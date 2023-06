Dødt løp på ny Oslo-måling

På en ny meningsmåling som InFact har utført på vegne av Oslo Fremskrittsparti er det blått flertall i Oslo rådhus. Så vidt.

Målingen tyder på at både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet er på opptur i hovedstaden. Sammenlignet med valgresultatet i 2019 går Frp fram med ett mandat, mens Arbeiderpartiet blir stående med like mange mandater som de har i dag. Ap får 19,7 prosent, som er 0,3 prosentpoeng dårligere enn ved valget i 2019. Men det siste året har Ap i Oslo gjort flere målinger helt nede på 15-tallet. Høyresiden får et knapt flertall.

– Jeg er ikke fornøyd. Dette kommer til å bli veldig jevnt, så det er motiverende for oss at det går litt framover. Jeg håper at vi greier å få opp oppslutningen enda mer, sier byrådsleder og toppkandidat for Oslo Ap, Raymond Johansen.

I likhet med tallene til Ap og Frp, er flere av endringene siden sist valg innenfor feilmarginene.

Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo, sier han er klar for en svært tøff valgkamp om hovedstaden. (Aslak Borgersrud)

– Hårfint

Johan Giertsen i «Poll of polls» peker på at det er svært jevnt mellom høyre- og venstresiden.

– Det er hårfint. Valget i Oslo i 2023 blir som en OL-finale på 100 meter avgjort på målfoto. Alle målingene i Oslo sier at det er veldig jevnt mellom høyre- og venstresiden, og denne målingen føyer seg inn i rekken, sier Johan Giertsen til Dagsavisen.

Han er jussprofessor og står bak «Poll of polls» sammen med Lars Øy. Begge er for øvrig medlem av Høyre, men driver nettsiden på fritiden.

– Arbeiderpartiet gjør det bedre i denne målingen enn i tidligere målinger for Oslo i år. Samtidig holder ikke MDG og Rødt det samme nivået som de hadde i 2019. Ap kan på et vis si seg fornøyd med denne målingen, men samtidig er det ikke positivt for dem at samarbeidende partier ikke lykkes, slik at det blir et hårfint mindretall. Så de er nok ikke helt fornøyde, sier han.

Johan Giertsen står sammen med Lars Øy bak Pollofpolls.no. De samler meningsmålinger fra hele landet, og skriver analyser. Her fra Arendalsuka i 2018. (Terje Pedersen/NTB)

KrF og Sp ryker

Alle de minste partiene er utradert fra Rådhuset på målingen. Verken Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Folkets Parti (tidligere FNB) eller Danny Chaudrys gruppe får et eneste mandat. Dermed ville det blitt et oversiktlig bystyre, om denne målingen var valgresultatet: Høyre, Frp og Venstre på høyresida får til sammen 30 mandater, mens Ap, SV, MDG og Rødt får til sammen 29.

– KrF og Senterpartiet havner under grensa på denne målingen, men de trenger bare noen promiller til for å få et mandat. De tilhører hver sin blokk. Det illustrerer hvor jevnt og usikkert dette valget er. Det er uhyre små marginer, sier Giertsen.

Størst opptur sammenlignet med forrige valg får Høyre (7,6 prosentpoeng opp), SV (3,1 prosentpoeng opp) og Venstre (2,8 prosentpoeng opp). MDG på sin side er nesten halvert, de faller med 6,9 prosentpoeng.

Vi gjør oppmerksom på at denne målingen er utført av det uavhengige meningsmålingsbyrået InFact og betalt av Oslo Frp. Ifølge partiet har de kun fått utført en måling i denne perioden, 25. mai.

– En stor vitamininnsprøytning

– Dette er jo utrolig hyggelig, sier Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, og ler.

– Det er veldig inspirerende at så mange ønsker seg Høyres løsninger for en bedre eldreomsorg, kvalitet i skolen og en bedre privatøkonomi. Det er en stor motivasjon og vitamininnsprøytning foran valget, sier Solberg til Dagsavisen.

Eirik Lae Solberg, Høyres byrådslederkandidat, er fornøyd med den nye målingen. (Gorm Kallestad/NTB)

Men Høyre er avhengig av at også de andre partiene på borgerlig side gjør det bra. Målingen viser altså kun et hårfint flertall til høyresiden (30 mandater til Høyre, Frp og Venstre mot 29 mandater til Ap, SV, MDG og Rødt)

– Det bekrefter at Oslo-valget blir innmari jevnt. Vi må snakke med folk i byen hver eneste dag fram til valgdagen og si at de som håper på et nytt byråd må stemme på Høyre eller et av de andre borgerlige partiene. Dette er jevnt, og ingenting er avgjort, sier Solberg.

Mener velgerne vil ha endring

De rødgrønne har hatt byrådsmakten i Oslo siden 2015. Toppkandidat for Oslo Frp, Magnus Birkelund, mener han nå ser tegn til at Oslofolk vil ha noe nytt.

– Dette er veldig positivt. Det er tydelig at Oslofolk ønsker mer av oss. De ønsker seg en by uten eiendomsskatt, med valgfrihet i helse- og velferdstjenester og mer veivedlikehold, sier han til Dagsavisen.

– Det er foreløpig veldig jevnt, og et hårfint flertall til høyresiden. Hva tenker du om veien videre fram mot valget?

– Vi i Frp har en sterk liste både til bystyret og i bydelen, og vi er toppmotiverte for å jobbe på, treffe folk og fortelle om våre løsninger.

Listetopp for Oslo Frp, Magnus Birkelund, er svært fornøyd med målingen. (Hakon Rusdal / Oslo Frp)

Marginalt flertall

Johan Giertsen sier at Frp og Venstre nå gjør det litt bedre enn de har gjort i snitt på målingene i år.

