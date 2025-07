Stoltenberg avviser at EU kommer til å skattlegge norske bedrifter

Jens Stoltenberg (Ap) overtok finansministerposten fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tidligere i år. Nå avviser han at norske bedrifter blir rammet av en ny foreslått EU-skatt, som Vedum er bekymret over. Heiko Junge / NTB

– Skatt er ikke en del av EØS-avtalen og har aldri vært det. Det vet den tidligere finansministeren fra Senterpartiet godt, sier Stoltenberg til NTB.

Vedums skattefrykt kommer etter at EU-kommisjonen i forrige uke la fram en helt ny skatteordning der EU kan skattlegge bedrifter direkte. Forslaget går ut på å kreve inn skatt fra alle bedrifter som opererer i EU og har omsetning på over 100 millioner euro, uavhengig av om selskapene har hovedkontor i EU eller ikke.

Senterpartiet har derfor sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og krever en garanti mot at en ny EU-skatt skal ramme Norge.

– Dette må Støre være krystallklar på. Han må avklare det nå: at det er helt uaktuelt at EU skal innføre en skatt på norske bedrifter, sa Vedum til NTB tidligere fredag.

Stoltenberg kan berolige med at Vedums frykt ifølge ham er ubegrunnet.

– Forslaget det vises til gjelder EUs langtidsbudsjett, og har ingenting med Norge å gjøre. Vi styrer vår egen skattepolitikk, og Arbeiderpartiets skatte- og avgiftsløfte for neste periode er tydelig på at vi skal ha et uendret skatte- og avgiftsnivå for folk og bedrifter samlet, understreker finansministeren.

