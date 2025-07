Spente spillere fra 35 nasjoner samlet på Ekeberg – fløyta har blåst for Norway Cup

I over 50 år har barn og unge fra hele landet – og utenlandske lag – kjempet om ballen og gjeve trofeer på Ekebergsletta i Oslo. Flaggene vaiet da åpningsparaden marsjerte over Ekebergsletta lørdag ettermiddag.

En spent Tone Lien (58) debuterer i år som Norway Cup-sjef.

– Jeg brenner for at så mange som mulig skal få kjenne på den spesielle Norway Cup-følelsen på verdens største og viktigste arena for idrettsglede og vennskap, sa hun før det hele braket løs.

Totalt 1970 lag fra 35 nasjoner deltar i årets turnering, 1375 guttelag og 595 jentelag. Den kommende uka skal spillerne få brukt beina nok: Til sammen løper de nesten 740.000 km – tilsvarende 19 ganger rundt ekvator – ifølge arrangørene selv.

Kampen mellom Norge og resten av verden har blitt en tradisjon på Norway Cup, og et symbol på samspill på tvers av landegrenser.

– Vennskapskampen uttrykker selve kjernen i Norway Cup. Vi har alltid hatt et sterkt fellesskap, med plass til alle. Her spiller vi på lag på tvers av kulturer, språk, nasjonalitet og kjønn, sier Lien.

Åpningsshowet lørdag kveld ledes av Markus Bailey og Marte Bratberg, og blant artistene er Alessandra, Bargee, Emmy, Inga Mollis og Kyle Alessandro.

Norway Cup arrangeres av Bækkelagets Sportsklub, og årets turnering blir nummer 51 i rekken.

Ingen fare å kle seg i shorts i sommervarme Oslo på åpningsdagen av Norway Cup. Thomas Fure / NTB

Høyres partileder Erna Solberg besøkte sletta sammen med Oslos ordfører Anne Lindboe (H). Thomas Fure / NTB