MDG-lederen holder døra åpen for et regjeringssamarbeid med Ap

SV-leder Kirsti Bergstø tok nylig til orde for en bred samling på venstresida inn mot stortingsvalget i 2025. Hun ønsker seg en tydelig, rødgrønn regjering etter valget, og ber Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å holde døra åpen for partier som Rødt og MDG, foruten hennes eget.

– Vi må starte med blanke ark og bygge en helt ny plattform, er noe av det hun sa til Dagsavisen etter å ha holdt tale på SVs landsstyremøte fredag.

MDG-leder Arild Hermstad ser derimot ikke ut til å la seg friste altfor mye av Bergstøs oppfordring. Han ser i stedet for seg en egen blokk bestående av nettopp SV og Venstre som et langt mer attraktivt regjeringssamarbeid, ledet av enten Arbeiderpartiet eller Høyre. Altså ingen ren venstreside.

– MDG er et blokkuavhengig parti som kan samarbeide til begge sider i politikken. Det viktigste for oss er å ta vare på klima og natur, løfte de mest sårbare i samfunnet og skape det grønne næringslivet vi skal leve av etter oljen. Vi samarbeider gjerne med partier som tør å sette de grønne verdiene først, og som stiller krav om stans i videre oljeleting. Jeg gjentar gjerne vår invitasjon til SV og V om å danne en grønn blokk som kan kreve en helt ny retning i miljøpolitikken uavhengig av om det er Høyre eller Ap som har statsministeren, sier Hermstad til Dagsavisen.

Han har liten tro på at en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet med Senterpartiet på laget vil være fristende nok for MDG å inngå et samarbeid med etter neste stortingsvalg.

– Det som er tydelig, er at den SV-støttede regjeringen ikke har levert på noen av sine løfter på klima og natur samtidig som de forlenger fossilalderen. Det er ingenting som tyder på at dette vil bedre seg de to neste årene. Jeg ser knapt noen initiativer som tyder på at regjeringen har tenkt å gjennomføre miljøpolitikken som de var tydelig på at de ville gjennomføre før valget. MDG er et tydelig opposisjonsparti til dagens regjering som gir full fart i oljeproduksjonen, fortsetter å rasere natur, og som leverer en altfor slapp sosialpolitikk og en grå næringspolitikk, sier Hermstad.

[ Solberg til E24: Dette avgjør om hun blir sittende som Høyre-leder ]

Holder fast ved dagens koalisjon

Senterpartiet ser ut til å være fornøyd med dagens situasjon og har ingen planer om å bevege seg mer mot venstresida fram mot neste stortingsvalg, slik SV ber om.

– Vi gikk til valg på og ønsker fortsatt en regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. For oss er det ikke aktuelt å endre på regjeringssamarbeidet, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Ap-nestleder Jan Christian Vestre forteller at hans parti foretrekker et rødgrønt samarbeid i 2025.

– Velgerne kan være trygge på at Arbeiderpartiet alltid vil ta ansvar for et styringsdyktig rødgrønt samarbeid når det foreligger et stortingsflertall for den rødgrønne blokken. Vårt foretrukne regjeringsalternativ ved stortingsvalget i 2021 var en rødgrønn regjering med Ap, Sp og SV, men det fikk vi dessverre ikke til, sier han til Dagsavisen.

[ LEDER: Regjeringen må forsterkes ]

[ Klimapartiene mener regjeringen kan takke seg selv for FN-fiasko ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen