Dronning Elizabeths liv i bilder

96 år gamle dronning Elizabeth overtok som Storbritannias dronning som 25-åring etter farens død i 1952.

I løpet av årene har hun tatt imot 15 britiske statsministre og en rekke statsoverhoder fra land verden over. Kongehuset har i løpet av årene stått i flere vanskelige perioder, men dronning Elizabeth har vært det mest populære medlemmet i den britiske kongefamilien.

Starten

Sammen med faren, kong George VI, moren dronning Elizabeth, lillesøster Margaret og statsminister Winston Churchill vinker daværende prinsesse Elizabeth til folkemengden fra balkongen på Buckingham Palace på seiersdagen 8. mai 1945.

Dronning Elizabeth, som da var prinsesse, sammen med moren dronning Elizabeth, statsminister Winston Churchill, kong George VI og prinsesse Margaret på balkongen på Buckingham Palace på seiersdagen 8. mai 1945. (AP /AP)

Dronning Elizabeth går ut av flyet 7. februar 1952, for første gang som statsoverhode. (AP /Ap)

6. februar 1952 døde kong George den sjette. Eldstedatteren prinsesse Elizabeth etterfulgte ham i en alder av 25 år. Prinsessen og ektemannen, prins Philip, var på reise i Kenya, men turen ble avbrutt.

Her er hun avbildet idet hun går ut av flyet i London, for første gang som statsoverhode. Ved enden av flytrappa møtes hun av (fra venstre): utenriksminister og visestatsminister Anthony Eden, opposisjonsleder Clemet Attlee og statsminister Winston Churchill.

---

Fakta om dronning Elizabeth den andre

Elizabeth Alexandra Mary Windsor ble født 21. april 1926 i London.

Fra 1947 gift med prins Philip, hertug av Edinburgh fram til hans død i april 2021. Fire barn: Prins Charles (født 1948), prinsesse Anne (1950), prins Andrew (1960) og prins Edward (1964). Åtte barnebarn og tolv oldebarn.

Hun er også overhode for Samveldet av nasjoner og statsoverhode for 14 av samveldelandene utenom Storbritannia.

Elizabeth er den britiske monarken som har sittet lengst på tronen noensinne, etter at hun slo den gamle rekorden til sin tippoldemor dronning Victoria, som satt i 63 år og sju måneder på tronen.

Dronning Elizabeth er tremenning med kong Harald, ettersom hennes far var fetter av avdøde kong Olav.

Hun har vært på statsbesøk i Norge tre ganger – under kong Haakon (1955), kong Olav (1981) og kong Harald (2001).

(Kilder: NTB arkiv, BBC)

---

Kroningen

Fra kroningen av dronning Elizabeth II 2. juni 1953. (Intercontinentale /AFP)

Dronning Elizabeth og ektemannen, prins Philip, vinker til folkemengden etter at hun ble kronet 2. juni 1953. (Interncontinentale/AFP)

Over ett år seinere krones dronning Elizabeth i en storslått seremoni i Westminster Abbey i London. Alle britiske regenter siden 1066 har blitt kronet i kirka, ifølge Royal.uk. Dronning Elizabeth var den 39. monarken som ble kronet i Westminster Abbey,

Seremonien ble sendt på TV og varte i nesten tre timer. 27 millioner briter samlet seg foran TV-en for å følge seremonien og 11 millioner lyttet til radio. Med seg hadde dronningen en bukett bestående av hvite blomster: orkideer og liljekonvall fra England, duftranke fra Skottland, orkideer fra Wales og nelliker fra Nord-Irland og Isle of Man.

Dronning Elizabeth den andre og ektemannen prins Philip vinker til de oppmøtte etter kroningen 2. juni 1953. De to hadde giftet seg i 1947. Før det hadde han gitt avkall på sine egne titler som prins av Hellas og Danmark. Han fikk flere britiske titler, blant dem hertugen av Edinburgh.

