Letterman raser mot TV-gigant etter Colbert-sparking: – Ingen ryggrad

TV-selskapet CBS og morselskapet Paramount har kalt nedleggelsen en økonomisk beslutning. Den forklaringen kjøper ikke Letterman.

– Jeg tror ikke det handlet om penger, sier han i en samtale på Youtube med sin tidligere produsent Barbara Gaines.

Nyheten om nedleggelsen av det populære programmet kom som et sjokk på TV-USA, og fulgte tre dager etter at Colbert sterkt kritiserte Paramounts avtale om å betale president Donald Trump 16 millioner dollar i et forlik.

– Handler om å blidgjøre Trump

Trump tok selskapet til retten fordi han mente et intervju med presidentkandidat Kamala Harris i fjor på programmet «60 Minutes» var partisk.

Letterman mener nedleggelsen av «Late Show» egentlig handler om å blidgjøre Trump slik at filmstudioet Skydances kjøp av Paramount blir godkjent av amerikanske myndigheter.

– En dag vil folkene i CBS som manipulerte og håndterte dette, skamme seg. De har ingen ryggrad, sier han i samtalen med Gaines.

Selv om beslutningen ble tatt forrige uke, skjer ikke nedleggelsen før i mai 2026. Trump har allerede feiret på Truth Social, der han skrev at han gledet seg over at Colbert fikk fyken og at «talentet hans er mindre enn seertallene».

– Go fuck yourself!

Da Colbert mandag spilte inn sin første sending etter fyken-beskjeden, var svaret til Trump i monologen kort og konsist:

– Go fuck yourself!

F-ordet ble riktignok bippet ut i sendingen, men publikum i salen og gjestene jublet og ropte «Stephen, Stephen, Stephen».

«The Late Show» er en franchise som startet i 1993 med Letterman som vert. Colbert overtok roret i 2015 og hadde Trump som gjest allerede i sin andre sending.

