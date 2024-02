Nye aksjoner mot Musk: Nekter å vedlikeholde Tesla-ladere

I Sverige har fagforeningen IF Metall streiket mot Tesla siden oktober i fjor. De krever tariffavtale, noe Tesla ikke vil akseptere. Tesla-eier og verdens rikeste mann Elon Musk har flere ganger uttalt seg i svært negative ordelag om fagforeninger.

Streiken har utløst en rekke sympatiaksjoner og boikottaksjoner både i Sverige og i nabolandene, som i Norge.

I Sverige nekter fagorganiserte postansatte å levere post og pakker til bilselskapet. Renovatører og transportører nekter å hente avfall ved Teslas anlegg, og svenske havnearbeidere nekter å losse nye Teslaer i svenske havner.

I både Norge og Danmark har havnearbeidere nektet å losse Teslaer ment for det svenske markedet.

Nå trer også den svenske fagforeningen Seko inn i konflikten, og varslet at også de vil bidra med sympatiaksjoner.

– Vår kamp

Fra og med starten av mars vil fagorganiserte el-installatører og reparatører nekte å installere eller vedlikeholde Teslas ladestasjoner i Sverige.

– IF Metalls kamp er vår kamp. Gjennom å nekte å forholde seg til spillereglene vi har i Sverige prøver Tesla å skaffe seg konkurransefordeler gjennom å gi sine ansatte dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de ville hatt med tariffavtale. Det er selvsagt helt uakseptabelt. Den kampen IF Metall nå tar er viktig for hele den svenske modellen. Derfor har vi valgt en sympatiaksjon for å øke presset mot Tesla, sier Sekos forbundsleder Gabriella Lavecchia i en pressemelding.

Fra og med 4. mars vil ingen av Sekos medlemmer bidra til at nye Tesla-ladere bli planlagt eller bygd, ødelagte ladere vil ikke bli reparert og ingen ladere vil bli vedlikeholdt.

Tesla-eier Elon Musk. (MICHAEL M. SANTIAGO/AFP)

– Vi regner med at dette vil få konsekvenser på lang sikt. Dette begrenser Teslas mulighet til å ekspandere, og konsekvensene vil bli større jo lengre tid det går, fordi behovet for ladestasjoner er stadig økende, skriver Seko i pressemeldingen.

Nyheten kommer få dager etter at IF Metall varslet at de vil gjøre enkelte unntak i Tesla-streiken, og begynne å reparere noen få biler framover ved bilverksteder som er tatt ut i sympatistreik. Grunnen til dette er at streiken ikke uforholdsmessig skal ramme tredjepart, altså bileierne.

Mellom 19. februar og 30. april vil det derfor være mulig å få reparert Teslaer som er så ødelagt at de ikke kan kjøres ved enkelte tilfeldig utvalgte bilverksteder i Sverige.

Tyskland

Det er ikke bare i Sverige Tesla nekter fagorganiserte tariffavtale. I Tyskland sa Tesla nei til å inngå tariffavtale med de ansatte seinest i januar i år.

Heller ikke i Norge har Tesla-ansatte tariffavtale, men det finnes heller ingen Tesla-klubb som krever tariffavtale. Fellesforbundet har tidligere gått ut med at det finnes fagorganiserte Tesla-ansatte i Norge, men at disse er anonyme og har hemmelig medlemskap i fagforeningen.

Før jul i fjor kalte Arbeiderpartiet på Stortinget Tesla Norge inn til et møte på Stortinget for å få svar på selskapets holdning til tariffavtale i Norge.

Tesla nektet da å møte, men Teslas norgessjef Axel Tangen har tidligere uttalt at Tesla ikke vil motsette seg at deres ansatte melder seg inn i en fagforening.

– Uansett hva de velger, vil det ikke få konsekvenser for deres arbeidsforhold. I og med at det er frivillig om man vil organisere seg eller ikke, mener vi å oppfylle hovedpunktet i den norske modellen. Tesla har ingen form for global policy mot et organisert arbeidsliv, sa Tangen i et svar til Ap, skriver Dagens Næringsliv.

