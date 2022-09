Arvtakeren etter Boris: Hun tar over et land i krise

Mandag blir det kunngjort hvem som er Storbritannias neste statsminister, når parlamentet kommer sammen igjen etter sommerferien. Alle venter å høre ett navn: Liz Truss. Men arvtakeren etter Boris Johnson, enten det blir Truss eller Rishi Sunak, får en enormt vanskelig jobb. Den neste statsministeren tar over i en tid da landet står overfor en av sine verste kriser på lenge, på grunn av sky høye priser; høye strømpriser og gasspriser, og høye levekostnader generelt.

– Humanitær krise

Nylig kom en rekke av landets ledere i helsevesenet og eksperter med følgende advarsel til regjeringen: De høye energiprisene i vinter kan føre til at helsevesenet opplever den vanskeligste vinteren noen gang.

– Landet står overfor en humanitær krise. Mange mennesker kan stå overfor det forferdelige valget mellom å droppe måltider for å varme opp husene sine, eller å bo i kalde, fuktige og veldig ubehagelige omgivelser. Dette kan igjen føre til utbrudd av sykdom rundt omkring i landet og øke ulikhetene når det gjelder helse, advarte Matthew Taylor, toppsjef i helsevesenet NHS, nylig.

Han var en av flere eksperter og helsetopper som sendte brev til helseministeren om sine bekymringer for folkehelsen idet Storbritannia, i likhet med resten av Europa, sliter med skyhøye levekostnader.

Den kraftige prisstigningen, både på bensin, strøm og mat, vil føre til at millioner av mennesker med lav inntekt vil ende opp med å ha langt under det minimum av penger som trengs denne vinteren for å «leve med en viss verdighet», ifølge en årlig studie, Minimum Income Standard, som The Guardian refererte til fredag.

– 94 prosent sjanse

Regjeringen har blant annet respondert med å bevilge en ekstrapakke på 37 milliarder pund for å demme opp for levekostnadskrisen, der de med lavest inntekt skal få støtte.

Finansminister Nadhim Zahawi sa fredag at han jobber knallhardt med å finne flere løsninger for å hjelpe folk, men sier det blir opp til landets neste statsminister å bestemme seg for hvordan det skal løses.

Derfor knyttes det stor spenning til hva Liz Truss vil gjøre, siden hun ifølge målinger etter all sannsynlighet er den som vil bli valgt som neste leder av De konservative, og dermed tar over som statsminister etter Boris Johnson. Det står mellom Truss og Rishi Sunak. Ifølge bookmakere er det 94 prosent sjanse for at Truss blir valgt, og seks prosent for Sunak.

Rishi Sunak og Liz Truss har drevet en flere uker lang valgkamp blant sine egne partifeller. (HANNAH MCKAY/Reuters)

På et kampanjemøte i partiet torsdag sa hun at hun ville sette opp et krisebudsjett for å sikre at støtten når ut til folk dersom hun blir statsminister. Tidligere har hun insistert på at hun heller vil bruke skattelette som virkemiddel enn å «dele ut» penger.

Truss har blant annet foreslått midlertidig å kutte de grønne avgiftene husholdningene betaler for å sikre finansiering av fornybar energiproduksjon. Men dette kan forsinke landets vei mot nullutslipp, som er et avgjørende klimamål, påpeker kritikerne.

Må reise til Skottland

Når den neste statsministeren kunngjøres mandag, er det etter mange ukers valgkamp mellom Liz Truss og Rishi Sunak internt i Det konservative partiet. Liz Truss og Rishi Sunak sto igjen etter en elimineringsprosess der de øvrige kandidatene som var med i begynnelsen ble stemt ut av partiets parlamentsmedlemmer.

Det er partimedlemmene som velger den neste lederen gjennom en mange uker lang stemmeperiode, som ble avsluttet kl. 17. britisk tid fredag.

Flere målinger viser at Liz Truss leder med svært god margin over Rishi Sunak i lederracet. En måling nylig utført for Sky News blant medlemmene i Det konservative partiet ga en ledelse på hele 32 prosentpoeng for Truss foran Sunak; 66 prosent mot 34 prosent.

Truss har vært utenriksminister siden 2021, og var handelsminister i to år før det. Hun ble valgt til parlamentet første gang i 2010. Hun sitter fremdeles i regjering under Boris Johnson, og var ikke blant ministrene som trakk seg i protest like før han ble tvunget til å trekke seg. Truss regnes som kandidaten som i størst grad vil være en videreføring av Boris Johnson.

Hun har lovet å kutte skatter fra dag én dersom hun blir valgt, men blir kritisert for ikke å være klar nok på hvor pengene skal tas fra. Hennes team sier hun er påvirket av blant andre tidligere statsminister Margaret Thatcher og Ronald Reagan, tidligere president i USA. Om hun blir valgt, blir hun kvinne nummer tre til å være statsminister i Storbritannia, etter Thatcher og Theresa May – begge konservative.

Statsminister Boris Johnson går av, og har brukt de siste dagene på å reise rundt i landet. Her på besøk i Dorset 30. august. (BEN BIRCHALL/AFP)

Det lederen av den konservative såkalte 1922-komiteen i Underhuset i parlamentet, sir Graham Brady, som mandag vil kunngjøre hvem partiets neste leder er. Avtroppende statsminister Boris Johnson er ventet å kunngjøre sin avgang overfor dronning Elizabeth tirsdag. Rett etterpå vil dronningen peke ut den neste statsministeren.

I år vil tradisjonen med at dette skjer i Buckingham Palace, brytes. Det ble nylig kunngjort fra Slottet at det vil skje ved Balmoral-slottet i Skottland, der den 96 år gamle dronningen oppholder seg nå.

