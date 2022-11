– Dette er veldig dårlig for Trump, sier den kjente politiske analytikeren og statistikeren Nate Silver i en kommentar til det foreløpige amerikanske valgresultatet og Ron DeSantis’ brakseier, i en podkast for analysenettstedet FiveThirtyEight på morgentimene onsdag norsk tid.

Det var på forhånd ventet at Ron DeSantis ville gjøre det svært godt og gjenvelges som guvernør i Florida, men valget tirsdag var enda bedre enn ventet: et brakvalg. Sist gang vant han kun med en hårfin margin. I valget denne gang har han vunnet med nesten 20 prosentpoeng foran demokraten Charlie Crist. Med 95 prosent av stemmene inne, hadde DeSantis 59,4 prosent av stemmene, og Crist 40 prosent.

– Takket være den overveldende støtten fra folket i Florida vant vi ikke bare valget, vi har omtegnet det politiske kartet, sa DeSantis valgnatten til sine fans i Tampa i Florida.

Rivaler

Ron DeSantis har seilt opp som en mulig presidentkandidat i 2024 og den mest sannsynlige rivalen eller arvtakeren til Trump. Det er mange spekulasjoner rundt om han vil stille som kandidat til presidentvalget i 2024 eller ikke. Trump har hintet sterkt om at han selv vil stille, og har varslet en kunngjøring 15. november, uten å presisere hva den skal handle om.

DeSantis ble guvernør i 2018 etter å ha fått Trumps støtte, og Trump drev kampanje for DeSantis. Men nå er de to er i økende grad blitt beskrevet som rivaler. De holdt hver sine valgmøter i Florida søndag, og snakker ikke sammen. Trump anser DeSantis som en konkurrent, lyder rapportene. Men Trump stemte på DeSantis, sa han valgdagen.

Donald Trump kan kanskje bli utfordret av Ron DeSantis i kandidatkampen før neste presidentvalg. Ingen av dem har ennå sagt at de vil stille, men Trump har hintet sterkt om det. (Michael Conroy/AP)

Men nå kan DeSantis’ knallsterke resultat i Florida styrke ham, og øker spekulasjonene om at han kan stille i 2024. Enkelte rapporter ville før valget ha det til at han trolig venter til 2028.

Det som nå har skjedd er det best mulige utfallet for Ron DeSantis, sier Nate Silver, som kaller seieren en «99 av 100» for ham. Selv om DeSantis tidligere ble støttet av Trump, fikk han ikke Trumps offisielle støtte denne gangen, og har heller ikke bedt om det.

– Han vinner med en stor margin, og all denne trumpismen og de Trump-støttede kandidatene gjorde det dårligere enn ventet, sier Silver.

Silver sier det kan ha kostet Republikanerne mange plasser – kanskje flertallet i Senatet og i alle fall mange plasser i Representantenes hus, selv om de mest sannsynlig får flertall i Huset. Resultatet av kongressvalget nasjonalt var onsdag morgen ikke avklart.

– Dette gir Ron DeSantis et veldig sterkt argument for at han er valgbar, sier Silver.

Han sier at resultatet gjør at det blir vanskelig for Trump å erklære sitt kandidatur allerede om et par dager, før det kanskje også er klart hvem som tar flertallet i Senatet.

Trump kom med advarsler mot DeSantis valgdagen, og sa han kunne «ødelegge for seg selv veldig mye» dersom han velger å stille.

– Jeg vil fortelle dere ting om han som ikke vil være særlig flatterende, sa Trump like før valget.

– Jeg vet mer om ham enn noen, bortsett fra kona hans, kanskje, sa Trump.

[ Profilen: Han kan bli den nye Trump - hvem er Ron DeSantis? ]

Kamp mot «woke»

I tillegg til at Ron DeSantis vant klart, ble også den republikanske senatoren Marco Rubio gjenvalgt. Florida har gått fra å være en vippestat til å være en sterk republikansk stat.

Ron DeSantis er spesielt populær hos hvite velgere, og han står sterkere blant velgere med lavere utdanning enn blant dem med høyere utdanning. Han står litt sterkere enn Crist blant velgere med latinamerikansk bakgrunn, som det er mange av i Florida. Han er derimot svært lite populær hos afroamerikanske velgere, og svært lite populær blant de yngste velgerne, ifølge en ny måling.

DeSantis har kalt dette valget en kamp mot president Joe Bidens woke-ideologi – «woke» er et nedsettende begrep som har festet seg, med betydningen «politisk korrekt».

– Vi vil aldri gi etter for woke-agendaen. Florida er en stat hvor woke skal dø, har DeSantis sagt.

I høst har DeSantis entret den nasjonale scenen ved å drive valgkamp også utenfor sin egen stat, sammen med andre republikanske kandidater i svingstater som Arizona, Pennsylvania og Wisconsin.

[ Demokratene kan ha reddet flertall i Senatet ]

Kontroversielt

DeSantis er født og oppvokst i Florida, med italiensk herkomst: alle besteforeldrene er født i Italia. Han er utdannet jurist, og satt i Representantenes hus fra 2013 til 2018.

DeSantis har markert seg i en rekke kontroversielle temaer de siste par år. Under pandemien var han en høylytt forkjemper for færrest mulig restriksjoner, og snakket imot de nasjonale helsemyndighetene.

Under valgkampen i høst skapte han overskrifter da rundt 50 migranter ble satt fly fra Texas til Martha’s Vineyard på USAs nordøstkyst, der mange velstående demokrater, den såkalte liberale eliten, har feriehus. DeSantis sa det var han som hadde ordnet transporten.

DeSantis signerte i mars en lov som ble kalt «Parental Rights in Education», men som av kritikere er blitt kalt «don’t say gay». Den forbyr offentlige skoler i Florida å undervise barn opp til tredje klasse i seksuell orientering eller kjønnsidentitet. De som støtter loven mener det er foreldrene som skal få bestemme når og hvordan slike temaer skal tas opp med barna, og loven gir foreldre anledning til å saksøke et skoledistrikt dersom den brytes.

[ Tror Biden kan komme styrket ut selv med tap ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen