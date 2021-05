Rakettalarm i Nord-Israel for første gang – frykter indre splittelse og opptøyer

Det tyder på at Hamas har utvidet rekkevidden for sine raketter fra Gazastripen, skriver Times of Israel.

Alarmene ble utløst også i Israels største by Tel Aviv og omkringliggende områder. Et bolighus i Rishon Lezion ble truffet av splinter fra en rakett, opplyser den nasjonale nødetattjenesten Magen David Adom.

I Petah Tikva, om lag 10 kilometer øst for Tel Aviv, gjorde en rakett nedslag mellom boligblokker. Video fra stedet viste en stor brann. En bygning fikk store skader.

Fem personer ble såret, opplyste en talskvinne for politiet torsdag morgen. Det dreide seg om et direkte treff mot byen, uttalte hun.

Gjennom natten sendte det israelske forsvaret (IDF) fly på vingene over Gazastripen. Der utførte de luftangrep mot Hamas' største bank, marinefartøy og infrastruktur tilhørende etterretning, opplyser IDF.

[ Høyblokk i Gaza truffet i israelsk luftangrep – seksåring døde i rakettangrep ]

Israels forsvarsminister: Indre strid er like farlig som Hamas

Opptøyer og vold som rammer uskyldige i Israel, er like farlig som rakettene som Hamas sender mot landet, sier forsvarsminister Benny Gantz.

– I kveld har vi, mer enn noen gang tidligere, vært truet av indre splittelse. Dette er ikke noe mindre farlig enn rakettene fra Hamas, sa Gantz sent onsdag kveld.

Uttalelsen var en kommentar til opptøyer og vold der israelske arabere og jøder har gått til angrep på tilfeldige, uskyldige folk flere steder i landet, skriver Times of Israel.

– Vi kan ikke vinne kampen på Gazastripen og tape kampen hjemme. De brutale bildene fra byer og gater i kveld viser israelere som river hverandre i stykker. Den sjokkerende volden i Bat Yam, Acre, Lod og andre byer vrenger magene våre og knuser hjertene i oss alle, sa Gantz.

Israelsk politi har pågrepet 374 personer etter opptøyer i flere byer onsdag kveld. 36 politifolk ble skadd.

Seks av de pågrepne er mistenkt for å ha vært med på et overfallsangrep mot en israelsk araber i byen Bat Yam. Mannen ble dratt ut av en bil og banket opp mens han lå på bakken. Bildene fra stedet har sjokkert israelske politikere.

I byen Lod ble to personer pågrepet, mistenkt for å ha skutt mot politi kvelden før.

I byen Nablus på Vestbredden ble en palestinsk mann skutt og drept under en konfrontasjon med israelske soldater, opplyser det palestinske helsedepartementet.

[ Israel frykter nye raketter – og truer med nye angrep på Gazastripen ]

1.500 raketter skutt mot Israel

Rundt 1.500 raketter har blitt skutt opp fra Gazastripen mot israelske byer siden mandag, opplyser det israelske forsvaret.

Tidligere onsdag opplyste forsvaret (IDF) at det var blitt skutt 1.000 raketter fra Gazastripen siden mandag kveld.

Etter midnatt natt til torsdag var antallet steget med rundt 500, het det i en ny oppdatering fra forsvaret.

Ifølge en opptelling som avisen Times of Israel har gjort, har sju personer blitt drept i rakettangrep på israelsk side siden mandag, fem av dem sivile. Den yngste av dem var en fem år gammel gutt.

En indisk statsborger er også blant de drepte. Den sjuende var en israelsk soldat som ble drept i et rakettangrep nær grensen til Gazastripen.

[ «Det er en ond spiral Israel og Palestina befinner seg i. Nå står de på nytt på terskelen til storkonflikt» ]