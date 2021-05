Høyblokk i Gaza truffet i israelsk luftangrep – seksåring døde i rakettangrep

Store deler av den raste sammen, noe som ble sendt direkte på israelsk TV. Der anslo analytikere at det trolig vil bli avfyrt en rekke nye raketter mot Israel som et svar. Kort tid etter angrepet gikk luftalarmen i flere israelske byer, blant dem Tel Aviv.

Ifølge AFP var det Al-Sharouk-bygningen som ble ødelagt i angrepet. Den huser blant annet TV-stasjonen Al-Aqsa, som er Hamas-bevegelsens offisielle TV-kanal. TV-stasjonen har også vært mål for israelske angrep i tidligere konflikter.

Times of Israel skriver at det var israelske kampfly som utførte angrepet, og at det ble gitt gjentatte advarsler til dem som befant seg i bygget om at det ville komme et angrep.

Tidligere er to andre høyblokker på mer enn ti etasjer blitt ødelagt i israelske angrep. Israelske medier skriver at slike bygninger ofte huser ledere i terrorgrupper.

[ Israel frykter nye raketter – og truer med nye angrep på Gazastripen ]

Israelsk seksåring drept av rakett fra Gazastripen

Redningsarbeidere i den frivillige ambulansetjenesten United Hatzalah opplyser at den seks år gamle gutten døde av skadene han pådro seg da raketten slo ned. Israelske medier skriver at fem andre ble såret i angrepet, og at tilstanden for en av dem er alvorlig.

Times of Israel skriver at det er guttens mor som er alvorlig såret i angrepet. Ifølge Channel 12 traff raketten et hjem i en boligblokk. Familien skal ha vært i et tilfluktsrom, men en granatsplint kom gjennom vinduet og traff gutten og hans mor.

En video fra stedet, publisert i Times of Israel , viser at det brenner i sjette etasje i det som ser ut til å være en boligblokk i den israelske byen, som ligger nær grensen til Gazastripen.

Også et bolighus i byen Ashkelon er blitt truffet av en rakett fra Gaza. Ifølge flere israelske medier er minst 20 personer såret i rakettangrep mot Ashkelon.

Flere steder i byen ble truffet av raketter, blant annet en tom skolebygning. Innbyggerne i byen er blitt bedt om å holde seg i tilfluktsrom onsdag kveld.

[ FN-koordinator advarer mot full krig mellom Israel og Hamas ]

130 raketter

Luftalarmen gikk i flere israelske byer, både sør i Israel og sentralt i landet, onsdag ettermiddag og kveld. Hamas har opplyst at det er avfyrt minst 130 raketter som svar på et israelsk angrep mot Gaza by.

Senere onsdag ble det avfyrt enda flere raketter fra Gazastripen.

I angrepet mot Gaza ble en høyblokk i sentrum av Gaza by ødelagt. Den huset blant annet den offisielle TV-kanalen til Hamas, forretninger og kafeer. Ifølge israelske medier oppholdt også ledere i terrorgrupper seg der.

Bygningen ligger i den travleste handlegata i Gaza by.

[ Gjemmer seg for bombene mot Gaza: – Vi sitter hjemme i frykt ]