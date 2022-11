Forsker om russiske uttalelser: – En tilspissing i retorikken

Regjeringen i Russland hevder Norge fører en politikk som vil føre til opptrapping i Arktis og «den endelige ødeleggelsen av russisk-norske relasjoner». Anklagene kommer fra talskvinne Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet, ifølge nyhetsbyrået Tass.

– Utenlandske militærbaser er blitt etablert i Norge på permanent basis, hevdet Zakharova onsdag.

– Infrastruktur er modernisert, moderne utstyr kjøpes inn, og Oslo er nå blant de mest aktive støttespillerne for Natos involvering i Arktis, la hun til.

Zakharova hevdet at Norge med overlegg følger «en destruktiv kurs mot opptrapping av spenningene i den euro-arktiske regionen og den endelige ødeleggelsen av russisk-norske relasjoner». Videre sa hun at Russland alltid er åpen for dialog, men at alle uvennlige handlinger vil bli møtt med et «betimelig og adekvat svar».

Ifølge Dagbladet kom hun også inn på skjerpingen av det norske Forsvarets beredskap.

– Det ville ikke ha brydd oss, hadde det ikke vært for én ting: De uttalte at dette grepet skyldes Russlands handlinger, som de mener at har forårsaket denne farlige situasjonen. Nei, dette skyldes ikke våre handlinger, det skyldes deres handlinger – dere i Vesten, sa den russiske UD-talspersonen.

Forsvaret skjerpet fra og med tirsdag beredskapen i Norge på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

[ Forsker om skjerpet beredskap: – Ganske dramatisk ]

– Ikke nytt

Det vi hører fra Russland er veldig likt ting de har sagt før, og kanskje særlig etter 2014, sier forsker Karen-Anna Eggen ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) til Dagsavisen.

NHOs årkonferanse Karen-Anna Eggen, forsker ved Forsvarets høgskole. (Terje Pedersen/NTB)

NHOs årkonferanse Karen-Anna Eggen, forsker ved Forsvarets høgskole. (Terje Pedersen/NTB)

– Ting er veldig spent nå, og uttalelsene er ikke akkurat diplomatiske fra russisk side. De tar ganske kraftig i, men da er det viktig å huske at mye av dette har de sagt siden 2014, sier Eggen, og fortsetter:

– Det er en tilspissing i retorikken. Russland har brukt mange år på å bygge opp en fortelling om Norge som passer med den fortellingen Russland har om Vesten for øvrig. I denne fortellingen er Russland et offer for vestlig aggresjon og forsøk på å svekke landet. Russland møter konsekvent kritikk og bekymringer fra norsk side med uttrykk som at norske beslutningstakere er hysteriske og anti-russiske, sier Eggen.

Hun forklarer suverene beslutninger Norge tar i sikkerhetspolitikken svært ofte knyttes til Nato-medlemskapet og presenteres som styrt av særlig USA.

– De har for eksempel over lengre tid bygd opp en fortelling om at Norge er et springbrett for amerikansk aggresjon mot Russland i nord, sier Eggen.

Eggen mener at Russland er opptatt av å skremme Norge, slik de også prøver å skremme resten av Europa. Budskapet i innholdet på onsdagens pressekonferanse er ikke akkurat nytt, men forskeren mener uttalelsene gir en bitrere smak i munnen i lys av den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står i. Vi må ha med oss at utviklingen på slagmarken i Ukraina også får konsekvenser for russisk press mot Ukrainas allierte, sier hun.

Anklagene om Arktis og Svalbard har vi også hørt før, sier Eggen.

– Russland har spisset kritikken sin mot Svalbard de siste årene, kanskje særlig beskyldningene om at Norge militariserer Svalbard, noe som ikke stemmer.

Hun trekker fram at Arktis er et militært viktig område for Russland, og at utviklingen der er noe å følge med på framover.

[ Støre: – Vi er ikke utsatt for krig ]

Vage tiltak

Onsdagens uttalelser fra Russland kan omtales som advarsler, mer enn trusler, sier Eggen. Russland er svært vage når det kommer til konkrete mottiltak mot norsk forsvars- og sikkerhetstiltak, men de sier alltid at de vil svare «adekvat».

Hun trekker fram at vi allerede vet mye om hva Russland gjør i Norge, og har gjort over lengre tid i fredstid. Myndighetene, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten har tegnet et godt bilde av det de siste ukene, sier Eggen.

– Russland har operert over et bredt spekter i informasjonsdomenet, utført ulike påvirkningsoperasjoner, militær signalering, kartlagt kritisk infrastruktur, bedrevet etterretningsinnhenting og aktivt brukt diplomatiet til å fremme russiske synspunkter. Dette vil de fortsette med og mest sannsynlig øke presset i det Norge og Norden blir strategisk viktigere.

Eggen tror ikke vi kan vente oss nye tiltak etter onsdagens uttalelser, men sier det er klart at Russland kan gjøre det vanskelig for Norge, hvis de bestemmer seg for det. Hun mener økningen i droneflyginger, jamming og skip som ligger i norsk farvann er synliggjøring og signalering.

– Min bekymring er hvis Russland i større grad tar i bruk all informasjonen de allerede har hentet inn eller bestemmer seg for å utføre, for eksempel, større cyberangrep. Her er jeg usikker på om vi kan forsvare oss godt nok, sier Eggen.

– Russland vil øke presset hvis de føler at de trenger det.

[ Gasslekkasjene i Østersjøen: – Norsk gass har aldri vært strategisk viktigere enn i dag ]

Fengslede russere

Utenriksdepartementet sier at Russland prøver å skape uro og splid i vestlige land.

– Norge er ingen trussel mot Russland. Det vet russiske myndigheter. Alt russiske myndigheter sier og foretar seg nå, må tolkes i lys av at de gjør det de kan for å skape uro og splid i vestlige land. Det er Russland som har invadert et naboland og startet en krig. At Norge styrker sin beredskap, er ikke en trussel mot Russland, heter det i en uttalelse fra Utenriksdepartementet i Oslo.

Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet sa også onsdag at forholdet mellom Russland og Norge har «nådd et bunnpunkt». Skylden la hun utelukkende på Norge.

Talskvinne Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet, avbildet ved en tidligere anledning. (Russlands utenriksdepartement/AP)

I tillegg beskyldte hun norske myndigheter for å ha iverksatt en kampanje «målrettet mot russiske turister, som fengsles i Norge».

En rekke russiske statsborgere er i høst blitt fengslet i Norge for brudd på bestemmelsene om droneflygning i Norge.

Forholdet mellom Russland og vestlige land er blitt kraftig forverret etter at store russiske styrker invaderte Ukraina i februar. Russiske soldater i Ukraina er en rekke ganger blitt anklaget for krigsforbrytelser.

I likhet med andre vestlige land har Norge gitt omfattende militær og økonomisk støtte til Ukraina og landets forsvarsstyrker.

[ – Fryktelig skuffende av Sverige ]

[ Ekspert om USA: – En varslet katastrofe ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen