg liker samtaler, parerte Biden.

Republikanske Marjorie Taylor Greene var blant dem som ropte til Biden under talen. (WIN MCNAMEE/AFP)

Marjorie Taylor Greene ropte også ut flere andre ganger under talen:

– Kina spionerer på oss!

– Sikre grensen!

Den republikanske speakeren, Kevin McCarthy, hadde før talen bedt salen om å opptre respektfullt.

Men Biden parerte flere ganger tilropene under talen. En av Bidens medarbeidere i Det hvite hus sier til CNN at Biden så ut til å like å svare utenfor manus.

– Han får energi av publikum, sier tjenestepersonen.

3. Økonomien i høysetet

Biden snakket mye om økonomi. Han pekte på at de høye prisene er på vei ned. Inflasjonen har vært et av de største problemene i USA de siste månedene, og dermed også for Biden.

Hans trumfkort når det gjelder økonomien er at arbeidsledigheten er rekordlav, noe han også trakk fram. Arbeidsledigheten er nå på 3.4 prosent, det laveste på 53 år.

Biden ønsker å øke skattene for de aller rikeste, men sa at ingen som tjener mindre en 400.000 dollar i året, tilsvarende 4,1 millioner kroner, skal betale mer skatt.

– Men betal din rimelige andel. Ingen milliardærer burde betale mindre i skatt enn en skolelærer eller en brannmann, sa Biden.

Biden trakk også fram den store helse- og klimapakken som ble vedtatt høsten 2022.

4. Lite om verden

Utenrikspolitikk ble ikke viet så mye tid i talen. Biden nevnte ikke direkte den kinesiske ballongen som et amerikansk jagerfly skjøt ned i helgen, men sa at USA vil handle dersom Kina truer landets suverenitet.

– Jeg er forpliktet til å jobbe sammen med Kina – både for å fremme amerikanske interesser og gagne verden, sa han.

– Men la det være klart, slik vi gjorde det forrige uke, at hvis Kina truer vår suverenitet, vil vi handle for å beskytte landet vårt. Og det gjorde vi, la han til.

Han snakket også varmt om det internasjonale samarbeidet om å hjelpe Ukraina mot Russland.

– Sammen gjorde vi det Amerika alltid gjør når vi er på vårt beste. Vi ledet. Vi samlet Nato og bygget en global koalisjon. Vi sto opp mot Putins aggresjon. Vi sto sammen med det ukrainske folk.

