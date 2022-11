Slik kan valget påvirke deres sjanser

Resultatet av mellomvalget ga president Biden en sårt tiltrengt politisk boost, og at partiet hans gjorde det bedre enn ventet vil dempe stemmene i partiet som mener han bør vurdere å gi seg etter en periode, skriver The Washington Post.

– Vi tapte færre seter i Representantenes hus enn noen annen demokratisk presidents første mellomvalg de siste 40 år, sa president Biden på en pressekonferanse dagen etter valget.

Sier fra tidlig neste år

Flere demokrater hadde før valget signalisert at dersom partiet mistet flere enn 20 plasser i Representantenes hus, ville de offentlig be Biden om å droppe forsøk på gjenvalg. Biden har dårlige tall på målinger om personlig popularitet, de siste målingene har vist at kun 41 prosent mener han er en god president. I over ett år har det vært flere som syns han gjør en dårlig enn god jobb.

Men mellomvalget kan ha gjort det mer sannsynlig at Biden prøver seg en gang til, selv om det ikke nødvendigvis var hans fortjeneste at Demokratene tapte mindre enn ventet. Demokratene ser ut til å miste færre plasser enn både Bill Clinton, Barack Obama og Donald Trump gjorde i første mellomvalg under sine presidentskap.

Biden sa onsdag at han har intensjoner om å stille til gjenvalg i 2024, men at han skal ta en endelig avgjørelse i begynnelsen av 2023. Han sier at avgjørelsen vil bli tatt sammen med familien.

Demokratene risikerer å miste flertallet i ett eller to kamre i Kongressen. Likevel er president Joe Biden lettet over resultatet. Han vurderer å stille igjen som presidentkandidat i 2024. (MANDEL NGAN/AFP)

Men skepsisen er likevel der blant flere, som mener yngre profiler bør løftes fram. Joe Biden fyller 80 år 20. november. Han kommer derfor til å være nesten 82 år når neste presidentvalg finner sted. Han var allerede den eldste personen i USAs historie til å bli president da han inntok Det hvite hus for snart to år siden.

[ – Dette er veldig dårlig for Trump ]

Omvalg

Torsdag ettermiddag var 396 av de 435 plassene i Huset fordelt. Da hadde Demokratene 189 plasser, Republikanerne 207. Prognosene tilsier at Republikanerne får et lite flertall til slutt. Senatet er ikke avklart, det står om resultatet i kun tre stater: Arizona, Nevada og Georgia. Resultatene i Arizona og Nevada ventes de neste timene eller dagene, mens det vil bli holdt gjenvalg i Georgia 6. desember.

I Georgia har man en regel som sier at den ene kandidaten må få over 50 prosent av stemmene for å vinne, ellers blir det omkamp. Der var det en tredje kandidat fra libertarianerne som gjør at de to fremste kandidatene, Herschel Walker fra Republikanerne og sittende senator Raphael Warnock fra Demokratene, ikke får over 50 prosent hver. Da 95 prosent av stemmen var telt torsdag, sto Walker med 48.52 prosent og Warnock med 49.42 prosent.

Dersom ikke ett av partiene tar både senatsplassen i Nevada og Arizona, vil Georgia avgjøre hvilket parti som får flertall.

Selv om Demokratene tapte mindre enn ventet, blir det vanskelig å få gjennom politikk de neste to årene for Biden dersom Republikanerne tar flertall i Huset, som er det mest sannsynlige. Et republikansk flertall kan da ta initiativ til en rekke granskninger og stevninger av Bidens administrasjon. Det vil kanskje også stille Biden for riksrett. Det tror Civita-rådgiver Eirik Løkke.

– Det ble jo Trump, og nå er det tid for hevn, sa Løkke til Dagsavisen onsdag.

For å reise en riksrettssak trenger man bare alminnelig flertall i Huset, men det trengs to tredels flertall i Senatet imot for å bli dømt i riksrett.

Dersom Demokratene også mister flertallet i Senatet, vil det få enda større konsekvenser, for eksempel vil det få betydning for utnevninger og nominasjoner. Dersom det for eksempel skulle bli en ledig plass i Høyesterett og Republikanerne har flertall i Senatet, kan Bidens nominasjon bli stanset i Senatet.