– Det gir et marginalt borgerlig flertall. Høyre har ligget jevnt på dette nivået i hele 2023, og på senhøsten i 2022. Det er knyttet til Høyres nasjonale framgang, men det viser også Høyres utfordring i Oslo og mange kommuner. De er avhengig av å bli veldig store selv, fordi de samarbeidende partiene har begrenset størrelse, sier han.

Giertsen peker på at Venstre og Frp sammenlagt har 14,8 prosent, mens Høyre har 33 prosent alene.

– Høyresiden må opp i nærmere 50, for å sikre et borgerlig byråd i Oslo, så Høyre må holde seg klart over 30 prosent for å få flertall sammen med andre borgerlige partier, sier han.

Det bekymrer ikke Birkelund i Oslo Frp.

– Det er 100 dager igjen til valget. Jeg er toppmotivert for sammen med resten av Frp-laget å vise fram våre gode løsninger med mer valgfrihet for Oslofolk. Denne byen trenger en ny kurs etter åtte år med hullete veier, dårlig eldreomsorg og en by hvor de rødgrønne gjør det stadig dyrere å bo med eiendomsskatt og bompenger, sier Birkelund.

– Riktig retning

Byrådsleder Raymond Johansen syns det er positivt at denne målingen peker i litt bedre retning enn de siste målingene dette året har gjort.

– Det er positivt at det går i riktig retning for oss. Vi kommer til å fokusere på Oslo-valget framover. Det har stor betydning hvem som styrer byen. Det er snakk om et budsjett på 90 milliarder, og 711.300 mennesker. Hva slags skoler, barnehager, eldreomsorg, kollektivtilbud og kommunalt eierskap skal de ha? Alt dette har veldig stor betydning for byen vår, sier han.

– Vi har en annen politikk enn høyresida. Valget betyr noe for folk. Det blir en knallhard valgkamp om hvem som styrer hovedstaden. Dette kommer til å bli tøft framover, men jeg er veldig klar for å drive valgkamp.

– De andre byrådspartiene går ned. Hva tenker du om det?

– Vi går til valg sammen med byrådspartiene SV og MDG, som har fungert bra. Det er klart at miljø og klima-saken ikke er veldig toneangivende nå. Den er ikke så viktig for velgerne som den fortjener å være nå. Det vil vi jobbe for at den blir, og det vil MDG også. Jeg ønsker mine partnere i byråd et godt valg, og de må stå på. MDG hadde et knallvalg i 2019. Det var et valg som var veldig annerledes enn den situasjonen vi står i akkurat nå. Jeg må konsentrere meg om at jeg er førstekandidat for Ap, samtidig som jeg også er veldig stolt av og glad for at vi har et samarbeid med de andre partiene, sier Johansen.

Nedtur for MDG

Oslos miljøbyråd og MDGs 1.-kandidat i Oslo, Sirin Stav, virker ikke spesielt bekymret for meningsmålingene som peker mot en nedgang siden 2019.

– Jeg sier bare: Vi gleder oss til valgkampen, som vi offisielt startet i går! I Oslo går utslippene ned, som eneste storby Norge, og nå skal vi ut i gatene hver dag fremover for å snakke med folk om våre løsninger, som et billigere og bedre kollektivtilbud, flere gratis grønne møteplasser, trygge sykkelveier, og gratis, sunn skolemat og en rekke tiltak som vil gjøre byen våre bedre å bo i, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), og 1. kandidat i Oslo er ikke bekymret. Her sammen med MDG-leder Arild Hermstad under åpningen av Oslo MDGs valgkamp på Grønland torsdag. (Åsne Gullikstad)

– Også dette valget blir et veivalg mellom grønt og grått. Høyre og Frp vil sørge for en bråbrems i sykkelpolitikken, og bygge motorveier i øst og vest som vil fylle byen vår med biler, støy og eksos, mens MDG er garantisten for et grønnere Oslo, med plass til alle, skriver hun.

Parti Oppslutning Valgresultat 2019 Endring Mandater Arbeiderpartiet 19,7 20,0 -0,3 12 Fremskrittspartiet 6,2 5,3 0,9 4 Høyre 33,0 25,4 7,6 21 Venstre 8,6 5,8 2,8 5 Sosialistisk Venstreparti 12,2 9,1 3,1 8 Senterpartiet 0,8 2,2 -1,4 0 Rødt 6,8 7,2 -0,4 4 Miljøpartiet De Grønne 8,4 15,3 -6,9 5 Andre 3,4 8,0 -4,6 0

Fakta om undersøkelsen

Utfører: InFact AS

Antall intervjuer: 615

Vekting: Kjønn, alder og partivalg

Feilmargin: Fra +/- 0,7 – 3,7 prosentpoeng

Metode: Automatiske telefonintervjuer

Utført: 25. mai 2023

Torsdag publiserte Dagbladet en meningsmåling fra Respons Analyse på bestilling fra partiet Venstre. Denne meningsmålingen var fra perioden 10–27. mai, og hadde en feilmargin på 2–3 prosent. Også denne viser et knapt flertall til høyresiden, men med litt annerledes oppslutning for partiene.

Parti Oppslutning Valgresultat 2019 Endring Mandater Høyre 34,1 25,4 8,7 21 Arbeiderpartiet 18,0 20,0 -2 11 SV 13,3 9,1 4,2 8 MDG 8,8 15,3 -6,5 6 Venstre 8,8 5,8 3 6 Rødt 7,0 7,2 -0,2 4 Frp 5,3 5,3 0 3 Krf 0,9 1,7 -0.8 0 Sp 0,9 2,2 -1,3 0 Industripartiet 0,5 - - - Andre 2,4 - - -

