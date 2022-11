Nato-utvidelse kan kreve nye investeringer i Norge

Av Marie De Rosa/NTB

– Det kan ikke utelukkes. Vi driver selv og investerer og legger til rette for alliert mottak, sier Gram, som onsdag deltar på Nordisk råd-møter i Helsingfors.

Der skal han blant annet møte sin kollega fra Finland, som sammen med Sverige står på trappene til å tre inn i Nato.

Ny rolle i Nato

Gram tror Norges rolle i Nato vil se annerledes ut når de to nordiske naboene på sikt blir innlemmet i forsvarsalliansen.

– Betydningen av alliert mottak og forsterkninger og Norges rolle her kan bli enda viktigere.

Forsvarsministeren tegner opp et scenario der det sendes forsterkninger fra vest til øst.

– Transportaksene inn mot Norge og videre østover vil kunne bli viktige, sier Gram.

– Vi har noen interessante akser med Oslofjorden, Trondheimsfjorden og Ofoten hvis vi skal forsterke Finland og Sverige.

Peker på Norfolk

Ifølge Gram åpner svensk og finsk Nato-medlemskap en rekke dører i det nordiske forsvarssamarbeidet.

– Vi skal ha et balansert forsvar i Norge, men det er ingen tvil om at det åpner seg mange muligheter for forsvarsplanleggingen, hvordan vi opererer sammen, på materiellsiden, og på trening, øving og utdanning.

Han mener imidlertid det er for tidlig å si hvorvidt de nordiske landene vil tilhøre samme kommandostruktur i Nato.

– Vi har fra norsk side lagt stor vekt på den transatlantiske forbindelsen, og det ligger et forslag på bordet om at blant annet Norge og Island skal tilhøre Joint Force Command Norfolk. Det er noe vi har ønsket, men det er behov for å utvikle dette hovedkvarteret videre, sier Gram.

