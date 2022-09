Boikott VM i Qatar

Livredd gjemmer «Laura» seg i kottet hun bruker som soveplass. En 15 timers arbeidsdag med husarbeid og barn er endelig over, og hun spiser lunken maisgrøt fra et blikkfat fruen har gitt henne. Kottet er mørkt og nesten lufttett, selv her i 40 graders varme. «Laura» lengter så forferdelig hjem til Manila, men både passet og lønnen har husfruen låst inn, og hun får det ikke tilbake før kontrakten løper ut om to år.

Tårene triller nedover det lubne barneansiktet hennes. Bare ikke herren kommer tidlig hjem fra klubben i kveld! Hun vet godt hva som venter da. Neste morgen finner de henne med brukket nakke, slengt til side som en filledukke inne i kottet.

Det tar byrået to timer å finne en erstatter.

Mørket har senket seg over Doha. «Mohammed» sitter på bussen hjem til losjihuset etter å ha jobbet fra seks om morgenen til seks om kvelden. Det er fortsatt nærmere 40 grader i luften. Svetten siler fra alle de seksti arbeiderne som sitter presset sammen på hullete seter. «Mohammed» hoster og hoster.

Hver dag han puster inn støv fra betongfundamentet til stadion, blir det verre. I det siste har han merket at det kommer bloddråper i lommetørkleet hver gang han får en ny hostekule. «Mohammed» kommer fra Bangladesh og snakker nesten ikke arabisk.

Å gå til legen i arbeidstiden er utelukket: dessuten koster det penger som han ikke har.

Idet bussen stanser opp foran det nedslitte herberget, får han en ny hostekule så den radmagre kroppen deiser inn i seteryggen foran. To uker senere ligger «Mohammed» død på gulvet i rommet han deler med 19 landsmenn. Han døde langt borte fra familie og hjemland.

Et anonymt hull i bakken blir hans siste hvilested.

«Laura» og «Mohammed» er fiktive personer, men kan i denne teksten tjene som eksempler på de tusenvis av mennesker fra fattige land som har lidd en uverdig død i Qatar og andre gulfstater det siste tiåret. Amnesty International og andre menneskerettighetsorganisasjoner har lenge rettet søkelyset mot forholdene som gjestearbeiderne lever under i dette området.

Britiske The Guardian har dokumentert at over 6.500 gjestearbeidere er døde i forberedelsene til fotball-VM i Qatar. Tallet er et forsiktig anslag, og så langt har ingen i landet benektet det.

Om få måneder skal noen av verdens rikeste mennesker boltre seg med ball oppå gravene til «Laura» og «Mohammed», slik at også sjeikdømmet i Persiabukta vinner innpass i den internasjonale fotballfamilien. Men er ikke de forspilte livene i hvert fall verdt et øyeblikks ettertanke?

Godtar vi hva som helst for å få toppidrett og god underholdning inn i stuene?

Idealistiske fotballklubber gjorde et hederlig forsøk på å få Norge til å boikotte denne galskapen, men opprøret ble fort slått ned.

I stedet ble det iverksatt en lunken kampanje, der landslagsspillerne stilte med t-skjorter et par landskamper. «Menneskerettigheter på og utenfor banen», sto det. Implisitt både vi og dere. På den måten skulle vi nordmenn tydeligvis få sjeikene til å skjønne alvoret!

Qatar er et land bestående av 90–95 prosent innvandrere fra fattige land. Det er de som utfører absolutt alt arbeid i forkant av mesterskapet, mens sjeiken sutter på vannpipen og fikler på hushjelpen.

Fotball-VM føyer seg bare inn i en lang rekke eksempler på sportsvasking, der regimene i Gulfen kjøper seg inn i fotballklubber og setter i verk prestisjefylte sportsarrangementer innen motorsport, golf og tennis.

Til nå har de lykkes godt.

Overskriften min blir dermed en smule malplassert, i hvert fall ved første øyekast. Mesterskapet vil gå sin gang, og de søkkrike stjernene, enten de heter Sancho, Pedri eller Neymar, gir blaffen i om de spiller på en gigantisk gravplass.

Men vent nå litt! Trenger vi virkelig å se på dette her? Selvsagt liker vi fotball, men fotball som har kostet tusenvis av liv, det er vel ikke greit?

Spesielt ikke når vi kan ane snusk i stor skala. «Den viktigste tingen å merke seg her, er kanskje ikke antallet døde, men heller de oppgitte dødsårsakene», skriver May Romanos i Amnesty til Faktisk.no.

Regimet i Doha har på finurlig vis fått alle arbeidsulykkene til å fremstå som hjerteinfarkt, selv hos tilsynelatende friske unge menn. Og internasjonal kritikk forstummer fort.

Pengegaloppen i fotballen skyldes til syvende og sist makten som ligger hos oss TV-seere. I dag dreier nemlig alt seg om TV. Annonsører betaler TV-selskapene, som igjen betaler de som arrangerer kampen. Dersom ikke flere fulgte med på fotball-VM enn for eksempel VM på skøyter eller VM i sprangridning, ville det ikke bli mye penger igjen til stjernene.

Så hva om vi setter i gang en TV-boikott nå? Kan vi ofre kveldskosen noen uker, og heller vente med fotball til ligaene sparkes i gang igjen over nyttår? Se «Paradise Hotel». Se «Debatten» med Solvang. Se Lars Monsen i alle kanaler. Men styr unna det blodflekkete medieshowet som går av stabelen i Doha.

Jeg lover på tro og ære at jeg ikke ser ett eneste minutt fra VM i Qatar, hvis du gjør det samme. Deretter verver vi to nye personer hver til å avlegge samme løfte, og så ser vi hvor langt det rekker. Kanskje hjelper det ingenting? Alt vi gjør, er å kjøpe oss god samvittighet. Men det er da lov å prøve, er det ikke?

På den måten hedrer vi i det minste «Laura» og «Mohammed» sitt minne, der de ligger begravd under en solsvidd ørken og et dusin nye fotballarenaer.

Det synes jeg de fortjener.