[ Det du trenger å vite om omvalget i Georgia ]

Rådes til å vente

På Republikanernes side kan mellomvalget også legge føringer på hva som skjer fram mot 2024-racet. Etter en skuffende natt for Republikanerne råder flere allierte av Donald Trump ekspresidenten til å vente med den «store kunngjøringen» han har varslet 15. november – som de fleste antar er en kunngjøring om å stille igjen. Enkelte republikanere mener Trump bør vente til etter omvalget i Georgia 6. desember, skriver The Washington Post.

Mange kandidater som Trump stilte seg bak i valget tapte. Samtidig vant Floridas guvernør Ron DeSantis et valgskred i Florida. Han er den mest åpenbare utfordreren til Trump, og valget har skutt spekulasjonene i været om at DeSantis vil bruke det som en oppmuntring og melde at han stiller som kandidat til presidentvalget.

Ron DeSantis' brakseier i Florida har økt spekulasjonene om hvorvidt han vil utfordre Donald Trump. (Octavio Jones/AFP)

– Dette er veldig dårlig for Trump, sa den kjente politiske analytikeren og statistikeren Nate Silver i en kommentar til det foreløpige amerikanske valgresultatet og Ron DeSantis’ brakseier, i en podkast for analysenettstedet FiveThirtyEight.

Det er også analysen hos flere. Og nå mener altså enkelte republikanere at Trump må avvente sin kunngjøring til etter Georgia-valget.

– Alt handler om Herschel, sier Jason Miller, som har vært rådgiver i lang tid og til tider talsperson for Trump, til The Washington Post, med henvisning til Herschel Walker, den republikanske kandidaten i Georgias senatsrace. Walker, som er tidligere fotballstjerne uten politisk erfaring, er en av dem som er håndplukket av Trump.

– Jeg vil råde ham til å vente til etter omvalget, sier Miller om Trump.

– Jeg er ikke alene når jeg sier at det beste Trump kan gjøre nå er å gjøre alt for å få Herschel Walker valgt.

Enkelte mener Trump vil gjøre mer skade enn gagn om han involveres for sterkt i Georgia.

[ Spår riksrett mot Biden: – Nå er det tid for hevn ]

Går noen mot Trump?

Et stort spenningsmoment før valget var hvor godt Trump-støttede kandidater ville gjøre det. De har ikke gjort det så godt som den delen av partiet håpet. Blant annet tapte Mehmet Oz senatskampen i Pennsylvania, og Tudor Dixon tapte guvernørkampen i Michigan. Det var torsdag for tidlig å si om den profilerte republikaneren Kari Lake, som har fått Trumps støtte, vil vinne guvernørvalget i Arizona. Derimot vant Trump-støttede J.D Vance senator-racet i Ohio.

Kommentator Liz Peek hos konservative Fox News skrev dette onsdag:

– Ron DeSantis er den nye republikanske lederen. Republikanere er klare til å gå videre uten Trump.

– Den største vinneren i mellomvalget var uten tvil guvernør DeSantis, som vant et valgskred i Florida som kan ta pusten fra en. Den største taperen? Donald Trump, hvis håndplukkede lojalistkandidater i en rekke race slet med å slå demokrater, skriver Peek, som mener prestasjonen til Republikanerne var «mer enn skuffende».

Nå gjøres en rekke vurderinger hos potensielle kandidater som kan ønske å stille opp i 2025 på republikansk side, skriver Politico. Noen må vurdere om valgresultatet er bevis på at Trump er mulig å slå, andre om de kan stille selv om de tidligere har sagt at de ikke skal, og alle må vurdere om det er verdt det å stille mot Trump.

På spørsmål til Joe Biden om hvorvidt han helst vil stille mot Trump eller DeSantis, antydet han at gjerne vil se de to i en republikansk kandidatkamp.

– Det hadde vært gøy å se dem kjempe mot hverandre, sa Biden.

[ – Et mulig signal om at Trump ikke lenger er kongen i partiet ]

[ Derfor ble det ingen rød bølge ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen