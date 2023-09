Bergstø om regjeringssamarbeid: – Jonas og Trygve har nummeret mitt

– Jeg ser at Aps Martin Kolberg er ute og ber SV gå inn i regjering. Da har jeg lyst til å minne om noe vi har sagt før: Vi er klare, når som helst til regjeringsforhandlinger. Det eneste vi krever er at det skjer med blanke ark.

Det sa SV-leder Kirsti Bergstø da hun åpnet SVs landsstyremøte fredag formiddag.

Bakteppet er at Ap-nestor Martin Kolberg fredag morgen skrev en kommentar hos NRK Ytring, der han ber SV gå inn i regjeringen.

Begrunnelsen er at venstresida kun kan løse de store oppgavene, som klimakrisa og ulikhetssamfunnet dersom partiene står sammen.

– Vi er nødt til å ta ansvaret for å redde venstresiden, sosialdemokratiet og Arbeiderpartiet nå. Før det er for sent, skriver Kolberg.

– Vi er klare

Bergstø adresserte invitasjonen fra Kolberg i sin tale til landsstyremøte.

– Jonas og Trygve har nummeret mitt. De kan ta opp telefonen og sende en melding, eller ringe. Vi er klare og skal gi tydelig svar, sa Bergstø.

Hun tok også, noe lattermildt, opp at Kolberg ba SV slutte å kritisere regjeringen.

– Kamerat Kolberg vet veldig godt at våre motstandere ligger til Høyre for oss. Men det er ikke SVs rolle å redde Ap. Vår rolle er å fremme tydelig politikk for miljø og fordeling, sa Bergstø.

Hun minnet samtidig om hvorfor SV forlot regjeringsforhandlingene på Hurdal i 2021.

– Det var fordi endringsviljen hos Ap og Sp ikke var tilstrekkelig tilstede. Veien til en rødgrønn regjering må gå gjennom en kraftfull politikk for omfordeling, velferd og miljø, sa Bergstø.

Flertallsregjering

Der Ap tydelig har sagt at de ønsker seg en rødgrønn flertallsregjering er Sp på sin side fornøyde med dagens mindretallsregjering.

Det gjentar parlamentarisk leder Marit Arnstad fredag, og hun uttaler til NTB:

– Velgerne gikk til høyre ved dette valget. Jeg har vanskelig for å se at et regjeringssamarbeid som trekkes mot venstre, skulle bringe disse velgerne tilbake, sier Marit Arnstad til NTB.

Bergstø på sin side mener Sp har mye å vinne på et tettere samarbeid med SV.

– Hvis Sp mener alvor med at de vil vrake helseforetaksmodellen så står vi klare, sier Bergstø.

Vil granske statsråder

I talen sa Bergstø og at hun og SV vil undersøke aksjeeierskapene til alle Solbergs statsråder og deres ektefeller.

– Alt må opp i dagen. I tillegg til å undersøke Erna Solbergs inhabilitet mener vi kontrollkomiteen må finne ut om det har vært flere i hennes regjering som har problematiske aksjeporteføljer, sa Bergstø.

– Det er bare en måte å finne ut av dette på, og det er å spørre dem selv. SV vil foreslå i kontrollkomiteen at det sendes brev til samtlige tidligere statsråder fra Solbergs periode, hvor de inviteres til å dele informasjon om sine og ektefellers aksjeeierskap, sa hun.

