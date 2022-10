LHBT+-aktivist arrestert i Qatar før fotball-VM

– Jeg har blitt pågrepet av Qatar-politiet etter å ha arranger den første LHBT+-protesten i den homofobiske Golf-staten, blir det meldt på hans Twitter-konto og legger ved en video av det som skal være pågripelsen.

Peter Tatchell Foundation gjennomførte i dag en protest mot Qatars holdninger overfor LHBT+-personer.

– Fifa tildelte verdensmesterskapet til Qatar, hvor LHBT-ere kan bli fengslet og henrettet, fortsetter han med emneknaggene #FreePeter og #QatarAntiGay.

Tatchell skal ha blitt pågrepet utenfor Nasjonalmuseet i Doha iført en t-skjorte med emneknaggen «QatarAntiGay».

Saken fortsetter under videoen

– Qatar kan ikke få sportsvaske ryktet sitt. Det bruker verdensmesterskapet i fotball til å bedre sitt eget rykte internasjonalt. Vi må sørge for at det tyranniske regimet i Doha ikke får en PR-seier, skal Tatchell ha sagt under protesten.

Selv om homofili er ulovlig i Golf-staten, har arrangørene av det sterkt kritiserte fotballmesterskapet sagt at alle – uansett seksuell legning – er velkomne til Qatar og at de kan føle seg trygge.

Fotball-VM sparkes i gang 20. november.

[ Strenge regler for kringkasterne i Qatar ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen