London full av feststemte briter – dronning Elizabeth på slottsbalkongen

Tusenvis av mennesker hadde torsdag formiddag samlet seg utenfor Buckingham Palace for å få et glimt av den 96 år gamle platina-jubilanten. Da dronningen viste seg på balkongen, brøt det ut stormende jubel.

Men enkelte demonstranter hadde også funnet veien til feiringen. Under militærseremonien Trooping the Color ble flere personer båret bort av politiet etter at de løp inn i opptoget. Ifølge Sky News dreier det seg trolig om aktivister fra gruppa Animal Rebellion.

Sky News melder også at dronningens sønn prins Charles, datteren prinsesse Anne og barnebarnet prins William deltok i paraden.

Prins Harry og kona Meghan skal også være til stede under feiringen, men som tilskuere i det tidligere kontoret til hertugen av Wellington.

Historisk seremoni

Den militære seremonien har helt siden 1760 vært en markering av den britiske monarkens offisielle fødselsdag. I dag består den både av hester, kanoner og moderne jagerfly.

Dronningen selv var kledd i lyseblått og hadde selskap av hertugen av Kent da hun kom ut på slottsbalkongen for å se på paraden og hilse på folkemengden.

Millioner av briter deltar på den fire dager lange feiringen av dronningens platina-jubileum. Aldri noensinne har en britisk monark sittet så lenge på tronen. Det skal arrangeres gatefester over hele landet, storstilte utendørslunsjer med tusenvis av deltakere, og i London er det satt opp en stor scene foran Buckingham Palace der musikere skal opptre.

Britene har fått fri både torsdag og fredag for å delta i feiringen. Tradisjonen med å holde gatefester rundt omkring i britiske lokalsamfunn startet da Elizabeth ble kronet til dronning i 1953. Siden da har 14 ulike statsministre ledet landet.

Håper på glade minner

I en skriftlig melding takker dronningen både briter og innbyggere i Samveldet som er med på å organisere jubileet.

– Jeg vet at mange glade minner vil bli skapt på disse festlige anledningene. Jeg blir fortsatt inspirert av velviljen som blir vist meg og håper at de neste dagene vi gi en anledning til å reflektere over alt som er oppnådd de siste 70 årene idet vi ser mot framtiden med tillit og entusiasme, skriver hun.

Fra hele verden har det strømmet inn gratulasjoner, blant annet fra Frankrikes president Emmanuel Macron, som kaller dronningen for «en gyllen tråd som binder våre to land sammen».

– Du er vår venn, en så nær alliert, vårt eksempel til å tjene andre, sier Macron i en videomelding som er spilt inn på engelsk.

