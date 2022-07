Regjeringsflukt i Storbritannia: – På bristepunktet nå

Saken oppdateres

Tirsdag trakk finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid seg fra Boris Johnsons regjering og sa at de hadde mistet tillit til Storbritannias statsminister. Flere konservative parlamentsmedlemmer forlot samme dag sine stillinger, og onsdag fortsatte regjeringsflukten. Britiske medier har spådd slutten for Johnsons regjering, og tøffe runder er ventet når statsministeren onsdag møter i parlamentet. Johnson kjemper nå for politisk overlevelse, skriver BBC.

Spørsmålet er om det vil ende med at statsministeren trekker seg.

– Det er i alle fall sikkert at han står nær kanten på avgrunnen, det tror jeg vi kan si, sier Storbritannia-kjenner og førstelektor Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo til Dagsavisen.

Han trekker fram to forklaringer:

– Det er både fordi dette ligger på toppen av veldig mye annet gruff han har stått overfor, og tilliten er på bristepunktet. Det andre er at det er to helt sentrale statsråder som har tatt sin hatt og går. Det følger av manglende tillit til Johnsons lederskap og dømmekraft. Den kritikken er så rammende, og spesielt rollen som finansminister er så sentral og mektig, at når Sunak trekker seg, og det samme med en annen helt sentral statsråd, er det en voldsom utfordring for Boris Johnson.

Boris Johnsons skjebne har vært et hett tema i mange måneder, nå sist etter at torypolitikeren Chris Pincher forrige uke ble suspendert fra Det konservative partiet etter anklager om at han skal ha tafset på to menn i fylla. Johnson skal allerede i 2019 ha blitt informert om andre anklager mot Pincher, noe statsministeren sier at han hadde glemt.

På direktesendt TV tirsdag kveld sa De konservatives nestleder Bim Afolami at han trekker seg fra posten. Han mente at håndteringen av Pincher-saken hadde vært «svært sjokkerende» og sa at han ikke lenger kunne forsvare den typen oppførsel.

– På bristepunktet

– Hva tilsier at Johnson ikke trekker seg?

– Det er på bristepunktet nå. Noen hadde ventet at det ville eskalert tirsdag kveld. At flere statsråder ville stilt seg i rekken av avganger og at regjeringen hadde raknet. Det skjedde ikke. Nå er det spørretime, og det er sannsynligvis en løpende vurdering hos ganske mange om de vil gi ham en sjanse til eller om flere vil hoppe av, svarer Bratberg og fortsetter:

– Dette kan enten rakne og være over før uka er omme, eller så kan det være at Johnson står han av enda en gang og regjeringen handler videre.

Bratberg sier det også er en vurdering blant Johnsons mulige arvtakere som sitter i regjeringen. Et spørsmål for dem er hvordan de best kan posisjonere seg framover.

– Hvis de ønsker å stå fram som et tydelig moralsk alternativ som våget å ta de rette beslutningene, kan de argumentere for å trekke seg nå før spillet er over for Johnson.

Både finansminister Sunak og helseminister Javid er nevnt som mulige arvtakere. Det samme er utenriksminister Liz Truss. Hun har tidligere stått fast på støtte til Johnson. Hvis hun skulle trekke seg, tror Bratberg at mye har raknet.

– Men jeg tror også at alle som er i feltet av mulige arvtakere må vurdere hvordan de best kan hegne om egen framtid og egen posisjon. Hvis man blir stående på skipet helt til det synker har man vist lojalitet, som kan være en bra politisk egenskap. Samtidig vil andre si at hvis man har ryggrad, så bør man ta avstand fra statsministeren og vise at man er voksen nok til å gjøre det.

Bratberg sier det blir spennende å se i dagene framover hvordan situasjonen utvikler seg. Han trekker også fram at det ikke er en ny gigantisk sak som har utløst avgangene, men heller nok et eksempel på dårlig styring.

– Sterkt splittet

Johnson har tidligere vært i hardt vær etter den såkalte partygate-skandalen i regjeringsapparatet, der en rekke sammenkomster ble holdt midt under pandemien og strenge restriksjoner. Debatten tok seg opp igjen etter at rapporten fra toppbyråkraten Sue Gray kom ut i slutten av mai.

Etter rapporten ba flere konservative politikere enn tidligere Johnson om å gå. Statsministeren selv beklaget og sa at han hadde lært leksa si. Han sa også at han ikke visste at han begikk regelbrudd. I starten av juni overlevde Johnson mistillitsvotum blant egne folkevalgte, men 41 prosent av egen gruppe stemte mot ham. I henhold til reglene er Johnson nå «fredet» i ett år, det vil si at det ikke kan holdes et nytt mistillitsvotum mot ham på ett år. Men dersom misnøyen blir stor nok, kan det skje at den såkalte 1922-komiteen i paritet endre reglene så det kan holdes igjen.

Selv om Johnson overlevde mistillitsvotumet, påpekte flere eksperter at han sto overfor en rekke andre utfordringer framover. Erik Mustad, førstelektor i britiske studier ved Universitetet i Agder og redaktør av nettstedet britiskpolitikk.no, sa da til NTB at selv om Johnson vant, var det helt klart en seier med bismak.

– Flere enn forventet stemte mot ham. Johnson er betydelig svekket, og partiet er sterkt splittet. Historien har vist at slike avstemninger ofte er begynnelsen på slutten, sier Mustad og viser til skjebnen til tidligere statsministre, deriblant Johnsons forgjenger Theresa May.

Seinere i juni i år ble det holdt såkalte suppleringsvalg. Det er valg som holdes i enkeltstående kretser i spesielle tilfeller mellom parlamentsvalg, fordi plassen blir ledig. Det var to konservative representanter som skulle ut. Den ene av dem ble utvist av paritet etter at han i april ble dømt for seksuelle overgrep mot et 15 år gammel gutt i 2008. Den andre trakk seg etter å ha innrømmet å ha sett på porno i parlamentet.

Begge valgene endte med nederlag for De konservative; Labour vant ett av setene, Liberaldemokratene det andre.

Nytt valg?

Labour-leder Keir Starmer skrev tirsdag på Twitter at «bare en regjeringsendring kan gi Storbritannia den ferske starten som strengs». Det konservative partiet er korrumpert, og å bytte ut en mann vil ikke fikse det, fortsatte Starmer.

Bratberg tror Johnsons kritikere i eget parti nå ser for seg å få til et raskt og temmelig klinisk skifte til en statsminister som representerer et mer udramatisk og effektivt lederskap. Labour har all interesse av å snakke om regjeringsbytte, fortsetter han.

Men Bratberg tror opposisjonen kan se langt etter et nyvalg, blant annet fordi De konservative sitter på et solid flertall etter forrige valg.

For dem vil det være i egen interesse å rydde i egne rekker og få et nytt mannskap på plass, og så heller vente til man må gå til nytt valg. Storbritannia må ikke holde nytt parlamentsvalg før seinest januar 2025.

