– Svært naturlig og nesten uforståelig situasjon

Den nærmeste familien var torsdag ettermiddag på vei til Balmoral i Skottland for å være hos dronning Elizabeth, etter at dronningens leger torsdag har gått ut med at de er bekymret for helsen hennes.

– Etter nye undersøkelser i morges er dronningens leger bekymret for hennes majestets helse og anbefaler at hun er under medisinsk overvåking. Dronningen har det komfortabelt og er på Balmoral, heter det i en uttalelse fra slottet.

Spesiell situasjon

Nyhetskanalene i Storbritannia sendte torsdag ettermiddag direkte rundt dronningens situasjon. Dronning Elizabeth er 96 år og har den senere tid hatt svekket helse. Men senest tirsdag ble hun avbildet i anledning av at hun innsatte Liz Truss som statsminister - Truss er dermed statsminister nummer 15 under dronning Elizabeth, som har vært statsoverhode siden 1952.

FILE PHOTO: Liz Truss meets Queen Elizabeth at Balmoral Castle Senest tirsdag ble dronningen avbildet, da hun tok i mot den nye statsministeren, Liz Truss, på Balmoral. (POOL/Reuters)

Situasjonen er veldig spesiell, påpeker førstelektor Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo. Han følger Storbritannia spesielt tett.

Dette er en situasjon som på en og samme tid er svært naturlig og nesten uforståelig for mange briter, fordi hun er en offentlig skikkelse og en slag mors- eller bestemorsskikkelse som har vært en del av britenes liv så lenge de kan huske. Hun har alltid vært der, sier Bratberg til Dagsavisen.

– Selv om det er naturlig i hennes alder at hun er syk og kan nærme seg slutten, er det samtidig helt ubegripelig for mange som ikke kan forestille seg at hun ikke skal være her for bestandig, sier Bratberg.

Det beskrives som uvanlig at Slottet går ut med den helsetilstanden som de gjorde torsdag.

– At dette kommer ut i offentligheten er en klar erkjennelse av at hun kanskje kan nærme seg slutten. Dette er jo et scenario britene har visst skulle komme, men som man kanskje ikke har forholdt seg så mye til.

Førstelektor Erik Mustad ved Universitetet i Agder sier det er spesielt at hele familien er samlet.

– Det er det mest bekymringsfulle. Hvis man leser mellom linjene kan vi anta at situasjonen er verre enn det som er kommunisert ut. Men dette er et velsmurt maskineri og noe de har trent på lenge. De har gjort forberedelser de siste 10-15 år i forbindelse med at hun har vært svekket, sier Mustad til Dagsavisen.

Han sier at det var en indikasjon på at tilstanden var dårlig at dronningen ikke kunne komme til London for å ta imot den nye og den avtroppende statsministeren denne uka.

– Det ga nok en indikasjon på at det går dårlig, sier han.

Presedens

Bratberg sier at dersom dronningen kommer på bedringens vei igjen, har det at man har gått ut offentlig med dette, satt en presedens.

– Det kan legge noen føringer på hvordan man forholder seg til dronningens helsetilstand videre når man går ut offentlig og samler nasjonen om at det nå kan gå mot slutten, sier Bratberg.

Dronningens sønn, prins Charles og hans kone, hertuginne Camilla er på Balmoral for å være med henne, mens Charles’ eldste sønn, prins William, er på vei dit, melder Sky News. Hans kone, hertuginne Kate, blir værende i deres hjem for å ta seg av barna, som hadde sin første dag på ny skole torsdag, skriver NTB.

Alle dronningens barn er nå sammen med henne på Balmoral, ifølge britiske medier.

Prins Harry og hans kone Meghan, som bor i USA, var i London og skulle etter planen delta på et veldedighetsarrangement torsdag kveld, men reiser nå til Balmoral.

Sky News påpeker at det at hele kongefamilien samler seg på Balmoral, viser at det er grunn til bekymring for dronningens helsetilstand.

– Det er et nivå av alvor som vi ikke har sett før, sier BBCs kongehusekspert Jonny Dymond.

Dronning Elizabeth

Elizabeth Alexandra Mary Windsor ble født 21. april 1926 i London.

Fra 1947 gift med prins Philip, hertug av Edinburgh fram til hans død i april 2021. Fire barn: Prins Charles (født 1948), prinsesse Anne (1950), prins Andrew (1960) og prins Edward (1964). Åtte barnebarn og tolv oldebarn.

Britisk statsoverhode siden 6. februar 1952, da hennes far kong George VI døde.

Kronet i Westminster Abbey i London 2. juni 1953.

Hun er også overhode for Samveldet av nasjoner og statsoverhode for 14 av samveldelandene utenom Storbritannia.

Verdens eldste monark og den som har sittet nest lengst på tronen, etter Thailands kong Bhumibol, som døde i 2016. Han var konge i 70 år og 127 dager.

Elizabeth er den britiske monarken som har sittet lengst på tronen noensinne, etter at hun slo den gamle rekorden til sin tippoldemor dronning Victoria, som satt i 63 år og sju måneder på tronen.

Dronning Elizabeth er tremenning med kong Harald, ettersom hennes far var fetter av avdøde kong Olav.

Hun har vært på statsbesøk i Norge tre ganger – under kong Haakon (1955), kong Olav (1981) og kong Harald (2001).

(Kilder: NTB arkiv, BBC )

