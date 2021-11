Jan Egeland om Jemen: – Dømt til å lide og dø i eget land

Um Ameer og hennes fire barn har flyktet 13 ganger siden krigen begynte i 2014. Det eneste de hadde var klærne de gikk i. Flukten endte ved den åpne Wadi Abeida-ørkenen.

– Det har vært en vanskelig natt. Vi hørte eksplosjoner, kuler, og plutselig begynte folk å rømme, fortalte Um Ameer til Middle East Eye (MEE), en velrenommert nyhetsnettside basert i London.

Men hun og de fire barna er bare en liten del av en større flyktningstrøm på flere titusen mennesker som i de siste ukene har flyktet unna nye kamper, melder MEE fra Jemen.

Også folk Dagsavisen har snakket med i det krigsherjede landet beskriver en forferdelig virkelighet.

– Jemen blir bare verre og verre. Det er farlig her, og det er umulig å tjene penger til å fø familien, forteller Jawad Ali, en journalist fra Hajjah-regionen, som ligger vest for Sana.

De siste fire årene har han brødfødd familien gjennom enkle strøjobber, fra dag til dag. Det er ikke bare krigen og fattigdommen som gjør vondt, forteller han.

– Det er farlig her, det er ingen tvil om det. En ting er å føle at ditt liv eller familien din er i fare. Men en annen ting er å vite at nesten ingen i verden en gang bryr seg om at vi kan dø når som helst, sier han til Dagsavisen.

Fattig og krigsherjet

Jemen er et av verdens fattigste land, og har i årtier vært preget av både regionale kriger og interne borgerkriger. Den pågående krigen har sitt utgangspunkt i Den arabiske våren, og ustabiliteten som fulgte i årene etter 2011.

I 2014 greide Houthi-opprørere, støttet av Iran, å erobre hovedstaden Sana. Saudi-Arabia, den rike naboen i nord, leder nå krigen mot det iranskstøttede regimet.

Journalist Amal Mansoor sier det er altfor lett å avfeie konflikten og skylde på jemenittene selv.

– Krigen i Jemen blir holdt i live av fremmede stater, som Iran, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Og USA er alliert med Saudi-Arabia. Det er på grunn av disse statene at krigen ikke stanser. Verdenssamfunnet kommer bare med tomme løfter og meningsløse fordømmelser, sier hun til Dagsavisen.

– Vi er alle i samme båt. Det er vanskelig å få tak i de mest grunnleggende tingene, som gass og elektrisitet. Og på toppen av det hele er det den konstante følelsen av usikkerhet, forteller hun.

Sult og ekstremfattigdom er en del av virkeligheten i Jemen. Mer enn 70 prosent av befolkningen trenger nødhjelp og beskyttelse, meldte EU nødhjelpsorgan tidligere i år. Mer enn 16,2 millioner mennesker lider av matmangel, og rundt halvparten av disse er barn. I de mest utsatte områdene lider befolkningen av sult.

Krigen i Jemen raser videre på sjuende året. Her fra et saudiledet luftangrep i Jemens hovedstad Sana tidligere i november. (MOHAMMED HUWAIS/AFP)

– Bedre i Syria

I det tragiske hierarkiet av lidelser flere steder i Midtøsten, er det gått så langt at enkelte i Jemen kan tenke at folk i krigsherjede Syria har det bedre.

– I Syria er det annerledes. Der får folk fortsatt lønn. Og verden tar seg bedre av syrere. Vi er verdens glemte krig, sier Jawad Ali.

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen, har selv vært i Jemen. Han er opprørt over den manglende internasjonale viljen til å hjelpe til i landet.

– En kan tydeligvis bare være opptatt av en krise om gangen, og da er det lite overskudd til Jemen. Vi har jo hatt Afghanistan og tilbaketrekningen der, og fortsatt har vi covid-19, og alt dette har fjernet den lille oppmerksomheten som fantes til annet enn å studere oss selv, sier han.

– Men nå er det jo også slik at krisen i Jemen har vart så lenge, og så mange ganger har vi ropt ut at krisen har nådd en ny topp, og til slutt blir man vant til å høre «krise, krise, krise». Men vi roper ikke «ulv, ulv». Situasjonen i Jemen kan dreie seg om den største sultkrisen i verden, sier Egeland til Dagsavisen.

Han tror også at Rødehavslandet får mindre oppmerksomhet i Vesten fordi det er lenger unna.

– Dette er ikke et middelhavsland som Syria, og det er ikke et land der det er mulig å vandre vestover. Jemenittene er dømt til å lide og dø i sitt eget land, sier han.

---

Dette er krigen i Jemen

Jemen er en republikk på Den arabiske halvøy med rundt 30 millioner innbyggere.

En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana nord i landet noen måneder tidligere.

De forente arabiske emirater har deltatt i koalisjonen og har i likhet med Sudan hatt soldater på bakken i det sørlige Jemen.

I Aden i sør har væpnede separatister støttet av Emiratene erklært selvstyre fra Jemens internasjonalt anerkjente regjering.

Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført over 22.000 flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages for krigsforbrytelser.

Iran støtter houthienes opprør, men FN-granskere har tidligere konkludert med at det ikke foreligger beviser for store våpenleveranser fra Iran.

Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 112.000 mennesker er drept i krigen.

Over tre millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut.

Krigen har utløst det FN beskriver som den verste humanitære krisen i vår tid.

20 millioner går til sengs hver kveld uten å vite når de får sitt neste måltid, 14 millioner av dem trenger umiddelbar humanitær hjelp. (NTB)

---