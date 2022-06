– En æra nærmer seg slutten

– Når det gjelder rå symbolikk denne jubileumshelgen er det vanskelig å slå den forgylte vognen, skriver Jonny Dymond, kongereporter i BBC i en kommentar.

Når den 250 år gamle forgylte vognen skal trekkes etter åtte hester under paraden fra Westminster Abbey til Buckingham Palace søndag, vil nemlig jubilanten selv ikke sitte inn i den. Den er svært ubehagelig å sitte i, og i likhet med mange av de andre arrangementene vil den 96 år gamle dronningen stå over prosesjonen. Dronningen satt i vognen da hun ble kronet, i bryllupet sitt, ved en rekke åpninger av parlamentet og da dronningens sølvjubileum i 1977 og gulljubileum i 2002 ble feiret.

Dronning Elizabeth omringet av hertuginne Camilla av Cornwall, prins Charles, hertuginne Kate av Cambridge, prins Louis, prinsesse Charlotte, prins George og prins William på balkongen av Buckingham Palace torsdag 2. juni. (Aaron Chown/AP)

Men under det pågående platinajubileet vil hovedpersonen stort sett ikke være med på de fleste arrangementene, skriver BBC. Noen av de få unntakene vil være opptredener på balkongen på Buckingham Palace, der hun torsdag viste seg.

Det er 74 år gamle prins Charles som vil ha den synligste rollen under den fire dager lange festen, slik han har hatt det siste halvåret. Blant annet var det han som holdt trontalen da parlamentet åpnet for få uker siden. Han har steppet inn for dronningen ved de fleste seremonier som er blitt arrangert, fordi dronningen ikke har så lett for å bevege seg lenger, og i tillegg fikk covid-19 tidligere i år.

Den helt spesielle forgylte vognen skal brukes, men uten dronningen i, under jubileet. (DOMINIC LIPINSKI/AFP)

– På den mest britiske måten man kan tenke seg – uuttalt, uskrevet og ikke snakket om – har overgangen begynt, påpeker Dymond.

For selv om dronningen skal være ved god helse bortsett fra bevegelighetsproblemene, vil hun trolig ikke vende tilbake til den aktive, synlige rollen hun har hatt ved formelle arrangementer og seremonier.

– En æra nærmer seg slutten. Og med dette jubileet har nasjonen en sjanse til å markere det ved feiring og takknemlighet.

[ Dette skal til for å velte Boris Johnson ]

Rekorder

For det er virkelig en historisk begivenhet uten sidestykke som markeres:

Med sine 70 år og nesten fire måneder har dronning Elizabeth har vært statsoverhode i Storbritannia lenger en noen annen monark i britisk historie. Hennes tippoldemor, dronning Victoria, var statsoverhode i 63 år, sju måneder fram til 1901.

Bare to monarker i verden har regjert lenger: Frankrikes Ludvig den 14., som var konge i 72 år mellom 1643 og 1715, og Thailands Bhumibol Adulyadej, som var konge i 70 år og fire måneder fram til sin død i 2016. Dronning Elizabeth vil altså mest sannsynlig passere sistnevnte.

Dronningen var bare 26 år da hun i 1952 tok over tronen etter sin far kong George IV.

Dronning Elizabeth har vært monark over til sammen 14 statsministre. Hennes første var Winston Churchill (1952–1955).

Dronning Elizabeth har møtt 13 av de siste 14 amerikanske presidentene. Unntaket er Lyndon B. Johnson.

Også lille prins George, prins Louis og prinsesse Charlotte viste seg på vogntur. (CHRIS JACKSON/AFP)

Stor støtte

Britene har fått to fridager for å markere feiringen, og så godt som hele kongefamilien skal være med disse dagene. Til tross for skandaler og uro i kongefamilien opp gjennom årene, syns et overveldende flertall av britene at dronningen har gjort en god jobb: 58 prosent mener hun har gjort en veldig god jobb, 24 prosent syns hun har gjort en ganske god jobb. 11 prosent vet ikke, og kun fire prosent svarer at hun har gjort en dårlig jobb, ifølge den siste målingen fra YouGov.

Fire dager til ende skal det feires, og britene har fått to dager fri i tillegg til helg. Her fra The Mall ved Buckingham Palace torsdag. (PAUL ELLIS/AFP)

Prins Charles må foreløpig nøye seg med mindre begeistring. 32 prosent tror han vil bli en god konge, og 32 prosent tror han ikke vil bli en god konge, mens 35 prosent ikke er sikre på hva de tror, ifølge siste måling fra YouGov. Faktisk er det litt flere som syns prins William skal ta over direkte etter dronning Elizabeth (37 prosent) enn som syns prins Charles skal ta over (34 prosent), slik arverekkefølgen tilsier. 17 prosent mener det ikke bør være noen monark etter dronning Elizabeth, mens 12 prosent ikke vet.

