Aftonbladet: Mistenkt bombemann (55) funnet død i Göteborg

Mannen ble funnet død i et vann i byen onsdag formiddag, ifølge avisa.

Redningstjeneste og politi er på plass etter at de fikk et melding klokken 09.15 om at det var funnet en død person i vannet ved Stenpiren i Göteborg sentrum.

Eksplosjon skjedde i forrige uke i en boligblokk i Annedal, sentralt i Göteborg. Den siktede bodde selv i blokken, ifølge svenske medier. Han er siktet for grov allmennfarlig ødeleggelse og etterlyst både nasjonalt i Sverige og internasjonalt.

Redningstjenesten og politiet bekrefter at de har funnet en druknet person, men identiteten er foreløpig ikke offentliggjort, ifølge SVT. Kilder til Aftonbladet oppgir at det er den etterlyste mannen.

