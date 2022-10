Når er det farlig tett i en menneskemengde?

Hvis du er i en folkemengde og folk står så nærme at de dytter borti deg, kan det være på vei til å bli for tett, sier professor G. Keith Still ved University of Suffolk til CNN.

Still har analyse av folkemengder som sitt ekspertfelt, og driver et konsulentbyrå som driver opplæring av eventarrangører for at de skal klare å oppdage eventuelle farer.

Tematikken har igjen blitt aktualisert etter tragedien i Sør-Korea lørdag. 154 mennesker omkom da det oppsto trengsel i et populært utelivsdistrikt.

Ifølge lokale medier hadde over 100.000 mennesker tatt turen til Itaewon-området for å delta i den første munnbind-frie halloweenfesten siden pandemien, skriver NTB.

I meldinger lagt ut i sosiale medier tidligere på kvelden, skrev flere at det var så mange mennesker i området at det føltes utrygt. Mange mennesker skal ha stimlet inn i en trang og bratt sidegate, og da menneskemengden ble presset fra to kanter, skal det ha oppstått panikk, skriver VG. Et øyenvitne har sagt til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap at han så folk bli klemt til døde.

[ Sør-Korea lover grundig etterforskning av tragedien i Seoul ]

Når blir det farlig?

Still har jobbet med tematikken i 30 år, og sier at det er flere ting arrangører kan gjøre for å hindre trengsel og at folk klemmes i hjel. Det går på å følge med på tettheten i menneskemengden og tilstrømningen av folk til og fra et område eller lokale. Tettheten kan regnes ut fra antall mennesker per kvadratmeter.

Yngre opptar mindre plass enn voksne, men ifølge Still er en tommelfingerregel at ting begynner å bli ubehagelig med en gang det står fem mennesker per kvadratmeter. Han går gjennom hvordan det oppleves med ulike antall mennesker per kvadratmeter:

Tre mennesker: Ganske typisk slik det ser ut ute på byen på en pub eller utested, særlig før koronapandemien. Alle har litt plass rundt seg.

Fire: Alle står litt tettere og det kan sammenlignes med avstanden folk i USA eller Storbritannia typisk holder når de står i kø.

Fem: Man står tettere og det er mer fysisk kontakt mellom folk. Det kan fortsatt være trygt hvis det går rolig for seg, men kan bli et problem hvis noen begynner å dytte.

Seks: Situasjonen kan være på vei til å bli farlig. Det er mer fysisk kontakt og vanskeligere for folk å holde en bred beinstilling. Dermed kan det bli lettere for folk å falle. Med så mange på ett område, kan det bli vanskeligere for mengden å styre egen bevegelse.

[ Halloween-feiring endte i tragedie i Seoul ]

Hva skal man gjøre?

Et tegn på at det har blitt for tett i en menneskemengde, er det Still omtaler som «kornåker-effekten», altså der folk ukontrollert svaier fra side til side.

For arrangører er det viktig å følge med på, men Still sier det kan være vanskelig ut fra ulike synsvinkler. Nøkkelen til å unngå katastrofe er ifølge professoren å følge med på tettheten, og hvis den blir for høy, må arrangøren stoppe flere mennesker fra å slutte seg til mengden. Det er vanskeligere å redusere mengden når den først har blitt for tett.

Et annet viktig poeng er at hvis det blir for tett, bør de som opptrer stoppe opp og be alle ta et steg tilbake. Flere artister har gjort det over årene.

Hvis du befinner deg i en menneskemengde, sier Still at du kan trygge deg selv ved å følge med på hvor det ser ut til å bli fortettet, og å komme deg ut av mengden hvis du ikke har nok plass.

Amy Cox i Deep South Entertainment har en klar personlig regel:

– Kan jeg sette hendene mine på hoftene uten å komme nær noen andre?

Det ble dramatisk for de mange tusen menneskene som skulle feire halloween i Sør-Koreas hovedstad Seoul. Redningsarbeidere og andre forsøkte å redde og gi hjertemassasje til de døende. Andre prøvde desperat å dra ut og bort folk som var fanget under menneskemengden. (Lee Jin-man/AP)

Flere døde

Det har vært flere tragiske hendelser opp gjennom der mennesker har dødd eller blitt skadd etter at det har oppstått trengsel. Ti personer mistet livet under festivaltragedien Astroworld i USA i 2021. Et hundretalls andre ble skadd.

Etterforskere på plass i en av gatene der det oppsto trengsel i Seoul lørdag. Over 150 mennesker er så langt bekreftet omkommet. (Lee Jin-man/AP)

I 2000 ble ni menn tråkket i hjel under Pearl Jam-konserten på Roskilde-festivalen i Danmark. Rundt 50.000 tilskuere var på plass, men lyden var dårlig for de som sto lenger bak, og flere prøvde å komme seg framover. Konserten ble stanset, vokalisten Eddie Vedder gråt på scenen og prøvde å få publikum trekke seg tilbake.

Det er heller ikke bare snakk om hendelser på konserter eller i utelivet. I mange år var fotballtilhengere flere steder stengt inne bak gjerder, men det ble endret etter Hillsborough-katastrofen i 1989. Da ble 97 Liverpool-supportere klemt til døde etter trengsel på en overfylt ståtribune.

[ Politiet får skylda for Hillsborough-tragedien ]

[ 20 år siden tragedien under konserten med Pearl Jam i Roskilde ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen