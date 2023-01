Nå har begge dokumenttrøbbel - hva betyr det?

Den mye omtalte dokumentskandalen rundt Donald Trump har vært noe Demokratene og president Joe Biden har brukt mot den tidligere presidenten. Nå er Biden selv i den situasjonen at det er funnet hemmeligstemplede dokumenter ved boligen hans og i et kontor han har disponert. USAs justisminister Merrick Garland har nå også utnevnt en spesialetterforsker for Biden-saken, slik han har gjort rundt saker knyttet til Trump.

Men mange peker på at det er store forskjeller mellom Bidens og Trumps dokumenttrøbbel. Hva er forskjeller og likheter mellom sakene, og hvilke konsekvenser kan dette få?

Hva har skjedd?

Tidlig denne uka ble det offentliggjort at det er funnet et lite antall hemmeligstemplede dokumenter fra tiden da Joe Biden var visepresident, hos tankesmien Penn Biden Center i Washington. Der hadde Biden kontor etter at han var visepresident for Barack Obama fra 2009 til 2017.

Torsdag bekreftet Det hvite hus at det også var funnet et lite antall hemmeligstemplede dokumenter på president Joe Bidens eiendom i Wilmington i Delaware. De skal ha vært i et lagerrom i Bidens garasje.

Ifølge loven skal slike dokumenter leveres til Nasjonalarkivet når en presidentadministrasjon går av.

Fra før av er ekspresident Donald Trump under etterforskning som følge av at han oppbevarte hemmelige dokumenter på sin eiendom Mar-a-Lago i Florida, som ble overført fra Det hvite hus i forbindelse med at han gikk av som president.

Kan dette sammenlignes med Trump-saken?

Ja og nei. Begge saker handler om hemmeligstemplede dokumenter som går tilbake til deres tid i administrasjonen, og som er tatt med videre.

Nå undersøkes begge saker av en spesialetterforsker. USAs justisminister Merrick Garland utnevnte torsdag Robert Hur, tidligere føderal statsadvokat i Maryland, som spesialetterforsker for å se på hva som har skjedd i Bidens tilfelle.

Biden Classified Documents Justisminister Merrick Garland har utnevnt en spesialetterforsker til å granske funnene av dokumenter knyttet til Joe Biden. (Manuel Balce Ceneta/AP)

I november utnevnte justisministeren Jack Smith som spesialetterforsker i to store saker knyttet til Donald Trump; hans rolle i hendelsene i forbindelse med stormingen av Kongressen 6. januar 2021 like etter valget i 2020, og overføringen av hemmeligstemplede dokumenter fra Det hvite hus til Trumps hjem i Mar-a-Lago i Florida. Smith skal etter hvert konkludere på om det skal tas ut tiltale mot Trump.

Samtidig er det påpekt at det er store forskjeller mellom de to sakene, ut fra det man vet nå.

Hva er forskjellene?

«Det er store hull i kunnskapen som er offentlig om de to sakene, men den tilgjengelige informasjonen tyder på at det er betydelige forskjeller når det gjelder hvordan dokumentene ble oppdaget, omfanget av dem og – aller viktigst – hvordan Trump og Biden har respondert», skriver The New York Times i en oppsummering.

Det påpekes at Trump og hans advokater motsatte seg myndighetenes gjentatte forsøk på å få tilbake alle dokumenter som ble oppbevart på Trumps hjemsted. Nasjonalarkivet tok kontakt med Trumps kontor da det ble klart at det ikke hadde alle dokumenter det skulle ha. Trumps team skaffet da en del dokumenter, men ikke alle. Det ble til slutt utstedt en ransakelsesordre som førte til at FBI-agenter beslagla dokumenter i Mar-a-Lago sommeren 2022.

I Bidens tilfelle skal det har vært advokater som jobber for Biden som oppdaget dokumentene i tankesmien i et låst skap 2. november i fjor. De skal umiddelbart ha rapportert om dette. Dokumentene ble overlevert til nasjonalarkivet, og Det hvite hus har sagt at det samarbeider med nasjonalarkivet og justisdepartementet.

Men det er blitt påpekt at Det hvite hus ikke gjorde funnet kjent offentlig umiddelbart – på det tidspunktet var det bare få dager til mellomvalget, og en slik informasjon kunne skadet Demokratene. Det hvite hus bekreftet først mandag denne uka funnet ved tenketanken, men nevnte da ikke funnet i Delaware, som ble gjort 20. desember. Dette funnet ble bekreftet av Biden torsdag.

I Trump-saken skal det være snakk om 325 dokumenter. 184 av disse ble levert tilbake etter anmodning av nasjonalarkivet, og deretter 38 etter en rettslig anmodning. Ytterligere 103 ble funnet i FBIs ransakelse.

I Biden-saken skal det være snakk om «et mindre antall», men tallet er ikke kjent. Nyhetskanalen CBS har meldt at det var snakk om 10 dokumenter i funnet i tankesmien.

Et viktig poeng i disse sakene, som kan ha juridiske konsekvenser, er hvorvidt dokumentene ble beholdt med vilje eller ved en feil, og hvorvidt man han forsøkt å holde tilbake informasjon om dem.

Hvordan har Trump og Biden reagert?

Donald Trump har anklaget FBI og Justisdepartementet for å drive en politisk heksejakt mot ham. Joe Biden har kalt Trump «uansvarlig» fordi han har oppbevart disse dokumentene.

Om funnene av Bidens dokumenter sa Biden tirsdag at han var overrasket over det første dokumentfunnet.

Spesialrådgiver Richard Sauber i Det hvite hus har sagt dette:

– Vi er trygge på at en grundig undersøkelse vil vise at disse dokumentene ble lagt der ved en feiltakelse, og at presidenten og hans advokater agerte raskt etter at feilen ble oppdaget.

Trump reagerte slik på det sosiale mediet Truth Social på funnene av Biden-dokumentene:

– Når skal FBI ransake de mange hjemmene til Joe Biden, kanskje til og med Det hvite hus?

Speaker i Representantenes hus, republikaneren Kevin McCarthy, har sagt at han mener Kongressen må etterforske president Joe Biden etter funnene.

Hva betyr dette politisk?

Dette kan potensielt være politisk skadelig for Biden på et viktig tidspunkt for ham. Det er ventet at han innen få uker vil avklare om han stiller til gjenvalg før neste presidentvalg, og amerikansk presse rapporterer at det er ventet at han har planer om å stille igjen. Demokratene gjorde det langt bedre enn ventet i mellomvalget, og saken kommer på et uheldig tidspunkt for dem.

Selv om det ser ut til å være store forskjeller mellom de to sakene, kan det hefte ved Biden at han får negativ oppmerksomhet rundt dette nå, med mange negative overskrifter. Han mister også troverdighet i det som har vært et viktig argument fra ham mot Trump.

Enkelte demokrater sier anonymt til det politiske nyhetsnettstedet Politico at de tror saken gjør det lettere for å Bidens motstandere å kalle ham hyklersk, og at det er uheldig at det skjer akkurat nå som mye gikk bedre for Biden.

Enkelte påpeker likevel at kontrasten mellom sakene vil tale til Bidens fordel.

– Jeg tror de vil veldig tydelig vil kunne si at presidenten har håndtert dette riktig – og at den tidligere presidenten nektet å overlevere dokumenter, førte etterforskere bak lyset og deretter tvang fram en FBI-ransakelse, sier Matthew Miller, som var justistalsperson i Obama-administrasjonen, ifølge The Washington Post.

– På kort sikt er dette en veldig ubehagelig sak for Det hvite hus. Men på lang sikt kan de komme bedre ut av det, mener han.

