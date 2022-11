Forlater Twitter etter Musk-overtakelse

Fredag ble det klart at Elon Musk har fullført kjøpet av Twitter, etter mye fram og tilbake.

– Fuglen er befridd, tvitret Musk fredag morgen norsk tid, med henvisning til Twitters fuglelogo.

Samme dag ble det kjent at Musk skal ha sparket flere av de øverste sjefene i selskapet like etter at han tok over. Milliardæren har flere planer for Twitter framover: Han vil ta selskapet på børs, har snakket varmt om «absolutt ytringsfrihet», og åpnet for å slippe tilbake folk som har blitt utestengt av tjenesten.

Blant dem er ekspresident Donald Trump, og kritikere har fryktet at tjenesten kan bli fylt med hatefulle ytinger og trakasserende innhold dersom selskapet ikke lenger modererer innholdet.

Stor-økning i hatprat

Kort tid etter at Musk tok over var det en dramatisk økning i hatprat på Twitter, ifølge en studie fra Montcair State University.

Ingen endringer i hva som er tillat å legge ut er så langt gjort. Likevel sier forskere at et antall brukere ser ut til å anse Musks oppkjøp som en invitasjon til å spre hat, skriver ABC News. Musk har opprettet eget råd som skal ta for seg selskapets retningslinjer.

Forskerne ved Montcair State University har undersøkt hvor ofte bestemte homofobiske, antisemittiske og rasistiske ord ble brukt. I løpet av de sju dagene før Musk tok over Twitter, fant de ut at slike ord i snitt ble brukt 1.000 ganger på 12 timer. Etter Musks overtakelse, gikk det opp til 4.778 ganger i løpet på 12 timer.

I en tilsvarende undersøkelse gjort av National Contagion Research Institute, en organisasjon som forsker på nettbruk, viser at bruken av «n-ordet» gikk i været fredag 28. oktober. Økningen i bruk av ordet var på nesten 500 prosent. Ifølge organisasjonen hadde flere brukere av nettforumet 4chan oppfordret folk til å bruke nedsettende uttalelser.

Evidence suggests that bad actors are trying to test the limits on @Twitter. Several posts on 4chan encourage users to amplify derogatory slurs.



For example, over the last 12 hours, the use of the n-word has increased nearly 500% from the previous average. pic.twitter.com/mEqziaWuMF — Network Contagion Research Institute (@ncri_io) October 28, 2022

Alternative plattformer

Flere kjendiser har forlatt Twitter i etterkant av oppkjøpet, noen er klare på at de vil bli, mens andre ikke har bestemt seg ennå. Enkelte amerikanske medier følger utviklingen fortløpende med en oppdatert liste.

Serieskaper Shonda Rhimes, som blant annet står bak TV-serier som Bridgerton og Grey’s Anatomy, er blant dem som brukte Twitter for å si farvel til tjenesten.

Not hanging around for whatever Elon has planned. Bye. — shonda rhimes (@shondarhimes) October 29, 2022

Flere Twitter-ledere har sluttet de siste dagene, og annonsører jobber for å tilpasse seg den nye virkeligheten, skriver The New York Times. Annonsepenger står for rundt 90 prosent av Twitters inntekter. Et av verdens største reklameselskaper, IPG, anbefalte mandag kundene sine om å midlertidig stanse pengebruken på Twitter, med bekymring rundt moderering av innholdet som forklaring.

Etter Musks oppkjøp har flere brukere begynt å lete etter alternative sosiale medier, skriver The Guardian. Mastodon, en seks år gammel sosial plattform populær blant venstreorienterte, har fått over 70.000 nye brukere den siste tida. Appen er desentralisert, noe som betyr at en enkelt eier ikke kan styre aleine.

Den har imidlertid forsvinnende få brukere sammenlignet med Twitter, og hvordan bruke den er heller ikke rett fram for mange. Den har noen likhetstrekk med Twitter; heller enn «tweets», har man «toots». Men så blir det vanskeligere. Når man først oppretter konto, må man velge en bestemt server å slutte seg til. Noen er mer generelle, mens andre er mer snevre rettet mot bestemte interesser. Du kan samhandle med folk på andre servere. Mastodon har også noen usikkerhetsmomenter, deriblant at du kan miste alt hvis serveren du bruker, forsvinner.

Mastodon har en egne liste over godkjente servere. For å få en plass på lista, må man følge plattformens retningslinjer som blant annet krever aktiv moderering for å luke ut rasisme, sexisme, homofobi og transfobi.

Tilbake i varmen?

På den andre sida av frafallet fra Twitter, er det flere som av ulike grunner har blitt utestengt, som igjen kan få tilgang til plattformen. Blant dem er USAs ekspresident Donald Trump, den republikanske Kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene og konspirasjonsteoretikeren Alex Jones.

Trump Illustrasjonsfoto av den sperrede Twitter-kontoen til USAs ekspresident Donald Trump. (OLIVIER DOULIERY/AFP)

Trump ble utestengt etter Kongresstormingen 6. januar i fjor, men før det brukte han Twitter aktivt.

Musk sier tirsdag at de ikke vil slippe tilbake folk som har blitt utestengt, før tidligst etter det amerikanske mellomvalget 8. november. Han varsler at prosessen kan ta flere uker, ifølge The Guardian.

Samtidig har en rapport fra Election Integrity Partnership, en samling av organisasjoner som jobber mot valginnblanding, vist til flere forsøk på å påvirke ved hjelp av Twitter før mellomvalget. Forsøkene kobles til Iran og Kina.

