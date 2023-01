Vil dokumentskandalen skade Biden? Dette mener velgerne

Innen få uker er det ventet at Joe Biden vil kunngjøre om han stiller som kandidat til neste presidentvalg i 2024 – men dokumentskandalen som er rullet opp har fått mange til å spekulere på om han er blitt svekket i velgernes øyne.

Nettopp dokumentskandalen rundt republikanske Donald Trump har vært et angrepspunkt for Biden mot rivalen, men nå er også Biden selv i den situasjonen at det er utnevnt en spesialetterforsker rundt denne saken, slik det er gjort i forbindelse med saker rundt Trump også.

Kritikkverdig

Men nye tall viser at Biden kanskje ikke vil lide så mye under dette som mange demokrater kunne frykte.

Velgerne syns imidlertid på ingen måte Bidens dokumentbehandling er greit. Et stort flertall av amerikanere mener både Joe Biden og Donald Trump har oppført seg kritikkverdig i de to skandalene, ifølge en måling fra ABC News/Ipsos. De vurderer likevel Trumps dokumentskandale som mer alvorlig, viser målingen. 77 prosent mener Trump handlet kritikkverdig, mens 64 sier det samme om Biden.

Ikke uventet får de to politikerne ulike vurderinger av demokratiske og republikanske velgere. Blant demokratiske velgere mener 96 prosent at Trump oppførte seg kritikkverdig, mens bare 47 prosent av republikanske velgere mener det samme.

På den annen side sier 89 prosent av republikanske velgere at Bidens håndtering av dokumenter er kritikkverdig, mens bare 38 prosent av demokratiske velgere mener det samme.

[ Dette er forskjeller og likheter mellom Trumps og Bidens dokumentskandaler ]

Ingen stor endring

Men hvor mye har dette påvirket Bidens popularitet? Ikke så mye, ifølge en måling om hvor godt likt presidenten er.

En ny måling fra Morning Consult viser at 55 prosent mener Biden gjør en dårlig jobb, mens 43 prosent mener han gjør en god jobb. Målingen ble gjort 20.–22. januar, en del dager etter at dokumentskandalen ble kjent. Det er altså flere som er misfornøyd enn fornøyd, men dette har ikke endret seg nevneverdig siden slutten av desember, før dokumentskandalen ble kjent. Da var 56 prosent misfornøyd og 42 prosent fornøyd.

Ikke uventet er et stort flertall av demokratene fornøyd med Biden (80 prosent), og et stort flertall av republikanerne misfornøyd (92 prosent) – men heller ikke når man ser på disse to velgergruppenes vurderinger, har dette endret seg særlig den siste måneden.

Etterforskes

Det var midt i januar at det ble kjent at det var funnet et lite antall hemmeligstemplede dokumenter fra perioden da Joe Biden var visepresident for Barack Obama fra 2009 til 2017, på steder der de ikke skal oppbevares. Det er funnet dokumenter hos tankesmia Penn Biden Center i Washington, der Biden hadde kontor etter at han var visepresident. Det er også funnet et lite antall hemmeligstemplede dokumenter på i et lagerrom i Bidens garasje på eiendommen hans i Wilmington i Delaware.

FBI undersøkte nylig president Joe Bidens bolig i Wilmington, Delaware, som en del av granskningen i den såkalte dokumentsaken. (Carolyn Kaster/AP)

USAs justisminister Merrick Garland utnevnte en spesialetterforsker for Biden-saken like etter at saken ble kjent. Fra før av er det også utnevnt en spesialetterforsker knyttet til Trump-saker, blant annet som følge av at Trump oppbevarte hemmelige dokumenter på sin eiendom Mar-a-Lago i Florida. De ble overført fra Det hvite hus i forbindelse med at han gikk av som president.

Begge saker handler om hemmeligstemplede dokumenter som går tilbake til deres tid i administrasjonen, og som er tatt med videre. Ifølge loven skal slike dokumenter leveres til Nasjonalarkivet når en presidentadministrasjon går av.

Men det er snakk om et større antall dokumenter i Trumps tilfelle, og dessuten skal Trump og hans advokater ha motsatt seg flere forsøk fra myndighetenes på å få tilbake alle dokumentene.

[ Han skal etterforske Trump - hva betyr det? ]

Spør tidligere presidenter

Denne uka ble det også kjent at det er funnet et titall graderte dokumenter fra Mike Pences periode som visepresident under Trump hjemme hos Pence i Carmel i Indiana. Funnet er gjort av en av Pences advokater, og dokumentene er overlatt til FBI. Ifølge Pences advokat var Pence selv uvitende om at han oppbevarte sensitive eller graderte dokumenter hjemme.

Riksarkivet har nå bedt representanter for seks tidligere presidenter og visepresidenter, helt fra Ronald Reagan-administrasjonen på 1980-tallet og fram til i dag, om å undersøke om det finnes graderte dokumenter fra tidligere regjeringsperioder liggende, meldte CNN torsdag. Representanter for både Barack Obama, Bill Clinton og George Bush senior og junior har tidligere sagt til kanalen at alle slike dokumenter ble levert til Nasjonalarkivet da presidenten gikk av.

[ Dagsavisen møtte fans i Florida: Dette er Ron DeSantis ]

Møter pengegivere

Selv om det er flere som mener Biden gjør en dårlig jobb enn som mener han gjør en god jobb, har tallene vært bedre de siste månedene enn på bunnpunktet i juli 2022, da så få som 38 prosent mente han gjorde en god jobb. Mellomvalget i november gikk dessuten bedre enn fryktet for Demokratene, blant annet beholdt partiet kontrollen i Senatet og tapte mindre enn ventet i Representantenes hus, selv om de nå har mistet flertallet der.

Joe Biden sa rett etter mellomvalget at han ville bestemme seg tidlig i 2023, men at han har intensjoner om å stille til gjenvalg i 2024.

Dette ser ut til å stå ved lag. Joe Biden skal nå holde en rekke møter med velstående demokratiske pengegivere de neste ukene, som en del av en forberedelse til å stille som kandidat igjen i 2024, ifølge nyhetsbyrået Reuters, som siterer tre kilder som kjenner til planene.

På republikansk side har Donald Trump varslet at han vil prøve igjen, men det kan komme utfordrere i partiet. Om Biden bestemmer seg for å stille igjen, skal det mye til før noen utfordrer den sittende presidenten på demokratisk side, men det kan skje – målinger viser at demokratiske velgere er skeptiske til at Biden skal stille igjen. En viktig årsak er trolig alderen. Biden vil være nesten 82 år ved neste presidentvalg, og 86 år etter endt periode.

[ Ekspert om Trump og 2024: – Mange velgere er slitne av all støyen ]

[ Biden er blitt 80 - hvem er alternativene hos Demokratene foran neste presidentvalg? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen