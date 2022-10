Norske dansestjerner i Qatar i forkant av fotball-VM refses

De siste årene har danseensemblet Quick Style blitt stjerner i Norge og i store deler av verden. Etter at de vant Norske Talenter på TV 2 i 2009, har danserne de siste årene opptrådt med en rekke av Norges største og mest kjente artister, som Karpe og Astrid S. Nylig holdt rapduoen Karpe ti konserter i Oslo Spektrum, hvor Quick Style lagde show på scenen gjennom hver og en av dem. Dansegruppa har også vært med Karpe på de tre festivalkonsertene de hadde i forkant av Oslo Spektrum.

Quick Style har opptrådt på scener og skjermer verden rundt, blant annet i Asia, og de har startet to danseskoler; en i Oslo og en i Kina. Nå får de imidlertid kritikk for å ha reist til Dubai og Qatar, sistnevnte nå nylig.

Qatar skal om få uker arrangere et svært kontroversielt verdensmesterskap i fotball for herrer, som varer fra 21. november til 18. desember 2022De har lagt ut en rekke oppdateringer på sosiale medier for å dokumentere oppholdet der, og tagget Visit Qatar og fashion-kjøpesenteret «Place Vendôme Qatar» nederst i postene. 19. oktober opptrådte de på kjøpesenteret.

Visit Qatar er landets offisielle reiselivsaktør, og har blant annet sørget for at David Beckham er landets ansikt utad når de skal arrangere fotball-VM. Det er et statsfinansiert selskap som har høstet mye kritikk for å sponse alt fra artister og idrettsutøvere til gamere og influencere. Mange mener at Visit Qatar bruker kjente profiler til å poste idyllisk innhold fra Emiratene, for å renvaske sitt rykte.

«Denne begivenheten hadde ikke kunnet skje hvis vi ikke fikk støtte fra Visit Qatar. De har hjulpet oss fra A til C under hele oppholdet», sier en av Quick Styles medlemmer i et intervju med iloveqatar, før han takker det statsfinansierte selskapet.

Dagsavisen har forsøkt å komme i kontakt med Quick Style for en kommentar til saken, foreløpig uten hell.

Kontroversielt mesterskap

Fotball-VM i Qatar anses som kontroversielt. Blant annet har den britiske avisen The Guardian i 2021 hevdet at 6500 gjestearbeidere, hovedsakelig fra India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka og Bangladesh, har mistet livet siden VM-tildelingen til Qatar for over ti år siden. 37 av dødsfallene skal være direkte tilknyttet stadionbygging.

Flere organisasjoner har i lang tid hevdet at Qatar bryter grunnleggende menneskerettigheter, blant annet gjennom forbud mot homofili og uakseptabel behandling av utenlandske arbeidere. Den norske fotballpresidenten Lise Klaveness har også ropt varsku om utviklingen i landet som skal arrangere fotball-VM for menn i november og desember:

– Vi vil (i møtet med utenriksministeren, red.anm.) løfte konkrete bekymringer vi har nå, for eksempel om vanskene vi har med å få pålitelig informasjon om status på bakken i Qatar og rapporter om manglende lønnsutbetalinger og massedeportasjon av arbeidere, har Klaveness skrevet i en SMS til NTB.

Regimet blir kritisert for sportsvasking, altså at de bruker mye penger på idrett og kultur for å skape et godt inntrykk av det som i realiteten er et totalitært diktatur. Dette har i Norge og resten av verden ført til en omfattende boikott-bevegelse av folk som nekter å følge med på fotball-VM fra landet. Allerede i 2011 kom de første beskyldningene om korrupsjon i forbindelse med tildelingen. Tidligere Fifa-generalsekretær Jerome Valcke antydet i en epost at han mente Qatar kjøpte retten til å arrangere VM. Fifas ledelse og Qatars myndigheter har hele tiden nektet for at dette stemmer.

– Ikke okay uansett

Nå får Quick Style kritikk for sin opptreden i Qatar og for innhold de har lagt ut derfra på sosiale medier. Den norske Youtube-stjerna Halvor Harsem, bedre kjent under kallenavnet Kong Halvor, er blant dem som reagerer.

– Samme for meg hvem som får i oppdrag å sminke over emiratenes social dumping. Om det er bloggere, fotballspillere, eller et aldri så elskverdig dansecrew. Det er ikke okay uansett, skriver han på Twitter.

Han anklager også Quick Style for å slette kritiske kommentarer i sosiale medier.

Samme for meg hvem som får i oppdrag å sminke over emiratenes social dumping. Om det er bloggere, fotballspillere, eller et aldri så elskverdig dansecrew. Det er ikke okay uansett. Digger quickstyle, men synes det var skikkelig skuffende at de slettet min originale kommentar. pic.twitter.com/7xEPGjJqtH — Halvor Harsem (@Konghalvor) October 24, 2022

Kritikk fra Amnesty

En annen som reagerer er countryartist og spellemannprisvinner Malin Pettersen. I kommentarfeltet til Quick Style sin instagramvideo skriver hun at Qatar ikke er et regime hun ville støttet eller takket ja til å bli sponset av.

– Jeg ville ikke vært komfortabel med å vite hvor mange dødsfall de er ansvarlige for. Og det er absolutt ikke et signal jeg vil sende til mine LGBTQ+ eller kvinnelige fans og følgere.

Flere kritiserer også rapduoen Karpe, som har hatt med Quick Style på sine siste opptredener, og som også skal ha dem med seg på turneen i Europa som starter i april neste år.

Også Amnesty International reagerer på dansegruppas instagrampost fra Qatar. «Å nei, ikke dere også!», skriver de under Quick Styles instagramvideo, og legger fakta på bordet. «Visste du at over 90 % av Qatars innbyggere er migrantarbeidere? Dette er folk som blir utnyttet og diskriminert hver bidige dag». Videre skriver de at mange migrantarbeidere opplever problemer med å ikke bli betalt, ikke få nok hviledager og ikke ha trygge arbeidsvilkår.

«Tusenvis av liv har blitt tapt uten etterforskning. Mange har flyttet dit med håp om en bedre fremtid, men i stedet tar liv slutt i Qatar. Mange familier har mistet sine elskede. Vær oppmerksom på at @visitqatar bare vil la deg vise glansbildet av Qatar, men det er ikke hele bildet. Husk det», skriver Amnesty International Norge.

