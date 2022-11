Fortsatt jevnt i treg opptelling i USA

Natt til fredag hadde Republikanerne sikret seg 211 mandater mot Demokratenes 195, der 218 er det som kreves for flertall. Nyhetsbyrået AP har en litt forsiktigere beregning, med 210 mot 192.

Republikanske kandidater leder ifølge CNN i elleve av de 29 gjenstående distriktene, mens Demokratene ligger foran i de øvrige 18. Det skulle bety republikansk flertall med 222 representanter mot 213.

Men marginene er små. I noen av distriktene står det om desimaler, blant annet i Colorado, der Trump-lojalisten Lauren Boebert leder med 50,2 prosent over demokraten Adam Frisch, som har 49,8, når 98 prosent av stemmene er talt opp.

Flest i California

Rundt halvparten av de gjenstående distriktene er i California. I en av dem har den demokratiske stjernen Katie Porter en knapp ledelse over sin motstander, med 50,8 prosent mot 49,2 når 63 prosent er ferdig talt.

I Senatet er fortsatt stillingen at Republikanerne har sikret seg 49 senatorer, mens Demokratene har 48, og det gjenstår å telle ferdig i tre stater. Men demokratene er optimistiske, og senator Tim Kaine fra Virginia tror de kan ta alle tre og få et flertall på 51 mot 49.

Vinner de bare to, har de fortsatt flertall med 50 mot 50 ved hjelp av visepresidentens stemme når et er stemmelikhet.

Haler innpå

I Georgia er det klart at det blir ny telling 6. desember siden staten har krav om at man må ha over 50 prosent for å vinne i første omgang. Demokraten Raphael Warnock har 49,6 prosent, mens republikaneren Herschel Walker har 48,3, ifølge CNN.

I Nevada leder republikanske Adam Laxalt foran den sittende demokraten Catherine Cortez Masto med 0,9 prosentpoeng, et gap som stadig krymper. Det er mest poststemmer som gjenstår, og dem ligger Cortez Masto an til å få flest av.

I Arizona har senator Mark Kelly en ledelse på republikaneren Blake Masters på nesten 115.000 stemmer, eller 5,5 prosentpoeng, og der har Kelly økt ledelsen den siste tiden etter hvert som poststemmer blir talt opp.

