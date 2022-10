Støre: Vi skal ikke bli overrasket hvis det blir flere dronepågripelser

Krigen er i en mer alvorlig fase, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under en pressekonferanse torsdag formiddag.

Den siste tiden er flere russiske statsborgere blitt pågrepet i Norge for droneflyging og fotografering.

– Vi skal ikke bli overrasket hvis det blir flere slike pågripelser i tiden framover, sa Støre.

Han peker på at russiske trusler om atomvåpen også kan skape usikkerhet, mens Russland også har kuttet gassleveransene til Europa.

– Vi lar oss ikke skremme

– Det er et russisk ønske om å skape splid og usikkerhet som igjen skal bidra til å redusere og stanse den støtten vi gir til Ukraina, sa Støre.

– Vi må være forberedt på at vi i tiden framover vil se nye og ukjente forsøk på å skape uro, også her hjemme. La meg være helt tydelig. Vi lar oss ikke skremme. Vi vil fortsatt støtte Ukraina.

Støre kom også inn på truslene om bruk av atomvåpen.

– Da vil jeg gjøre det veldig klart: Kjernefysiske våpen må aldri brukes. En atomkrig kan ikke vinnes og må ikke kjempes. Det vet også det russiske regimet, sa Støre.

Atomberedskap

Skulle det komme radioaktivt nedfall i Norges retning, har vi en god atomberedskap, sa han videre.

– Vi har oppdaterte planer for å møte en slik situasjon med nødvendige tiltak. Men jeg forstår likevel at mange er urolige. Jeg har møtt mange barn og unge de siste dagene som er redde for det som skjer, og det forstår jeg godt, sa han.

– Jeg vil gjenta: Vi ser ikke i dag en direkte militær trussel mot Norge, men vi har skjerpet beredskapen siden desember i fjor, i forkant av krigen, da vi så en militær kraftsamling fra Russlands side på Ukrainas grenser.

