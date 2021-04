Ber Fox News sparke populær kommentator

Kravet fra Anti-Defamation League kommer etter at Carlson blant annet hevdet at innvandring ville «vanne ut» amerikanernes politiske makt, ifølge The Guardian.

ADL har anklaget Carlson for å «omfavne en grunnleggende teori om hvit overmakt», kjent som The Great Replacement. Det er en konspirasjonsteori som påstår at fargede mennesker erstatter hvite i vestlige land, hjulpet av jøder og «progressive» politikere. Det er en teori som forfektes av hvit overmakt- og hvite nasjonalistgrupper.

ADL-sjef Jonathan Greenblatt mener Fox News burde sparke Carlson for det han hevder er støtte til hvit overmakt-ideologi.

– Jeg tror vi virkelig har krysset en terskel når et stort nyhetsnettverk avviser dette eller later som om det ikke er viktig, sa Greenblatt i et intervju med CNN, og fulgte opp med at «Tucker må gå».

Innfører valglover

Bakgrunnen for Greenblatts kritikk var et innslag på Fox News torsdag forrige uke, der Carlson sa at han var bekymret for egne rettigheter som velger. Kommentatoren hevdet at han har mindre politisk makt fordi det «importeres» en helt ny velgermasse.

– Jeg vet at venstresida og Twitter-vaktene blir hysteriske hvis du bruker ordet «replacement», hvis du antyder at Det demokratiske partiet prøver å erstatte dagens velgere som nå stemmer, med nye mennesker, mer lydige velgere, fra den tredje verden, sa Carlson, som hevdet videre at det er det som skjer.

Samtidig som Carlson sier at han er bekymret for sine rettigheter, jobber flere delstater der Republikanerne styrer, med å innføre nye valglover. Kritikere mener det er lovgiving som vil begrense minoriteters tilgang til å stemme.

I Texas er en svært streng valglov allerede vedtatt i delstatsforsamlingens overhus, med støtte fra samtlige republikanere. Lovforslaget innebærer blant annet at man vil begrense mulighetene til forhåndsstemmegiving, begrense åpningstidene til valglokalene, og gi mer makt til valgobservatører oppnevnt av de politiske partiene, ifølge NTB. En lignende og svært omstridt lov ble vedtatt i Georgia i mars, noe som utløste massive protester og flere søksmål.

Den amerikanske velgerbasen er i endring, men hvite velgere utgjør fortsatt et klart flertall, viser tall fra Pew Research Center. I 2018 var 75 prosent av velgerne hvite.

Støtter Carlson

Fox Corp-sjef Lachlan Murdoch har forsvart Carlson etter ADLs oppfordring om sparking, skriver Business Insider. I et brev sendt til Greenblatt avviser Murdoch at Carlson fremmet The Great Replacement-konspirasjonen. Ifølge Murdoch viser en gjennomgang av intervjuet Carlson gjorde, at kommentatoren avviste konspirasjonsteorien.

ADL-sjefen har på sin side avvist forsvaret, og mener at gjennomgangen Murdoch viser til bommet på hovedpoenget i kritikken.

– Replacement-teorien er et konsept som nærmest diskuteres daglig på online-forumer sydende med antisemittisme og rasisme, sa Greenblatt, som også viste til massedrap konspirasjonsteorien har vært med på å inspirere. Blant dem er et angrep i El Paso i Texas i 2019, der 22 mennesker ble drept.

ADL har også lagt fram flere tidligere tilfeller der Carlson har brukt anti-innvandringsretorikk. Fox News har i skrivende stund ikke svart på ADLs siste utspill.

Carlson har på sin side ikke tatt selvkritikk, og hevdet igjen mandag at Demokrater plotter for å endre USAs demografi ved hjelp av masseinnvandring.

– For å vinne og holde på makt planlegger Demokratene å endre befolkningen i landet. Målet deres er å gjøre deg irrelevant, sa Carlson.

Sto ved Trump

Både Fox News og Carlson sto lenge Trump-administrasjonen nær, og Trump lot seg intervjue av Carlson en rekke ganger. Etter stormingen av Kongressen 6. januar i år tok imidlertid både kanalen og Carlson avstand fra presidenten og hans «hensynsløse oppmuntring» i forkant av kaoset.

– Det kommer til et punkt der man må spørre seg hva landet vårt skal bruke energien på. Er én enkelt president, er noen, verdt all denne tiden og oppmerksomheten, sa Carlson under en av sine monologer på Fox News, ifølge NTB.

