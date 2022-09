– Hun var mer populær enn andre noen gang har vært

– Dronningen døde fredelig på Balmoral i ettermiddag, heter det i uttalelsen fra Buckingham Palace torsdag kveld.

Hun ble 96 år gammel.

Dronningen slet med helseproblemer den siste tiden, noe som førte til at flere oppdrag måtte avlyses. Dronning Elizabeth ble den lengstsittende monarken på den britiske tronen noensinne. Tidligere i år ble hennes 70 år på tronen markert med en rekke feiringer.

Dronningens død innebærer at hennes sønn Charles nå er Storbritannias konge, mens kona Camilla blir dronning.

– Dronning Elizabeth har betydd ufattelig mye for monarkiet, sier Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder.

– Britene er mer «elizabethanere» enn monarkister. Det sier alt om hennes posisjon. Hun har vært mye mer populær enn andre medlemmer av kongefamilien i Storbritannia noen gang har vært. Hun har holdt familien samlet, til tross for uenigheter og strider, sier Mustad til Dagsavisen.

Stabilitet

– Dronning Elizabeth har vært en kontinuitetsbærer, sier Øivind Bratberg, førstelektor ved Universitetet i Oslo.

– Gjennom alt som har hendt i Storbritannias historie de siste tiårene har dronning Elizabeth alltid vært der. Hun har vært påfallende dyktig til å tilpasse seg skiftende tider i historien. Hun ble statsleder i det som fremdeles var et kolonivelde og har fram til i dag vært dronning for et land som har forandret seg kolossalt de siste tiårene. Endringene landet har gått gjennom har vært enklere å forholde seg til fordi hun har vært der, sier Bratberg.

Erik Mustad peker på at monarkiets popularitet sank etter prinsesse Dianas død i 1997, men at dronningen så at hun var i utakt med folket og gjorde noe med det. Han sier at monarkiets posisjon har holdt seg, mye på grunn av henne.

– Overgangsperiode med Charles

Mustad tror det har vært vanskeligere for dronningen etter ektemannen prins Philips død i 2021.

– Han spilte nok en mer aktiv rolle enn mange kanskje var klar over. Også prins Charles har hatt en aktiv rolle de siste årene, sier han.

Ifølge arverekken er det prins Charles som tar over etter dronning Elizabeths død. Han er 73 år gammel.

– Det blir en slags overgangsperiode med Charles, siden han er såpass gammel, selv om han kan ha mange år på tronen. Charles er mindre populær enn sin mor og også enn sin sønn, prins William, sier Mustad.

Øivind Bratberg sier det er en viss bekymring hos mange for hvordan det blir når prins Charles tar over.

– Det er en helt annen virkelighet som venter. Han er en veldig annerledes person med et helt annet utgangspunkt, og har en stor jobb foran seg i å bygge legitimitet. Han starter sin livsgjerning idet han har nådd pensjonistalder. Men han har en slags gravitas i kraft av sin livserfaring, sier Bratberg.