54 prosent mener monarkiet er bra for Storbritannia, mens 13 prosent mener det er dårlig, og 25 prosent mener det verken er bra eller dårlig, og ni prosent ikke vet, ifølge siste måling fra samme selskap.

Men folkefest blir det. I en skriftlig melding takker dronningen både briter og innbyggere i Samveldet som er med på å organisere jubileet.

– Jeg vet at mange glade minner vil bli skapt på disse festlige anledningene. Jeg blir fortsatt inspirert av velviljen som blir vist meg og håper at de neste dagene vi gi en anledning til å reflektere over alt som er oppnådd de siste 70 årene idet vi ser mot framtiden med tillit og entusiasme, skriver hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Viktige år i dronning Elizabeths liv





1926: En prinsesse blir født

Elizabeth Alexandra Mary Windsor blir født klokken 02.40 den 21. april i Mayfair i London sentrum. Hun er det første barnet til den daværende hertugen og hertuginnen av York, som siden ble kong George VI og dronning Elizabeth, dronningmoren.

1940: Flytter til trygghet

Mens Nazi-Tyskland bomber den britiske hovedstaden, flytter prinsesse Elizabeth og hennes yngre søster, prinsesse Margaret, til Windsor-slottet vest for London. Under andre verdenskrig utdanner prinsesse Elizabeth seg til mekaniker for militærkjøretøy.

1947: Ekteskap og barn

Prinsesse Elizabeth gifter seg med prins Philip i Westminster Abbey i 1947. I 1948 blir deres første barn, prins Charles, født. Prinsesse Anne blir født i 1950, og siden følger prins Andrew i 1960 og prins Edward i 1964.

1952: Prinsessen blir dronning

Den da 25 år gamle prinsesse Elizabeth er på besøk i Kenya sammen med prins Philip da hun får beskjed om at hennes far, kong George, er død. Hun avbryter turen og skynder seg tilbake til Storbritannia.

1953: Kroningen

Dronning Elizabeth blir kronet i Westminster Abbey 2. juni 1953, foran 8.500 gjester. I tillegg blir seremonien sendt på TV over hele verden, noe som førte til en betydelig økning i salget av TV-apparater.

1977: Sølvjubileum

Etter 25 år på tronen gjentar dronningen løftet hun ga da hun var 21 om livslang tjeneste til Storbritannia og Samveldet av nasjoner.

Hun legger ut på en lang reise i Storbritannia og Samveldet, og festlige gatefester blir et lyspunkt i en tung økonomisk tid med industriell tilbakegang og streiker.

1992: «Annus horribilis»

Prins Charles skiller seg fra prinsesse Diana, og prins Andrew avslutter sitt ekteskap med sin kone Sarah Ferguson. Dronningens eneste datter, prinsesse Anne, skiller seg fra mannen sin, Mark Philips. En brann i Windsor Castle fører til omfattende ødeleggelser.

I en tale kaller dronningen disse 12 månedene for sitt «annus horribilis» – det grusomme året.

1997: Folkets prinsesse dør

Prinsesse Diana dør i en bilulykke 31. august 1997, noe som ryster kongefamilien. Dødsfallet fører også til en sjelden kritikk av dronningen, spesielt fordi hun ble værende på Balmoral-slottet i Skottland etter ulykken.

Hun vender til slutt tilbake til Buckingham Palace, hvor Union Jack-flagget senkes til halv stang. Dronningen kommer også med en offentlig TV-hyllest av Diana.

2002: Gulljubileum

Samme år som dronningens mor og søster dør, feirer hun 50 år på tronen.

Store folkemengder samlet seg i London for å se Queen-gitarist Brian May spille nasjonalsangen fra taket av Buckingham Palace før en stjernespekket popkonsert.

2011: Statsbesøk i Irland

For første gang siden Irland vant sin uavhengighet i 1922, reiser en britisk monark til landet på offisielt statsbesøk.

En tale fra dronningen på irsk og andre symbolske gester hjelper til med forsoningsprosessen og sementeringen av freden i Nord-Irland, etter årevis med konflikt rundt det britiske styret.

2012: OL og diamantjubileum

Dronningen og andre medlemmer av kongefamilien besøker alle Storbritannias fylker for å markere hennes 60 år på tronen.

Samme år blir en overraskende opptreden fra dronningen sammen med James Bond-skuespiller Daniel Craig en stor hit under åpningsseremonien til OL i London.

2021: Pandemi, prins Philip dør og helseplager

Koronaviruspandemien tvinger den aldrende dronningen til å selvisolere seg i Windsor Castle, hvorfra hun opptrer offentlig via videokonferanser.

I april dør hennes ektemann, prins Philip, 99 år gammel. Senere samme år vokser frykten for at også dronningens helse er på hell etter at hun tilbringer en natt på sykehus og trapper ned på sine offentlige opptredener.

2022: Platinajubileum

6. februar blir dronning Elizabeth den første monarken i britisk historie med en regjeringstid på 70 år.

(NTB)

---