Statsministrene

Dronning Elizabeth (i gult) sammen med f.v: Vest-Tysklands kansler Helmut Kohl, USAs president Ronald Reagan og Storbritannias statsminister Margaret Thatcher i 1984. (AP /AP)

I løpet av årene dronning Elizabeth har sittet på tronene, har Storbritannia hatt 15. statsministre. Den første statsministeren i hennes regjeringstid var Winston Churchill. Han var blant dem som ventet på henne da hun landet i London etter farens død. Churchill var ifølge historikere stor beundrer av kong George VI, og mente først at etterfølgeren var for uerfaren for rollen, ifølge The Washington Post. Han endret seinere mening, og dronningen sendte ham et brev da han takket for seg. Der skrev hun blant annet hvor mye hun kom til å savne ham, og at ingen av hans etterfølgere ville ha samme «plass som min første statsminister».

Dronningen har møtt med statsministrene til ukentlige private audienser. Så seint som tirsdag 6. august møtte hun Liz Truss til audiens på Balmoral-slottet i Skottland. Det var første gang hun ønsket en ny statsminister velkommen på Balmoral. Årsaken til det var dronningens helse.

FILE PHOTO: Liz Truss meets Queen Elizabeth at Balmoral Castle Senest tirsdag ble dronningen avbildet, da hun tok i mot den nye statsministeren, Liz Truss, på Balmoral. (POOL/Reuters)

Familien

Dronning Elizabeth og ektemannen fikk fire barn: Prins Charles (født 1948), prinsesse Anne (1950), prins Andrew (1960) og prins Edward (1964). De har åtte barnebarn og tolv oldebarn.

Daværende prinsesse Elizabeth og ektemannen prins Philip og barna prins Charles og prinsesse Anne 1951. (Eddie Worth/AP)

Arving prins Charles giftet seg i 1981 med lady Diana Spencer 29. juli 1981. De to fikk to barn; prins William og prins Harry, før de i 1992 kunngjorde at de separerte seg. Endelig skilsmisseavtale ble signert i august 1996.

Året seinere, 31. august 1997, døde prinsesse Diana etter en bilulykke i Paris. Først fem dager etter dødsfallet talte dronningen offentlig. Hun omtalte prinsessen som «et enestående og begavet menneske».

– I gode og dårlige tider mistet hun aldri evnen til å smile og le, ei heller til å inspirere andre med sin varme og godhet, sa dronning Elizabeth, ifølge Time.

Dødsfallet førte til en landesorg i Storbritannia, og som deler av kongefamilien, og da særlig dronning Elizabeth og prins Charles, fikk kritikk for å håndtere dårlig. 5. september ble dronningen og ektemannen avbildet mens de gikk gjennom blomsterhavet utenfor Buckingham Palace.

Dronning Elizabeth og ektemannen prins Philip ser på folkehavet utenfor Buckingham Palace etter prinsesse Dianas død i 1997. (AP /AP)

Det har vært flere kontroverser i kongefamilien siden den gang, blant annet knyttet til prins Andrews forbindelser til den overgrepsdømte og nå avdøde milliardæren Jeffrey Epstein.

9. april 2021 døde prins Philip, 99 år gammel. Han og dronning Elizabeth hadde da vært gift i 73 år. Prins Philip ble bisatt 17. april, og særlig bildet av dronningen der hun satt alene i den høytidelige bisettelsen fikk stor oppmerksomhet. På grunn av koronapandemien kunne ikke monarken sitte sammen med familien inne i kapellet, og gjestelista ble redusert fra 800 til 30.

Dronning Elizabeth II sitter ytters til venstre aleine under begravelsen til ektemannen prins Philip 17. april 2021. (POOL/Reuters)

Etter ektemannens død fortsatte dronningen pliktene sine, men hun hadde hatt flere helseplager de siste månedene. I oktober tilbrakte hun en natt på sykehus, og hun har overlatt flere offisielle oppdrag til prins Charles.

I april i år fylte hun 96 år, og i juni ble hennes 70 år på tronen feiret. Dronningen ble blant annet avbildet sammen med familien på slottsbalkongen og vinket til de hundretusenvis av menneskene som hadde møtt opp for å feire henne.

Med seg var arveprins Charles og kona Camilla, i tillegg til barnebarnet prins William og hans kone Kate og deres tre barn, George, Charlotte og Louis.

Den britiske kongefamilien under jubileumsfeiringen i juni i år. (POOL/Reuters)

