Georgia har vedtatt omstridt valglov

Både under høstens presidentvalg og det viktige ekstravalget til Senatet gikk demokratene av med knepen seier i delstaten. Republikanerne har imidlertid fortsatt flertall i delstatsforsamlingen.

Lovendringen ble stemt gjennom av det republikanske flertallet. Demokrater og stemmerettighetsgrupper mener loven vil gjøre at uforholdsmessige mange svarte velgere mister muligheten til å stemme.

Loven har ført til skarpe protester. Den demokratiske politikeren Park Cannon, som er svart, ble pågrepet av politiet da hun banket på døra til guvernørens kontor, der det foregikk en pressekonferanse.

Politiet sier hun ble pågrepet da hun nektet å slutte å banke på døra, som var merket «Governor's Staff Only», ifølge CNN.

Cannon er siktet for å ha hindret politiets arbeid, og ble løslatt torsdag kveld, lokal tid. Pågripelsen har vekket oppsikt.

– Angrep på stemmeretten

Delstatens underhus vedtok loven med 100 mot 75 stemmer torsdag, og senatet støttet like etter loven med 34 mot 20 stemmer. Avstemmingen speilet partilinjene.

Demokratenes minoritetsleder Gloria Butler mener loven er full av tiltak som vil undertrykke velgere.

– Vi er vitne til et massivt og uforminsket angrep på stemmeretten, sier Butler.

En av endringene i den oppdaterte loven er kravet om ID-kort med foto for å avlegge forhåndsstemme per post. I alt 1,3 millioner innbyggere i delstaten benyttet denne muligheten i høstens presidentvalg. Loven reduserer også tiden man har til å forhåndsstemme og antall innleveringsbokser.

En av de største endringene er at politikerne gis større kontroll over valgmyndighetene i delstaten, noe som ifølge flere organisasjoner kan føre til større partipolitisk innflytelse.

Trump

Loven er blant en rekke som er lagt fram av republikanere over hele landet som vil endre valgprosedyrene i USA. Etter at president Donald Trump tapte presidentvalget, har han holdt fast ved udokumenterte påstander om at årsaken var valgfusk.

Til tross for nederlag i over 60 rettssaker som er reist etter valget, viderebringes fortsatt påstandene i talkshow og nyhetskanaler på høyrefløyen i USA, og deles også hyppig i forskjellige sosiale medier.

CNNs Stephen Collinson omtaler i sin analyse fredag loven som «en seier for Trump».

Stor deltakelse

Republikanernes endringer i Georgia kommer etter en rekordstor valgdeltakelse i delstatene som bidro til Joe Bidens seier.

Georgia sto i sentrum for Trumps anklager om valgfusk, etter at Biden vant delstaten med knapp margin.

Det var også den ekstra valgrunden i Georgia som ga Demokratene flertall i Senatet i Washington.