Solberg til E24: Dette avgjør om hun blir sittende

Saken oppdateres

Avisa E24 har stått bak avsløringene om Sindre Finnes’ aksjehandel mens Erna Solberg var statsminister.

Torsdag formiddag stiller den tidligere statsministeren for første gang til intervju med E24 siden det fredag forrige uke ble klart at omfanget av Finnes’ aksjespekulasjon var enormt mens Solberg var statsminister, noe som burde ført til at hun var inhabil i en lang rekke saker.

E24 spør Solberg om det bare er inhabilitet i ulike saker som avgjør om Solberg kan bli sittende som Høyre-leder og statsministerkandidat.

Tilliten avgjør

– Det er bare ett spørsmål som avgjør det: Det er spørsmålet om tillit. Om opplevelsen av å ha tillit, og om jeg fortsatt kan lede Høyre til å være den kritiske opposisjonen vi skal være til regjeringen, svarte Solberg.

– Er det ikke et lederansvar du må ta vurdere best for partiet?

– Jo. Det tar jeg hver dag. Men jeg har også sagt at det vurderer man ikke når det koker, men når man kan se analytisk framover, sier Solberg.

– Det er ingen vits i å være partileder hvis ikke de som stemmer på Høyre har tillit til meg og hvordan jeg kan drive partiet og politikken framover. Samtidig er jeg, og det har jeg alltid vært som politiker, opptatt av at du skal aldri fatte sånne store beslutninger i vanskelige perioder. Du skal ha tid til å analysere, tenke og håndtere situasjonen du står oppi, sier Solberg til E24.

[ – Erna burde ta permisjon ]

Ansvar

– Hvilket ansvar har du selv for denne skandalen? spør journalistene.

– Jeg har selvfølgelig ansvar for at jeg ikke sjekket bedre på min mann, fordi jeg trodde på det han sa. Med det mener jeg at det er jeg som er ansvarlig for å sjekke om jeg er habil eller ikke. Så kan jeg forklare hvorfor jeg hadde tiltro til min mann, at jeg trodde på det han sa, og at jeg trodde på situasjonen. Men det er mitt ansvar. Ingen politiker kommer vekk fra at det er jeg som er valgt som statsminister og har ansvaret for min habilitet.

Journalistene spør også om det er ansvarsfraskrivelse fra en tidligere statsminister å i stor grad legge skylden på sin mann, når det er hun som tidligere Norges mektigste sitt ansvar å sørge for at hun ikke var innhabil.

– Nei. Det er ikke ansvarsfraskrivelse. Jeg mener tydelig at jeg har ansvar. Så har jeg forklart hvorfor jeg trodde jeg hadde oppfylt mitt ansvar. Det handler om at jeg ikke hadde grunn til å tro at Sindre lurte meg. Når vi la fram den listen måtte vi forklare at det faktisk var gjort nesten bevisste forsøk på å skjule at det var store akseendringer ved at man hadde tilnærmet like aksjeporteføljer over år, svarte Solberg.

[ MDG-lederen: Ingen vei ut av dette for Erna Solberg ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen