Klassekamp ovenfra

Før sommeren klarte Stortinget å lukke et smutthull som tillot anonyme donasjoner til norske partier. Det var på høy tid. Nå kan ikke lenger foreningen Aksjon for borgerlig valgseier (ABV) gi penger med ukjent opphav til Fremskrittspartiet, som er eneste parti som har tatt imot pengene fra ABV. Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har alle, til sin fortjeneste, sagt nei takk.

At smutthullet nå er tettet, betyr ikke at vi er ferdige med problemstillingen rundt penger i politikken. På borgerlig side er raseriet stort over at LO og flere enkeltforbund gir pengestøtte til partier på venstresiden, i størst grad til Arbeiderpartiet. Dem om det. Den historiske koblingen mellom parti og fagbevegelse gjør det i vårt syn til en selvfølge at fagbevegelsen bidrar til venstresidens partier. Prosessen skjer dessuten i full åpenhet, gjennom demokratiske kanaler.