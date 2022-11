– Fryktelig skuffende av Sverige

– Det skal ikke bare være diktaturer og farlige stater som har de farligste våpnene til rådighet, sier den ganske ferske svenske statsministeren Ulf Kristersson i et intervju som har vakt oppsikt, midt i det pågående toppmøtet i Nordisk råd i Helsinki. I år er sikkerhetspolitikk et høyaktuelt tema på møtet, både på grunn av Russlands krig i Ukraina og Sverige og Finlands Nato-søknader. Hele Norden kan nå bli samlet i et forsvarssamarbeid i Nato, og Natos avskrekkingsstrategi bygger på alliansens arsenal av atomvåpen. Overfor Aftonbladet gir Kristersson uttrykk for at han derfor er skeptisk til at Sverige fortsetter å være observatør til statspartsmøtene under FN-forbudet mot atomvåpen. Han signaliserer at Sverige kan komme til å trekke seg som observatør, fordi Nato-ledelsen er negativ til at Nato-land støtter opp om FNs forsøk på å få i stand kjernefysisk nedrustning.

– Den svenske statsministerens uttalelse lover ikke godt. Det gjenstår å se hva Sverige faktisk lander på, men dette er et veldig skuffende signal, sier blant andre Anja Lillegraven, daglig leder i Leger mot atomvåpen.

– Feil premisser

Sverige har ikke underskrevet FN-traktaten om et forbud mot atomvåpen, men observerte det første statspartsmøtet i juni i år. En slik observatørstatus tolkes som om man er positivt innstilt til atomvåpenforbudet. Også Norge har en slik observatørstatus, men regjeringen har gjentatte ganger avvist at Norge kommer til å slutte seg til atomvåpenforbudet så lenge vi er med i Nato. Fredag stemte Norge blankt i FN på en resolusjon som krevde at atomvåpen aldri må brukes igjen.

Kristersson påpeker i intervjuet at Nato mener at hele forsvarsalliansens samlede militære kapasitet er viktig, altså også atomvåpenarsenalet, og at han selv legger vekt på at Sverige vil bli et fullverdig medlem av Nato og føre «en god politikk» der.

– Den svenske statsministeren uttaler seg på helt feil premisser når han viser til at ikke bare «diktaturer og farlige stater» skal ha atomvåpen. Det virker nesten som om Kristersson ikke er så godt informert og verken vet hva forbudet betyr og hva det betyr å være observatør. Det virker som om han tror at FNs atomvåpenforbud medfører ensidig nedrustning. Det er jo feil, sier Lillegraven.

– Skulle Sverige eller Norge signere forbudet, betyr det bare at man tar avstand fra atomvåpenbruk. Man kan fortsatt være medlem i Nato og delta i Natos konvensjonelle forsvar, sier hun, og legger til:

– Å gå foran i nedrustningsarbeidet krever politisk mot. Det er der Kristersson svikter akkurat nå. Det vitner om manglende politisk mot når Sverige ikke tør å stå opp mot trusler om mulig bruk av masseødeleggelsesvåpen.

Anja Lillegraven er daglig leder i Leger mot atomvåpen. (Leger mot atomvåpen)

– Helt uproblematisk

Også Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin syns det er synd om Sverige glir stille rett inn i Nato-folden uten å stille krav.

– Norge har jo bevist at det er helt uproblematisk å være observatør og Nato-medlem. Reaksjoner etter det siste statspartsmøtet i sommer var at det er bra at noen bygger bru mellom de som signerer FN-forbudet og de som ikke gjør det. I den verden vi står i nå, med trusler om bruk av atomvåpen, trenger vi internasjonal dialog om nedrustning mer enn noensinne, sier Westhrin.

– Sverige har jo nå, som et tidligere alliansefritt land, også mulighet nå til å spille en brobyggerrolle og skape ny dynamikk i dialogen. Det er fryktelig skuffende av Sverige at det første de gjør, er det motsatte. Jeg håpet at svenskene ville legge noen premisser for det medlemskapet og utvidet handlingsrommet. I stedet har de gått rett inn og akseptert alle premisser. Jeg håper opposisjonen i Sverige kan bidra til å flytte regjeringen i sikkerhetspolitikken.

– For tidlig

På en pressekonferanse på Nordisk Råds sesjon i Helsinki har ellers både Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Finlands statsminister Sanna Marin sagt at de ennå ikke har bestemt seg for om Sverige og Finland som Nato-medlemmer vil utplassere atomvåpen på egen jord.

– Finland ikke vil kreve forbehold for medlemskap på dette tidspunktet, sier Marin til NTB.

– Norge har en avtale om at det ikke skal lagres atomvåpen på norsk jord, men dette er det for tidlig å diskutere, mener Marin, som tirsdag snakket om den videre medlemskapsprosessen med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Alle Nato-land bortsett fra Ungarn og Tyrkia har nå ratifisert Sverige og Finlands medlemskap. Ungarn godkjenner trolig søknadene i desember, mens Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har stilt en rekke krav til Sverige før Tyrkia sier ja. Sveriges statsminister Ulf Kristersson har bedt om et møte med Erdogan i Ankara, noe den tyrkiske presidenten har sagt ja til.

