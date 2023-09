Regjeringen må forsterkes

Arbeiderpartiet fikk 21,6 prosent av stemmene ved valget i forrige uke, og ble med det landets nest største parti. For første gang på 99 år er ikke sosialdemokratene størst i Norge.

Partinestor Martin Kolberg tar nå bladet fra munnen og kaller situasjonen med dens rette navn i et debattinnlegg på nrk.no: Det er krise for Arbeiderpartiet. «At partiledelsen ikke vil kalle dette en krise, forsterker krisen», skriver Kolberg.

Vi får håpe at SV får et tilbud som er for godt til å si nei til

Han har selvsagt helt rett, både når det gjelder sitt eget kjære Arbeiderpartiet og den brede venstresiden. I Arbeiderpartiets fravær var det bare SV som opplevde en viss framgang ved valget. MDG, Rødt og Senterpartiet gikk alle tilbake.

Høyresiden, derimot, gjorde et godt valg. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre opplevde alle framgang. Nå er Høyre Norges største parti. Når stormen rundt Høyre-leder Erna Solberg legger seg, er det grunn til å forvente en offensiv høyreside fram mot stortingsvalget om to år.

«Vi står i en ny situasjon», oppsummerer Kolberg. Og en slik ny situasjon løser man ikke med å gjøre mer av det samme. Løsningen er en grunnleggende ny dynamikk: En flertallsregjering.

Med andre ord: Arbeiderpartiet må ta initiativ til å få SV inn i regjeringen. Som Arbeiderpartiet gikk til valg på, og som LO fortsatt ønsker seg. Og som vi i denne avisa ønsker.

[ Dagsavisen mener: Regjeringen dropper planlagte innstramminger i offentlighetsloven. Det skulle bare mangle ]

Vi har vært av samme mening siden før valget i 2021, som ga venstresiden et historisk sterkt mandat på Stortinget – men en mindretallsregjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Regjeringen har slitt fra første dag. Mye på grunn av krefter utenfor regjeringens kontroll, som krig og internasjonale konjunkturer, men regjeringen har heller ikke klart å skape entusiasme rundt sitt prosjekt.

Martin Kolberg skriver med utgangspunkt i Arbeiderpartiet. Men dette er større enn partipolitikken. «Det handler om en skjebnestund for norsk venstreside – og dermed om hvordan landet vårt skal se ut de neste tiårene», skriver han.

Vi deler Kolbergs bekymring, og sier oss altså helt enige i konklusjonen. Så får vi håpe at strategene på Youngstorget og i Senterpartiet trekker samme slutning. Og at SV får et tilbud som er for godt til å si nei til.

[ Dagsavisen mener: Norge får ikke taletid på klimatoppmøtet denne uka. Det er pinlig ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen