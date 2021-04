Pelosi i ny bok: – Hvordan kunne de velge en så grov og nifs person som Donald Trump?

Valgdagen 8. november 2016. Nancy Pelosi er sikker på at Demokratene kommer til å vinne, og at og Hillary Clinton blir valgt til ny amerikansk president før kvelden er omme. TV-ankeret spør henne hvorfor hun er så trygg på at det kommer til å skje.

«Fordi jeg har tillit til det amerikanske folket», svarer Pelosi.

Når reporteren påpeker at hun er den høyest rangerte kvinnen i amerikansk politikk noensinne, svarer Pelosi med et smil.

«Jeg teller ned minuttene til at jeg kan avstå fra den tittelen».

Ny biografi

Teksten ovenfor er hentet fra et utdrag av en ny biografi om Nancy Pelosi, speaker i Representantenes hus, trykket i USA Today. Boka er ført i pennen av journalist og forfatter Susan Page, leder av Washington-kontoret til samme avis. I arbeidet med biografien har Page gjennomført ti intervjuer med Pelosi og snakket med mer enn 150 av Pelosis venner, familiemedlemmer, politiske allierte og politiske motstandere.

I boka forteller Pelosi hvordan hun reagerte da det gikk opp for henne at Donald Trump kom til å vinne.

«Jeg tenkte, hvordan kan denne personen bli president i USA? Det var ikke bare det at glasstaket for kvinner i amerikansk politikk forble intakt. Det var trist, men valget av Donald Trump var skummelt, og det var berettiget å bli redd. Hvordan kunne de velge en slik person – som snakket om kvinner på denne måten, som var så grov og ... for meg nifs»

Vurderte å pensjonere seg

Pelosi anså Trump som uskikket til å være president. Hun hadde vurdert å pensjonere seg, og tenkte at 2016-valget – med valget av Clinton til USAs første kvinnelige president – kunne sette et verdig punktum for en lang politisk karriere. Pelosi beskriver sjokket og smerten hun følte da hun innså at Trump kom til å vinne: «Det var faktisk fysisk, som et muldyr som sparker deg i ryggen om og om igjen».

Etter det forsmedelige nederlaget, la hun pensjonistplanene på hylla. Noe av det første hun i stedet gjorde var å gratulere valgvinneren. Ifølge boka var Trump overrasket da han tok telefonen, og hørte Pelosi i andre enden: «Hvordan fikk du tak i nummeret mitt?»

Det var faktisk fysisk, som et muldyr som sparker deg i ryggen om og om igjen — Nancy Pelosi om hva hun følte da hun forsto at Trump kom til å vinne valget

Pelosi skal ha sagt at hun så fram til å jobbe med Trump, særlig der de hadde felles interesser – blant annet når det gjaldt store statlige investeringer i infrastruktur. «Vi kommer til å få gjennomført mye bra», skal Trump ha svart før han skal ha rost Pelosi for å kunne levere bedre enn noen andre. Pelosi foreslo at Trump burde kalle inn til et møte med Congressional Caucus for Women’s Issues – en organisasjon i Representantenes hus, bestående av både demokrater og republikanere, som jobber for å fremme kvinners interesser i Kongressen. Trump svarte: «Snakk med datteren min», og ga deretter telefonen til Ivanka Trump. Nå var det Pelosis tur til å bli overrasket, skriver Page i boka: «Demokratenes leder ble sittende og lytte til Trumps 35 år gamle datter, som først og fremst hadde jobbet i eiendomsbransjen, og hennes tanker om barneomsorgspolitikk».

Verbale ordkriger

Mot slutten av telefonsamtalen skal Trump ha gitt Pelosi flere komplimenter: «Ikke glem at jeg har støttet deg i årevis», «jeg synes du er fantastisk», skal Trump ha sagt – med henvisning til et støttebidrag han ga henne før han ble republikaner.

Tonen dem imellom ble etter hvert, som kjent, langt mindre hjertelig for å si det forsiktig, da det er utallige eksempler på den verbale ordkrigen som pågikk i store deler av Trumps presidentkarriere. Pelosi ga for eksempel i 2019 uttrykk for at hun var i tvil om at Trump var mentalt stabil, og at hun håpet at Trumps familie eller stab gjennomførte en intervensjon til landets beste. Trump svarte raskt med «gale Nancy».

I forkant av Trumps tale om rikets tilstand i februar 2020, strakte Pelosi ut hånden sin til Trump, men han tok den ikke. Samtidig som presidenten fikk applaus av partikollegene, rev Pelosi i stykker en kopi av samme tale, og kalte den «et manifest av usannheter». I august samme år meldte CNN at Trump og Pelosi ikke hadde snakket med hverandre på ti måneder.

Etter at Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar i år, ble Trump – for andre gang i sin presidentkarriere – stilt for riksrett, anklaget for å ha oppildnet til angrepet. Da Representantenes hus startet riksrettsdebatten sa Pelosi at «Trump er en fare for nasjonen og må gå av». Trump ble senere frikjent i Senatet.

Biografien «Madam Speaker: Nancy Pelosi and the Lessons of Power» kommer ut i løpet av april.

Nancy Pelosi

Født 26. mars 1940 i Baltimore, Maryland

Amerikansk politiker for Det demokratiske partiet, innvalgt til Representantenes hus siden 1987.

Fra 2019 president (speaker) i Representantenes hus og dermed den høyest rangerte kvinnen i amerikansk politikk noensinne. Hun hadde dette vervet også fra 2007 til 2011.

Pelosi er oppvokst i Baltimore i Maryland, der både faren og broren har vært borgermestere. Hun har en bachelorgrad i statsvitenskap fra Trinity College i Washington, D.C.

Kilde: Store Norske Leksikon

---